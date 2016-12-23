Оштрафует ли КХЛ «Спартак» за гимн СССР? (видео)

Вчерашний матч «Спартака» против «Локомотива» в стиле ретро понравился всем! Кроме главных судей матча…

«Советский спорт» уже писал о том, как замечательно отпраздновал «Спартак» свое 70-летие. В день юбилея, 22 декабря красно-белые принимали в Москве «Локомотив». И устроили из рядового в общем-то матча КХЛ грандиозное ретро-шоу.

Был и приезд команды на автобусе довоенной сборки «Фердинанде», знакомой многим гражданам нашей страны по телесериалу «Место встречи изменить нельзя». И голос Левитана в динамиках. И Сталин с Берией на трибуне. И ретро-форма спартаковцев. И коммунальная квартира в фойе…

Однако после окончания встречи в официальном итоговом протоколе матча появилось замечание, за подписью главных судей этого матча – Виктора Гашилова и Сергея Гусева:

«Перед началом матча вместо гимна России звучал гимн СССР».

И это действительно так! Поскольку матч имитировал обстановку 1946 года, то диктор поздравил публику с окончанием Великой Отечественной войны и разгромом Германии, а затем надо льдом грянул гимн СССР.

И зрители были не против. Болельщики со стажем с удовольствием вторили знакомому с детства тексту. Молодежь с интересом прислушивалась.

С точки зрения шоу это замечательная задумка.

Но и логика судей понятна. Регламент предписывает играть перед матчами КХЛ гимн России, а не какой-то другой. И регламент был нарушен. И судя по тому, что судьи сделали эту отметку в протоколе, лига в их лице не была заранее предупреждена об изменениях в организации поединка.

Теперь КХЛ придется принять некое соломоново решение.

Отмечу при этом, что в обзоре матчей на официальном сайте КХЛ поединку «Спартак» - «Локомотив» выделено центральное место. И журналист, подготовивший этот материал, пишет о ретро-матче с восторгом. В том числе упоминает и гимн СССР:

«Гимн на сей раз был тоже старый, советский, встреченный аплодисментами сидевшими в одной из лож «Сталиным» и «Берией»…».

Так что заслужил «Спартак» за нарушение регламента – штраф или поощрение? Или может быть даже премию от КХЛ и ФХР за особый активный вклад в популяризацию хоккея в нашей стране?

Впрочем, умом Россию, как известно, не понять.

Лично я не удивлюсь, если организаторов этого удивительного матча сперва оштрафуют, а потом наградят. Или наоборот.

У нас с людьми, которые широко шагают за рамки банальности, такое происходит зачастую…



