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Сомнительный Эменике. Колонка Евгения Дзичковского

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сомнительный Эменике. Колонка Евгения Дзичковского
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» рассуждает о возможном трансфере Эммануэля Эменике в «Спартак» и находит его неоптимальным.

Пару лет назад в чемпионате России объявился мощный темнокожий нападающий, отдаленно напоминающий мистера Эко из культового сериала «Остаться в живых». Эменике не сразу приняли болельщики. А КДК за безобидный жест в Санкт-Петербурге влепил ему дисквалификацию на несколько матчей. Представьте, насколько круто продвинулся наш либеральный футбольный закон, что сейчас за умышленный удар локтем в лицо дают намного меньше. Эменике это все стерпел. И разыгрался так, что удостоился сравнения с самим Думбия. Его колотушку боялись все команды премьер-лиги. И чтобы остановить эти 90 кг взрывной массы, защитники становились стеной.

Эменике тогда очень помог «Спартаку». А потом внезапно пересек турецкую границу. С тех пор не доводилось за ним пристально наблюдать, и будь перед нами игрок какого-то тонкого тактического амплуа, это была бы проблема. Но перед нами центрфорвард, главной статистикой которого всегда были забитые мячи. После перехода-возвращения в «Фенербахче» людоед, как прозвали его болельщики «Спартака», играл в аренде в ОАЭ и Англии. В ОАЭ что-то забивал, но рассматривать этот чемпионат всерьез, наверное, не стоит. А в «Фенербахче» и английском «Вест Хэме» с результативностью возникли проблемы. Причем в английской команде форвард даже проиграл конкуренцию.

Очевидно, что нападающему, который последние два года не мог выйти на свой уровень, требуется перезагрузка карьеры. Но разве «Спартак» тот клуб, который сейчас, впервые за десять лет всерьез претендующий на титул, готов заниматься благотворительностью? Вот вам шанс, господин Эменике, перезагружайтесь на здоровье? Наверное, «Спартаку» нужен кто-то другой – форвард, способный усилить игру прямо сейчас, без оговорок и веры в чудесное преображение. Эменике, хотя мы и помним его очень сильным центрфорвардом, таковым теперь не является. Являлся бы – играл бы в основе «Фенербахче», которому ни к чему отдавать игроков, благо денег хватает с избытком.

Но вот что еще занятно. Эменике – таранный форвард. Не в том смысле, что играет головой, а в том, что очень круто работает корпусом. К какой классификации отнесем Зе Луиша? Не вдаваясь в самые тонкости, наверное, к такой же. И перед глазами встает одно явное преимущество Зе Луиша над Эменике – работа на команду. Если даже в самые окрыленные времена нигериец особо этим не отличался, то чего от него, проводящего не лучший отрезок в карьере, ждать сейчас?

Есть, конечно, вариант, при котором Зе Луиш и Эменике будут играть вместе. Только вот не могу вспомнить ни одну команду, которая сегодня играет с примерно однотипными форвардами. Да и куда деть Промеса?

Как усиление линии нападения Эменике «Спартаку» не очень-то и подходит. Как фигура ротации – разумеется, да. Но зачем красно-белым ротация, если весной они не будут играть на два фронта и если в проблемной зоне всегда могут выйти Мельгарехо, Попов, при желании даже Давыдов? Получается, более-менее вразумительного объяснения этому трансферу нет. Или мы чего-то не знаем? Может быть, Зе Луиш выбыл на длительный срок или его забирают хищные европейские гранды? Тогда – да. Замена по позиции стала бы очень даже логичной. А если нет, это рождает только скепсис.

Безусловно, «Спартаку» нужно усиление в линию атаки. Но ему необходим игрок типажа Азмуна – юркий, работящий, универсальный, перспективный. Дублировать позицию ради количества, глубины запаса сейчас точно ни к чему. В следующем сезоне, когда может возникнуть второй фронт, – возможно. Тот, запомнившийся, Эменике был хорош. Но в то время и «Спартак» был другим. Стоит ли сейчас пересекаться вновь – черт его знает. В пользу этого воссоединения что-то не находится аргументов. Может быть, плохо искали. Что ж, никогда не поздно поискать вновь. Благо время такое, трансферное.


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Евгений Дзичковский
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