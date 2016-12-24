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«Мельница» для «Спартака»

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Мельница» для «Спартака»
Источник: КХЛ

В матче за шесть очков между конкурентами в борьбе за место в плей-офф «Витязь» одержал уверенную победу со счетом 5:2.

Перед матчем мне по секрету сообщили: в следующем сезоне домашней ареной «Спартака» станет «ВТБ Ледовый дворец». Пока, мягко говоря, не фартовый для красно-белых. Правда, в четверг подопечные Алексея Ярушкина красиво победили в ретро-матче в честь 70-летнего юбилея отечественного хоккея «Локомотив», два периода радуя болельщиков симпатичной игрой, а третьем сохранив перевес в счете.

До конца регулярного чемпионата красно-белые проведут в Парке легенд всего один матч, но какой – жизни или смерти, против прямого конкурента в борьбе за плей-офф ХК «Сочи», 3 февраля.

Финишу «Спартака» не позавидуешь – 13 матчей в гостях и всего пять (помимо отчетного) дома.

«А как же «Динамо»? – болельщики вправе задать вопрос. Бпело-голубые в слеждующем сезоне проведут домашнюю сессию по нынешнему спартаковскому графику – в основном принимая соперников в Лужниках и разово арендуя «ВТБ Ледовый дворец».

Соперников в турнирной таблице разделяли семь очков, причем у «Спартака» игра в запасе. В Подольске, по словам экс-наставника красно-белых Германа Титова, его команда провела одну из худших встреч, безропотно уступив 2:5. Так что выводы о важности матча, уважаемые читатели, делайте сами.   

…Почти с сиреной об окончании первого периода новичок «Витязя» Панков с нулевого угла уязвил ворота Свенссона и отправил шведа в запас. Счет вырос до 3:0, а автор гола отличился во втором матче подряд в форме «Витязя».

А первые две шайбы гости забросили, гениально просто реализовав численное преимущество. Сначала экс-спартаковец Копейкин быстрым броском с радиуса попал в девятку, а потом Хорак догрыз момент под носом у голкипера, добив шайбу в пустые ворота.

«Витязь» не умеет удерживать солидное преимущство, не раз на этом обжигался. Однако после перерыва команда Валерия Белова добровольно уступила территорию не слишком мобильному сопернику. У владений Сятери начал плавиться лед. Гол защитника Дыбленко родился из контратаки. Бердников, дав по тормозам, наградил ворвавшегося на пятачок защитника шайбой, и тот не промахнулся. 1:3.

Но через четыре минуты разрыв в счете восстановил Выглазов. Его бросок от правого борта оказался прецизионным – шайба запорхнула в сетку через узкую щелочку над плечом вратаря Беспалова.

Спартаковцы, впрочем, ухватились за спасительную соломинку, попросив лайнсменов посмотреть «кино» на предмет офсайда при входе в зону. Нет, гол быстро легализовали. 1:4 – почти смерть.

Настроение приунывшим болельщикам москвичей – на трибунах собралось 7547 зрителей (больше, чем на дерби с «Дмнамо») - слегка подняли Воронин и Романов, устроившие боксерский поединок. Первый воевал с непокрытой головой, а «витязь» - в шлеме. По очкам победил игрок  царской фамилией.

В третьем периоде у хозяев появились признаки жизни. После того, как Шмелев добил шайбу в ворота, увенчав голом контратаку. «Витязь» ушел в глухую оборону, спартаковцы оккупировали зону гостей.

За две в половиной минуты до сирены хозяева пошли на последний штурм, сняв вратари и получили пятую шайбу в пустые ворота.

Победу «Витязя» закрепила роскошная мельница от защитника Ержабека. Ведущий форвард хозяев Стоа, перелетев через чеха, с грохотом рухнул на лед. Но быстро вскочил и решали на кулаках поквитаться с обидчиком.

Финальная сирена зафиксировала победу «Витязя» - 5:2, как и в Подольске.

Матч

Спартак - Витязь - 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)

Голы:

Копейкин (Кемпе, Аалтонен), 9:31 (0:1 - бол.). Горак (Ержабек, Аалтонен), 15:34 (0:2 - бол.). Панков (Швец-Роговой), 19:49 (0:3). Дыбленко (Стэплтон, Бердников), 30:45 (1:3). Выглазов (Чернов), 35:06 (1:4). Шмелёв (Лещенко), 47:53 (2:4). Горак (Чернов), 57:42 (2:5 - п.в.).

Место и дата

24 декабря 17:00, МСА Лужники, Онлайн-трансляция

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