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Насвистели. Сергей Микулик – о зарплате судей в России

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Насвистели. Сергей Микулик – о зарплате судей в России
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» – о радостных переменах в жизни арбитров, взятых РФС на финансовое довольствие.

Свершилось! Постановлением исполкома РФС с 1 января 2017 года в России официально появляется новая профессия: судья футбольных матчей. С зарплатой в 30 тысяч рублей. В месяц. Что особенно ценно: можно, собственно, и не судить, главное - попасть в некий список, а там хоть назначений не получай, «тридцатка» в любом случае твоя. На самоподготовку.

Как любил говаривать замечательный футболист и тренер Леонид Ткаченко, человечество делится на две категории - просто людей и арбитров по футболу. Долголетние чаяния второй половины, наконец, сбылись - их признали профессионалами. «И это правильно» - сказал бы еще один человек, который несколько лет «тренировал» одну шестую часть земной суши.

Раньше-то как было жить судьям? Ой, тяжело! Вот вам эпизод из их прошлой жизни, который многое объясняет.

В командировке в милом южном городе поселился я на одном этаже с Алексеем Спириным, на ту пору - действующим арбитром и одновременно председателем (слово «президент» было еще не в чести) судейской коллегии. Мы прилетели накануне, а помощники Спирина должны были прибыть в день матча. Пусть это и не вполне профессионально, но, как объяснял Алексей Николаевич, «мы же им зарплату не платим - вот люди и срываются с основной работы, когда могут».

Трудовая книжка одного из ассистентов лежала в каком-то таксопарке. Он, собственно, на такси своем из соседнего городка и прибыл - выехал с утра на смену, а вечером вернется, будто и не судил. Второго коллегу подобрал по пути, возможно, даже не взяв с него денег за проезд. Тот почему-то не расставался с калькулятором - наверное, числился где-то бухгалтером.

Встретились мы все вместе в люксе у Спирина. Алексей только прибыл с какого-то уефашного сбора и последовательно выуживал из баула фрагменты адидасовской формы с еще долларовыми ценниками. «Таксист» эмоционально комментировал извлечение на свет трусов и гетров, а «программист» прагматично переводил все в рубли.

Дошла очередь до самого святого - свистка. Спирин продемонстрировал новый еврообразец - «дудочку» с серебряным напылением. И тут же озвучил ее стоимость.

- Николаич, мне это ни о чем не говорит - я с людей в рублях беру, - отреагировал «таксист».

- Тянет на пятьсот два рубля с копейками по курсу, - моментально отозвался «бухгалтер».

- Полштуки! Вот это да! Николаич, дай хоть здесь дунуть в него, а? На поле-то не доведется. Говоришь, вся Европа на такие перейдет? Ну, это не про нас - мы кроссовки до сих пор сами на рынке покупаем. Николаич, ты пробил бы там, в Москве, зарплатку, мы бы тебя отблагодарили. А то получается, ты с серебряным свистком выйдешь, а нам флажками, которые десять лет назад выдали, махать. Не, ну свисток у тебя, конечно, козырный…

И позволил Спирин помощнику поиграть на этой «скрипке Страдивари».

Игра закончилась как надо - хозяева выиграли, но у судей даже времени на ужин не было. Помощники, дружески посигналив на прощание, рванули на трассу, а нам со Спириным надо было лететь в Москву. Я ждал его у машины - Леша вышел неожиданно взвинченный и злой.

- Представляешь, свисток пропал?! Выхожу из душа, собираюсь - нет его! Всей раздевалкой искали - не нашли. Неужели, блин, свои?!

- А кто же еще? Больше никто и не знал, что он на «полштуки» тянет.

- Во-во! И после этого зарплату им, п....сам, пробивай. На свистки, б...!, Я тут сбор пробил в Сочи в начале марта, потом продлил до середины месяца, так один ко мне с деньгами пришел, чтобы я его раньше отпустил! Кофейню, говорит, держу на набережной - 8 марта лом народу будет, а у меня кофе - шик, пенка — смак, два рубля с чашки, все просчитано! А я кроссы по утрам бегать буду…

Иные, к счастью, настали времена. Не нужны теперь рабочему судейскому люду ни такси, ни кофейня, ни калькулятор.

Из всех судейских тревог осталась одна. Пошла уже, вроде бы, гулять среди рефери поговорка: «Да чтоб ты жил на одну зарплату!».

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