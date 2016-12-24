Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь0 : 1 БАмур
Хоккей  ХК Сочи4 : 2Динамо Москва
Хоккей  Спартак1 : 4Витязь
Хоккей  Торпедо1 : 2Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Новый «подвиг» Панина. Когда игрок ЦСКА прекратит бить людей в голову? (видео)

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Новый «подвиг» Панина. Когда игрок ЦСКА прекратит бить людей в голову? (видео)
Источник: КХЛ

Игрок ЦСКА Григорий Панин вновь дисквалифицирован на четыре матча. Уже второй раз в этом сезоне.

Сегодня спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ вынес свой вердикт в отношении известного «грязной» игрой московского армейца Григория Панина.

Напомним, что на 23-й минуте матча в Нижнекамске, где ЦСКА сыграл с «Нефтехимиком» защитник был удален за удар соперника в голову.

Само нарушение ни у кого сомнений не вызывало. На видео очень хорошо видно, как Панин с разгону въезжает локтем в голову форварда «Нефтехимика» Константина Макарова. И делает это в высоком прыжке, чтобы усилить удар и попасть куда надо. Или, наверное, в данном случае – куда не надо.

Макаров потом долго не мог подняться со льда. Сейчас он пропускает матчи с диагнозом «сотрясение мозга». Отмечу также, что эпизод произошел в центре площадки, в весьма безобидной для всех (кроме, естественно, Макарова) ситуации.

Немного непонятно – зачем игроки сейчас вообще идут на столь очевидные фолы? Ведь при современном уровне видеосъемки, даже если рефери на площадке нарушение пропустит (что маловероятно, поскольку после падения игрока, который не в состоянии сразу сам подняться игра останавливается), то потом все равно последует письмо в КХЛ, заседание СДК и суровое наказание за столь очевидное нарушение правил.

СДК сперва дисквалифицировал Панина на три игры и подвергнул денежному штрафу – за удар соперника в голову. Потом вспомнил, что матч-штраф у него в этом сезоне уже был и добавил еще один матч дисквалификации и дополнительный штраф.

Давайте и мы вспомним – за что Панин был отправлен» в отпуск» в октябре опять же на четыре матча?

Не много, не мало – за удар судьи, который пытался прекратить потасовку. Кстати, Панин не был тогда в ее эпицентре. Он примчался на помощь товарищам от синей линии. И это похвально! Но в таких случаях игроки обычно хотят нейтрализовать соперников, которые также лезут в схватку со стороны, чтобы уравнять силы.

А Григорий «вязать» никого не хотел. Он хотел драться. И, видимо, был раздосадован тем, что опоздал. Потому и дал арбитру по шее. В прямом смысле –именно туда пришелся удар.

И будем считать, что рефери повезло тогда. А вот Макаров получил уже сполна – локтем в голову, с разгона.

Восемь матчей дисквалификации. Плюс два неоконченных поединка. Не многовато ли?

А на видео показали еще и грустное лицо главного тренера «Нефтехимика» Андрея Назарова.

Он не матерился, не спорил, не делал вызывающих жестов. В его глазах читался простой и понятный всем любителям нашего хоккея вопрос: «Ну где же ты, Дамир?! Как мне тебя не хватает…»

Но вместо Рыспаева покарать ледовых хулиганов может теперь только СДК.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Панин дисквалифицирован на четыре матчаСпортивно-дисциплинарный комитет КХЛ, рассмотрев эпизод матча регулярного чемпионата «Нефтехимик» - ЦСКА (1:3), принял решение дисквалифицировать защитника армейцев Григория Панина на четыре матча.Андрей Назаров: В матче с ЦСКА Секстон сломал руку, у Макарова - сотрясение мозгаГлавный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров рассказал, какие потери понесла команда в домашней встрече регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:3).«Кажется, он присутствует, наблюдает». Игрок, которого ценили и в СКА, и в ЦСКА«Кажется, он присутствует, наблюдает». Игрок, которого ценили и в СКА, и в ЦСКАНиколай Дроздецкий провел лучшие годы своей карьеры в ЦСКА, но больше всего его обожали в родном Ленинграде.«Стремились овладеть тонкостями замечательной игры». 70 лет назад начался хоккей«Стремились овладеть тонкостями замечательной игры». 70 лет назад начался хоккейВ день 70-летия нашего хоккея «Советский спорт» рассказывает о чемпионате СССР-1946/47 и первых матчах в нем ленинградских армейцев.Дубль Петрова помог ЦСКА обыграть «Нефтехимик»«Нефтехимик» дома уступил ЦСКА (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.ЦСКА в гостях вырвал победу у «Лады»Хоккеисты ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ переиграли тольяттинскую «Ладу» со счетом 5:4.ЦСКА переподписал контракт с КутузовымМосковский ЦСКА подписал на новых условиях односторонний контракт с защитником Александром Кутузовым. Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18, сообщает официальный сайт КХЛ.ЦСКА на два года продлил контракт с Кириллом ПетровымМосковский ЦСКА на два года продлил контракт с нападающим Кириллом Петровым, сообщает официальный сайт армейского клуба.Сергей Федоров: Перестановки в ЦСКА? Некоторые моменты до конца не понял (видео)Сергей Федоров: Перестановки в ЦСКА? Некоторые моменты до конца не понял (видео)Главный менеджер ЦСКА по селекции Сергей Федоров дал интервью обозревателю «Советского спорта» на Международном хоккейном форуме.Сергей Федоров: Тема перехода Шалунова и Шумакова станет более тактичной после сезонаГлавный менеджер ЦСКА по селекции Сергей Федоров высказался о возможном переходе в команду форвардов «Сибири» Максима Шалунова и Сергея Шумакова.«Ну а кто, если не ЦСКА?! Здорово, что Знарок о нас помнит» (видео)«Ну а кто, если не ЦСКА?! Здорово, что Знарок о нас помнит» (видео)И.о. президента ЦСКА Игорь Есмантович подвел итоги Совета директоров КХЛ. А также ответил на вопросы о ЦСКА и сборной России.Игорь Есмантович: Правильно, что перевели овертаймы на новый форматИ.о. президента ЦСКА Игорь Есмантович подвел итоги Совета директоров КХЛ.Шалунов и Шумаков могут перейти в ЦСКАИсполняющий обязанности президента ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что клуб рассматривает возможность приобретения нападающих «Сибири» Максима Шалунова и Сергея Шумакова после окончания нынешнего сезона.Плэтт вернулся в ЦСКАФорвард Джефф Плэтт снова стал игроком ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба. Контракт 31-летнего нападающего рассчитан до конца сезона 2017/2018.День в истории. Сергею Федорову – 47 лет!13 декабря исполняется 47 лет прославленному российскому хоккеисту, ныне главному менеджеру ЦСКА Сергею Федорову.Нападающий Барнетт перешел из ЦСКА в «Амур»ЦСКА и «Амур» договорились о переходе форварда армейцев Джастина Барнетта в клуб из Хабаровска.«Идиот. Он для этого вернулся из Америки» Как Родченков покрывал игрока ЦСКА«Идиот. Он для этого вернулся из Америки» Как Родченков покрывал игрока ЦСКАОдна из записей в переписке бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова касается и игроков КХЛ.Сергей Федоров: Возвращение Радулова в ЦСКА? Я о нем не думал, но почему нет?Главный менеджер ЦСКА Сергей Федоров затронул тему возможного возвращения в КХЛ нападающего Александра Радулова.Вячеслав Фетисов: В МОК нельзя просто зайти, а потом выйтиВячеслав Фетисов: В МОК нельзя просто зайти, а потом выйтиСамый титулованный игрок мира Вячеслав Фетисов ответил на вопросы «Советского спорта».День в истории. Анатолию Тарасову исполнилось бы 98 лет10 декабря 2016 года исполнилось бы 98 лет прославленному тренеру, патриарху советского хоккея Анатолию Тарасову.

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Григорий Панин
Григорий Панинвсе новости