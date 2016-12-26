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Трансфер мечты. История странного перехода Новосельцева в «Зенит»

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Трансфер мечты. История странного перехода Новосельцева в «Зенит»
Источник: ФК «Зенит»

Обозреватель «Советского спорта» изучил особенности национальных футбольных трансферов. И понял, что жизнь еще не убила в нем умение удивляться.

БЕРИ НЕ ХОЧУ

История эта не новогодняя. Если только в том смысле, что в новом году таких не хотелось бы. Потому что выигравших здесь единицы – потерпевших много.

В октябре ростовский бизнесмен Иван Саввиди сообщил в интервью ТАСС: «Ростов» заработал на переходе защитника Новосельцева, подписавшего пятилетний контракт с «Зенитом», 8 миллионов рублей.

На самом деле, «Ростов» заработал меньше. Все-таки он что-то вложил в Новосельцева за те 20 месяцев, которые игрок провел на Дону. Разделив 8000000 на 20, получим: в месяц Новосельцев должен был зарабатывать 400 тысяч рублей. Вот тогда «Ростов», продав его, вышел бы в ноль. Но получал, уверен, Новосельцев больше. И при этом за счет клуба ел, летал, ездил на автобусе, сдавал в стирку гетры… Так что правильно было бы сказать – «сумма трансфера составила 8 миллионов рублей», какой уж тут заработок.

Крайне странно, что словами Саввиди тут же не заинтересовались акционеры «Ростова» и МВД. Transfermarkt.de по сей день называет другую сумму сделки – 10 миллионов евро. Даже если ведущий профильный ресурс не видел платежек, оценил переход он именно так. 25-летний Новосельцев – участник Лиги чемпионов, основной защитник второй команды прошлого сезона, игрок сборной. Потенциально «Ростову» нанесен финансовый ущерб. Либо Саввиди дезинформировал общественность, и тогда его следует привлечь за фальсификацию. Но – привычная тишина.

Приняв 8 миллионов рублей за основу, придется признать: «Ростов», продав Новосельцева, сработал в резкий минус. То ли бизнесмены там бездарные, то ли ждать не было мочи, а 8 миллионов вроде как мигом спасли утопающих. Но во второе верится с трудом. «Ростов» так долго жаловался на финансовые трудности, а его руководители так редко покупали испанские виллы, что можно было бы и поторговаться с «Зенитом» за Новосельцева. Но не вышло отчего-то.

При этом вред «Ростов» нанес не только себе. В статье 24 Регламента по статусу и переходам РФС говорится: новый клуб игрока обязуется выплатить 5,5 процента от суммы трансфера всем, кто приложил руку к его становлению: прежним клубам, школам и т.п. Если продавцы недооценили Новосельцева, в число потерпевших автоматически попали московские школы «Сокол» и «Крылья Советов», клубы «Химки», «Истра» и «Торпедо». Они добросовестно растили талант, но стали жертвами странной щедрости «Ростова».

Я позвонил президенту «Торпедо» Александру Тукманову, и вот что он мне сказал.

– Да, мы получили компенсацию за Новосельцева. 98 тысяч рублей.

– От какой суммы она исчислялась?
– От 8 миллионов.

– Откуда узнали стоимость перехода?
– Связались с «Ростовом», нам назвали такую сумму.

– А если бы вам озвучили 2 миллиона, перевели бы 25 тысяч?
– Мы не можем контролировать этот процесс. Сколько дают, столько берем. Прекрасно понимая: 8 миллионов – сумма странная, если не сказать больше. На рынке просто нет таких цен на игроков сборной.

«НАШЕЙ ШКОЛЕ НИЧЕГО НЕ ДОСТАНЕТСЯ»

Потом я совершил еще один звонок – первому тренеру Новосельцева Виктору Захарову, работавшему в школе «Крылья Советов». Защитник занимался у него с 2002 по 2005 год.

– Мы были не прочь получить солидарную выплату еще тогда, когда Новосельцев перешел из «Торпедо» в «Ростов», рассказал Захаров. Но понимали: много не дадут. В итоге не стали связываться.

– Разве эти выплаты не автоматические?
– Раньше наша школа принадлежала заводу «Салют», потом перешла на баланс Москомспорта. Многое осталось по-прежнему, но бумажная составляющая изменилась.

– От «Зенита» ждали денег?
– В общем, да. В прессе мелькала сумма – 10 миллионов евро. Нам по регламенту полагался один процент. 100 тысяч евро для школы – просто здорово. Мячи бы купили, оборудование, экипировку. Но потом прочитали интервью с Саввиди, где прозвучали 8 миллионов рублей, и узнали наш бонус – 76 тысяч. Подумали – нелепица какая-то. Направили письмо в РФПЛ. Пришел официальный ответ за подписью Сергея Чебана: в соответствии с контрактом, сумма трансфера – 8 миллионов рублей. Точка.

– 76 тысяч хотя бы получили из Питера?
– Нет. «Зенит» потребовал передаточный акт на школу, а он по объективным причинам не выправлен. Теперь по истечении года деньги поступят в РФС. Нашей школе они не достанутся.

– Вы еще работаете там?
– Ушел в прошлом году. По здоровью. Но об этом не надо, наверное.

Возьму на себя смелость все-таки рассказать то, о чем «не надо».

Захаров тяжело болен – онкология. «Недолго осталось», – так он сказал о себе во время нашего разговора. Проходит сеансы лечения в госпитале имени Бурденко. Старший офицер, служил в Центре подготовки космонавтов в Звездном Городке, 28 лет выслуги. Жизнь распорядилась так, что стал детским тренером. Новосельцева называет Ванюшей, сетует, что тот играет не на своей позиции.

– С Борисом Игнатьевым в «Торпедо» даже на повышенных тонах поговорили! – кипятится Захаров. – У Вани лошадиная выносливость, он игрок центра поля, типа Виктора Колотова, помните такого? Не креативный, не тонкий, в мелкий пас не играет, но агрессивен, хорош в отборе, с поставленным ударом, - классическая «собака». К тому же рыжий и молчун. А его – в защитники! Звонили мне в Бурденко и Ваня, и Катя, его жена. Спрашивали, чем помочь. Ничего не надо, говорю, мне важнее твое профессиональное: отбор мяча, выбор позиции, как ты игрока своего передаешь. А деньги – да черт с ними.

Не хватает слов, честно говоря.

ЗАНАВЕС. НАБАТ

Для поддержки детского футбола придуман закон: богатые поддерживают бедных. Ради общего будущего. Но вот как это происходит в Санкт-Петербурге и Ростове.

Сумму перехода Новосельцева из «Торпедо» в «Ростов» transfermarkt.de оценил в 150 тысяч евро – примерно 9,5 миллионов рублей по нынешнему курсу. Из «Ростова» в «Зенит» защитник ушел за 8 миллионов рублей. Вы в это верите?

По данным «Советского спорта», именно 8 миллионов рублей были внесены в ростовский контракт Новосельцева в качестве суммы самовыкупа. Формально «Зенит» воспользовался этой опцией. Но сколько он перечислил за игрока реально?

И что мешало «Ростову» переподписать Новосельцева, когда тот пошел в гору, увеличив сумму самовыкупа? Если забывчивость, то менеджмент «Ростова» – абсолютные раздолбаи, которых надо не просто гнать, а еще и взыскивать с них упущенную выгоду. Вы верите, что забывчивость?

Бруну Алвеш – 22 миллиона, Хави Гарсия – 16,8 миллиона, Кришито – 15 миллионов, Тимощук – 14,5 миллиона, Ансальди – 8 миллионов. Вот за сколько покупал «Зенит» игроков оборонительного плана, если верить упоминавшемуся ресурсу. Все суммы — в евро.

Новосельцев – 8 миллионов рублей. 130 тысяч евро. Занавес. Набат.

РФС, комитет по безопасности которого возглавляет бывший генерал из Следственного комитета Владимир Маркин, проверяет на детекторе лжи игроков «Коломны», заподозренных в «договорняке». Людей из «Ростова» и «Зенита» не проверяет никто. 8 миллионов – прекрасная цена! Все довольны, все смеются.

На тебе, «Торпедо», 98 тысяч. Ты еще не загнулось? Развивайся!

На тебе, детская школа, 76 тысяч. Вырастила, заслужила! А первый тренер как-нибудь сам полечится. Что поделать, если «Ростов» добрый попался?

«Зениту» – отдельные слова. Не вырастив за долгие годы никого для собственной основы, самый богатый клуб страны, похоже, экономит на тех, кто все-таки выращивает таких игроков. Лучшая иллюстрация заботы о детском футболе.

И повод задать вопросы. Кто стал бенефициаром настоящих выплат за Новосельцева? Как они проведены? Будет ли расследование? Осталась ли, наконец, хоть капля совести в разжиревшем и охамевшем российском футболе?

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Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
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