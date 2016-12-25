Евгения Белякова: Книга рекордов Гиннеса? Надо подумать!

В субботу екатеринбургский УГМК выиграл Кубок России, одолев в финале хозяек площадки из курского «Динамо».

Это уже восьмой подобный титул для УГМК. В этом году российский клуб выиграл все возможные титулы: чемпионат и Кубок России, Евролигу и Суперкубок Европы. Правда, одна баскетболистка выиграла больше подруг по команде: капитан сборной России Евгения Белякова первенствовала еще и в чемпионате WNBA.

ЛУЧШИЕ СПАРРИНГ-ПАРТНЕРЫ

- Заявку в «Книгу рекордов Гиннеса» уже подали? – начинаем разговор с Евгенией после победы в Кубке.

- Надо подумать! – смеется Евгения. – Действительно ведь выиграла в этом году максимально возможное количество турниров.

- Какая награда самая памятная?

- Сейчас, конечно, это победа в Кубке России, потому что она самая свежая. Но, если оглядываться назад, каждая награда была запоминающаяся: и победа в Евролиге, и в чемпионате России, и в WNBA. Каждый выигрыш приносит новые эмоции.

- Формат Кубка, когда на площадку могут выходить только игроки с российским паспортом, вам нравится?

- У меня неоднозначное отношение к этому. Конечно, не очень нравится, когда посреди сезона мы разделяем команды. Получается, что кто-то поехал отдыхать, а кому-то предстоит сыграть ответственные матчи. Тренеру в такой ситуации не позавидуешь: мало того, что после матчей сборных мы приехали все в разной форме, а ему надо было создать единый коллектив с единой системой игры и философией, так еще и сейчас надо было наигрывать, по сути, новую команду. Где-то за месяц до «Финала четырех» наш тренер Олаф Ланге начал на тренировках ставить русскую пятерку против иностранок. Он был вынужден делать такое искусственное разделение. Искусственное, потому что уже через десять дней после Кубка мы вновь будем одной командой, будем сыгрываться заново. Поэтому в свете решения больших задач, это не очень правильно. Но я в любом случае рада, что мы принимали участие в этом турнире и одержали победу. Хотя формат мне и не очень нравится.

- Зато болельщикам «Финал четырех» должен был понравиться – ни одного проходного матча, во всех битва до последних секунд.

- Это правда, все встречи получились очень интересные. У молодых игроков был шанс проявить себя, посмотреть, на что они способны не на заоблачном уровне суперзвезд, таких как Дайана Таурази, а по сравнению с игроками уровня сборной России. Конечно, с иностранками команды сильнее. И я бы не научилась, наверное, так забивать, если бы на тренировках мне не противостояла та же Таурази. Хочешь – не хочешь, а уровень будет повышаться.

- Интересно, а сколько занятий в таком усеченном составе вы провели?

- Буквально три тренировки. И надо сказать большое спасибо за помощь второй половине нашей команды, которая, по сути, находилась уже на каникулах. Они остались на три дня дольше, тренировались с нами. Эти игры против «сборной мира» очень нам помогли. Был забавный момент: мы им уступили и расстроились от этого, а тренер нас подбадривал: «Выше нос! Это лучшие спарринг-партнеры, о которых можно мечтать!» Спасибо девчонкам, они видели нас на тренировках и знают, насколько трудно далась нам эта победа. Пусть тренировок этих было всего три, но они оказались на вес золота.

«ЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ В КУРСКЕ, КАК ДОМА»

- В свое время вы играли в Курске, как вас там сейчас приняли?

- Болельщики встретили очень доброжелательно, слышала от них только хорошие слова: «Ты молодец! Женя, возвращайся!» Было очень приятно. Во время финала в субботу было ощущение, что играю в родном зале, потому что с одной стороны меня поддерживали болельщики УГМК, приехавшие на матч в Курск, с другой стороны – местные зрители.

- В полуфинале против московского «Динамо» вы с 14 очками стали самым результативным игроком матча.

- Да, я много атаковала благодаря тому, что соперник позволял бросать. Спасибо партнершам по команде, которые играли на меня. Вообще, несмотря на то, что я стала самым результативным игроком, хотела бы отметить, что у нас шесть баскетболисток набрали восемь и более очков. Это говорит об очень хорошей командной игре. Этот показатель для меня не менее важен, чем личная статистика.

- Интересно, что и полуфинал, и финал для вас закончился с одинаковым счетом 66:60. Но сценарии у этих матчей были совершенно разные.

- В матче с московским «Динамо», поведя больше 10 очков, мы немного расслабились. Игра складывалась достаточно легко, мы ее четко контролировали и в какой-то момент начали готовить себя уже к финалу. Начали уже ждать окончания встречи, как следствие пошли неподготовленные атаки. Москвички этим воспользовались, едва нас не догнали, что о них говорит очень хорошо, как о достойном сопернике. Игра за третье место подтвердила, что они не зря заняли место в «Финале четырех» («Динамо» уступило «Надежде» с разницей в одно очко – 71:72. – Прим. ред.).

Было очевидно, что в финале будет другая игра: другая защита, другая самоотдача. Можно порадоваться, что матч получился достаточно результативным, так же, как и предыдущий. При этом мы неплохо сыграли в обороне, не позволив соперницам преодолеть барьер в 60 очков.

«ВОЗВРАЩЕНИЕ ОЛЬГИ АРТЕШИНОЙ НАС ВДОХНОВИЛО»

- Большую часть финала УГМК уступал в счете, за счет чего удалось вырвать победу?

- Во-первых, конечно, сказалось триумфальное возвращение на площадку нашего капитана – Ольги Артешиной (Ольге рассекли голову и доктору команды пришлось наложить несколько швов прямо во время матча. – Прим. ред.). Оля, как раненый боец, вышла на поле битвы с этими швами, с огромным пластырем на лице. Нас это безумно вдохновило. Плюс с ее возвращением мы смогли хотя бы немного передохнуть – тренер «включил» ротацию состава. Отдохнуть получилось у каждого – у кого-то минуту, у кого-то полторы, благодаря этому нам хватило сил на ударную концовку. В это время и Оля добавила прочности нашим рядам, и Наташа Виеру здорово отзащищалась, и Аня Петракова принесла много пользы в нападении. Я уж не говорю о защите Маши Черепановой и Деанны Нолан: они стояли непроходимой стеной, и соперницы не могли их обыграть.

- Шрамы красят мужчин, но не женщин. Ольга сильно расстроилась?

- Это издержки профессии – у нас у всех есть маленькие шрамы. Надеюсь, что у Оли все быстренько заживет.

- Вы рассказали про опытных баскетболисток, а молодежь как себя проявила?

- Это отдельная история. Девчонок в основном подтянули из второй команды, и поразило, с какой энергией, с каким позитивом они влились в коллектив. Сыграть удалось не всем, и оценить в этом плане их возможности было трудно, но с эмоциональной точки зрения они очень помогли. Притом, что им пришлось привыкать: наш тренер дает установки на английском языке, но они не терялись, схватывали на лету, а если что-то не понимали, то переспрашивали. Во время матчей они вносили позитивную энергию. Могли бы уйти в себя, но нет: они радовались каждому результативному действию, вскакивали, подбадривали нас в финале: «Молодцы! Они уже устали!! Вы их сейчас порвете!!!»

На их месте я бывала в WNBA и знаю, что иногда хочется закатить глаза, сказать «да если бы я была на площадке, то…», поддаться негативным мыслям. Поэтому я очень рада, что у нас в команде такого не было. Вообще, угол нашей команды, а за девчонками сидело руководство клуба, которое не менее яростно нас поддерживало, это был наш шестой игрок.

- Слышал, что после победы вы долго не могли вылететь из Курска. Что случилось?

- Сама точно не знаю. Вроде бы что-то случилось с оборудованием курского аэропорта, и мы почти четыре часа сидели в салоне нашего самолета и ждали пока его починят. Обстановка, конечно, была нервозной: у всех из Екатеринбурга были стыковочные рейсы на новогодние каникулы и они могли сорваться. К счастью, все закончилось хорошо.

- Какие теперь планы?

- Побыть обычной петербурженкой, - улыбается в трубку Евгения. - Еду к семье, в Питер. Буду отдыхать с близкими в родном городе, похожу по любимым местам. А после Нового года еду в Москву – у нас первая игра уже 5 января в Евролиге с «Польковице». Собираемся с командой в столице, тренируемся и – в Польшу.

Кубок России. Женщины. Финал

«Динамо» (Курск) – УГМК (Екатеринбург) – 60:66 (14:11, 19:25, 18:11, 9:19).\