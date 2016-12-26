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Болельщики «Спартака» – самые недисциплинированные в России

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
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Болельщики «Спартака» – самые недисциплинированные в России
Источник: «Советский спорт»

«Советский спорт» рассказывает, кого, за что и на сколько штрафовал КДК в первой части сезона РФПЛ.

Жгут и ругаются матом

В этом сезоне клубы премьер-лиги были оштрафованы КДК почти на 9,5 миллиона рублей. Нарушения дисциплинарного регламента были зафиксированы в 79 матчах, то есть более чем в 50%. Рекордным по штрафным санкциям стал, как вы могли догадаться, матч 12-го тура «Спартак» – ЦСКА – за различные нарушения обе команды были оштрафованы на 990 тысяч рублей, то есть на десятую часть от всех штрафов сезона.

Самые распространенные нарушения регламента – болельщицкие. Больше половины всех штрафов, а именно 5,3 миллиона, приходятся на использование и бросание пиротехнических изделий. Бросают, впрочем, не только пиротехнику – 160 тысяч клубы заплатили за то, что болельщики кидали различные предметы на поле. Еще одна популярная статья – скандирование зрителями нецензурных «кричалок» – 1,2 миллиона.

Второе по популярности нарушение после пиротехники – неправомерные действия зрителей. Под этой завуалированной формулировкой следует понимать несогласованные баннеры и баннеры оскорбительного содержания. За подобный креатив болельщиков клубы заплатили почти 1,3 миллиона.

Всего на долю противоправного поведения болельщиков приходится 88% всех штрафов.

«Спартак» и Каррера – первые

Лидером по штрафам КДК является, конечно, «Спартак». Если в турнирной таблице премьер-лиги наблюдается какая-то интрига, то в рейтинге штрафов все стабильно уже лет шесть. «Спартак» заплатил КДК за нарушения дисциплинарного регламента 2,8 миллиона рублей – почти треть от общей суммы. В свою очередь, 95% всех штрафов «Спартака» – поведение болельщиков. Красно-белые только пиротехники нажгли почти на 2 миллиона.

В первой части сезона штрафовались все клубы. Кроме «Краснодара». И это тоже уже традиция. Владелец клуба Сергей Галицкий выступает за культурное боление на стадионе. И к его мнению прислушиваются. В этом сезоне средняя домашняя посещаемость «Краснодара» – почти 14 тысяч человек. Это четвертое место. Выше и ЦСКА, и «Локомотива», и многих других. И – ни одного нарушения.

Если «Спартак» стал лидером в номинации «сожженная пиротехника», то в скандировании всякой брани отличились болельщики «Локомотива» – 280 тысяч. А еще железнодорожники стали единственными, кто заплатил штраф за весьма экзотическое нарушение регламента – появление на поле животного. Правда, всего 5 тысяч. Появление на поле людей карается строже.

Отличился и «Терек». Только представьте, за «другие нарушения регламента», а это точная цитата из вердиктов КДК, грозненцы заплатили 335 тысяч. Все клубы премьер-лиги по этой статье заплатили 355 тысяч. Что же это за «другие нарушения регламента»? Видимо, речь о знаменитом микрофоне на стадионе, к которому постоянно подбегают какие-то непонятные болельщики, подставляя уважаемого Рамзана Кадырова.

«Спартак» оказался лидером не только по всем штрафам и штрафам за поведение болельщиков, но и заплатил рекордную сумму за… Массимо Карреру. Главный тренер «Спартака» четыре раза выходил за пределы технической зоны, за что клуб заплатил 90 тысяч рублей. После четвертого раза, в матче «Урал» – «Спартак», КДК предупредил итальянца: в случае очередного нарушения будут применены санкции в соответствии с частью 2 статьи 90 регламента – дисквалификация до трех матчей.

С тех пор Каррера за пределы технической зоны не выходил.

Вот бы и болельщиков останавливали штрафы... Но пока у нас не развит институт индивидуальной ответственности, о подобном остается только мечтать. Будут жечь и скандировать дальше. Впрочем, вряд ли это первостепенная проблема нашего футбола.

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Михаил Борзыкин
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