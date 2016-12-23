Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Лада- : -СКА
Баскетбол  ЦСКА- : -Фенербахче
Хоккей  Медвешчак- : -Салават Юлаев
Футбол  Ювентус- : -Милан
Хоккей  Слован- : -Металлург
Баскетбол  Барселона- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Оштрафует ли КХЛ «Спартак» за гимн СССР? (видео)

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Оштрафует ли КХЛ «Спартак» за гимн СССР? (видео)
Источник: «Советский спорт»

Вчерашний матч «Спартака» против «Локомотива» в стиле ретро понравился всем! Кроме главных судей матча…

«Советский спорт» уже писал о том, как замечательно отпраздновал «Спартак» свое 70-летие. В день юбилея, 22 декабря красно-белые принимали в Москве «Локомотив». И устроили из рядового в общем-то матча КХЛ грандиозное ретро-шоу.

Был и приезд команды на автобусе довоенной сборки «Фердинанде», знакомой многим гражданам нашей страны по телесериалу «Место встречи изменить нельзя». И голос Левитана в динамиках. И Сталин с Берией на трибуне. И ретро-форма спартаковцев. И коммунальная квартира в фойе…

Однако после окончания встречи в официальном итоговом протоколе матча появилось замечание, за подписью главных судей этого матча – Виктора Гашилова и Сергея Гусева:

«Перед началом матча вместо гимна России звучал гимн СССР».

И это действительно так! Поскольку матч имитировал обстановку 1946 года, то диктор поздравил публику с окончанием Великой Отечественной войны и разгромом Германии, а затем надо льдом грянул гимн СССР.

И зрители были не против. Болельщики со стажем с удовольствием вторили знакомому с детства тексту. Молодежь с интересом прислушивалась.

С точки зрения шоу это замечательная задумка.

Но и логика судей понятна. Регламент предписывает играть перед матчами КХЛ гимн России, а не какой-то другой. И регламент был нарушен. И судя по тому, что судьи сделали эту отметку в протоколе, лига в их лице не была заранее предупреждена об изменениях в организации поединка.

Теперь КХЛ придется принять некое соломоново решение.

Отмечу при этом, что в обзоре матчей на официальном сайте КХЛ поединку «Спартак» - «Локомотив» выделено центральное место. И журналист, подготовивший этот материал, пишет о ретро-матче с восторгом. В том числе упоминает и гимн СССР:

«Гимн на сей раз был тоже старый, советский, встреченный аплодисментами сидевшими в одной из лож «Сталиным» и «Берией»…».

Так что заслужил «Спартак» за нарушение регламента – штраф или поощрение? Или может быть даже премию от КХЛ и ФХР за особый активный вклад в популяризацию хоккея в нашей стране?

Впрочем, умом Россию, как известно, не понять.

Лично я не удивлюсь, если организаторов этого удивительного матча сперва оштрафуют, а потом наградят. Или наоборот.

У нас с людьми, которые широко шагают за рамки банальности, такое происходит зачастую…


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Спартаковец Артем Воронин: Жеглова от Шарапова не отличу! Мы – другое поколениеСпартаковец Артем Воронин: Жеглова от Шарапова не отличу! Мы – другое поколениеФорвард «Спартака» Артем Воронин прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в ретро-матче красно-белых, посвященного 70-летию клуба.«Локомотив» победы не заслужил, «Спартак» взял «хорошие три очка»«Локомотив» победы не заслужил, «Спартак» взял «хорошие три очка»После ретро-матча «Спартак» – «Локомотив» (2:1) пресс-конференция главных тренеров прошла в ретро-стиле – без лишних вопросов, шума и пыли.Серпом и молотом по льду: как «Спартак» провел ретро-матч (фотогалерея)Серпом и молотом по льду: как «Спартак» провел ретро-матч (фотогалерея)В четверг в КХЛ состоялся ретро-матч между «Спартаком» и «Локомотивом».«Спартак» сражался за Сталина и победил. Все об удивительном ретро-матче«Спартак» сражался за Сталина и победил. Все об удивительном ретро-матчеВ день своего 70-летия красно-белые одержали победу над «Локомотивом» и прокатили зрителей арены на машине времени.«Спартак» обыграл «Локомотив» в ретро-матчеВ день своего 70-летия «Спартак» одержал волевую победу в матче регулярного чемпионата КХЛ, переиграв на домашней арене ярославский «Локомотив» со счетом 2:1.Игроки «Спартака» приехали на матч на «Фердинанде», как Жеглов и Шарапов (видео)Игроки «Спартака» приехали на матч на «Фердинанде», как Жеглов и Шарапов (видео)На ретро-матч с «Локомотивом» спартаковцы приехали на знаменитом «Фердинанде», автобусе из кинофильма «Место встречи изменить нельзя».«Спартак» подписал нападающего Толпеко«Спартак» заключил одностороннее соглашение с нападающим Денисом Толпеко, сообщается на официальном сайте КХЛ.Толпеко продолжит карьеру в «Спартаке»Нападающий Денис Толпеко подпишет контракт со «Спартаком», сообщил генеральный менеджер столичного клуба Алексей Жамнов.Алексей Жамнов: Претензий к тренерскому штабу Ярушкина нетГенеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов оценил работу тренерского штаба «Спартака» под руководством исполняющего обязанности главного тренера Алексея Ярушкина.«Спартак» ведет переговоры о полноценном переезде в «Парк Легенд»Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов сообщил, что руководство клуба ведет переговоры о полноценном переезде в «Парк Легенд» со следующего сезона.«Ушел в раздевалку кровь остановить». Что творилось после московского дерби«Ушел в раздевалку кровь остановить». Что творилось после московского дербиПосле матча корреспондент «Советского спорта» зашел в раздевалку «Динамо».Денис Кокарев: Как нас Скобрев на тренировках гоняет? Нормально пашемФорвард московского «Динамо» Денис Кокарев – о работе под руководством нового тренера бело-голубых, конькобежца Ивана Скобрева.«Это для вас шайба Никулина легкая…» Ярушкин – после матча с «Динамо»«Это для вас шайба Никулина легкая…» Ярушкин – после матча с «Динамо»Вялотекущую пресс-конференцию оживил вопрос наставнику красно-белых Алексею Ярушкину о голе Ильи Никулина, воспитанника школы «Спартака».Свинка – это не опасно! Как «Динамо» жестко подшутило над «Спартаком» в дербиСвинка – это не опасно! Как «Динамо» жестко подшутило над «Спартаком» в дербиВ старейшем противостоянии страны победа вновь досталась бело-голубым – 3:0.Свенссон заменит Карлссона в составе сборной Швеции на Кубок Первого каналаГолкипер «Спартака» Маркус Свенссон вызван в сборную Швеции для участия в Кубке Первого канала.Максим Рыбин: Как без денег?! У нас же семьиКапитан тольяттинской «Лады» Максим Рыбин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака».«Спартак» в овертайме уступил «Ладе»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Ладой» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Лады».Андрей Назаров: Я не отворачивался от судей! Просто смотрел на таблоАндрей Назаров: Я не отворачивался от судей! Просто смотрел на таблоГлавный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров – об упущенной победе в «Лужниках» и отношениях с арбитрами после дисквалификации.Константин Глазачев: Надо взять до перерыва еще три очкаФорвард «Спартака» Константин Глазачев прокомментировал победу над «Нефтехимиком» 3:1.Андрей Назаров: Обидно терять очки на последних секундах, но не вратарь в этом виноватГлавный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» 1:3.

Спартак
Спартаккалендарьстатистика