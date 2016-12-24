Новый «подвиг» Панина. Когда игрок ЦСКА прекратит бить людей в голову? (видео)

Игрок ЦСКА Григорий Панин вновь дисквалифицирован на четыре матча. Уже второй раз в этом сезоне.

Сегодня спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ вынес свой вердикт в отношении известного «грязной» игрой московского армейца Григория Панина.

Напомним, что на 23-й минуте матча в Нижнекамске, где ЦСКА сыграл с «Нефтехимиком» защитник был удален за удар соперника в голову.

Само нарушение ни у кого сомнений не вызывало. На видео очень хорошо видно, как Панин с разгону въезжает локтем в голову форварда «Нефтехимика» Константина Макарова. И делает это в высоком прыжке, чтобы усилить удар и попасть куда надо. Или, наверное, в данном случае – куда не надо.

Макаров потом долго не мог подняться со льда. Сейчас он пропускает матчи с диагнозом «сотрясение мозга». Отмечу также, что эпизод произошел в центре площадки, в весьма безобидной для всех (кроме, естественно, Макарова) ситуации.

Немного непонятно – зачем игроки сейчас вообще идут на столь очевидные фолы? Ведь при современном уровне видеосъемки, даже если рефери на площадке нарушение пропустит (что маловероятно, поскольку после падения игрока, который не в состоянии сразу сам подняться игра останавливается), то потом все равно последует письмо в КХЛ, заседание СДК и суровое наказание за столь очевидное нарушение правил.

СДК сперва дисквалифицировал Панина на три игры и подвергнул денежному штрафу – за удар соперника в голову. Потом вспомнил, что матч-штраф у него в этом сезоне уже был и добавил еще один матч дисквалификации и дополнительный штраф.

Давайте и мы вспомним – за что Панин был отправлен» в отпуск» в октябре опять же на четыре матча?

Не много, не мало – за удар судьи, который пытался прекратить потасовку. Кстати, Панин не был тогда в ее эпицентре. Он примчался на помощь товарищам от синей линии. И это похвально! Но в таких случаях игроки обычно хотят нейтрализовать соперников, которые также лезут в схватку со стороны, чтобы уравнять силы.

А Григорий «вязать» никого не хотел. Он хотел драться. И, видимо, был раздосадован тем, что опоздал. Потому и дал арбитру по шее. В прямом смысле –именно туда пришелся удар.

И будем считать, что рефери повезло тогда. А вот Макаров получил уже сполна – локтем в голову, с разгона.

Восемь матчей дисквалификации. Плюс два неоконченных поединка. Не многовато ли?

А на видео показали еще и грустное лицо главного тренера «Нефтехимика» Андрея Назарова.

Он не матерился, не спорил, не делал вызывающих жестов. В его глазах читался простой и понятный всем любителям нашего хоккея вопрос: «Ну где же ты, Дамир?! Как мне тебя не хватает…»

Но вместо Рыспаева покарать ледовых хулиганов может теперь только СДК.

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