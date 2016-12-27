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«Удар Тайсона. Нокдаун?» Как Россия проиграла совсем не страшной Канаде (отчет)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Удар Тайсона. Нокдаун?» Как Россия проиграла совсем не страшной Канаде (отчет)
Источник: IIHF

Сборная России стартовала на молодежном чемпионате мира, уступив в первом матче канадцам – 3:5.

С одной стороны этот матч ничего не решал.

Вот вам загадки.

2011 год. 3:6 от Канады в группе.

2002 год. 2:5 от Канады в группе.

Знаете, что объединяет эти две истории? Россия в обоих случаях брала золото. Причем в финале побеждала как раз канадцев. Ну вот так сложился календарь, что начинаем турнир с матча против хозяев в Торонто. И что? Это просто хороший шанс проверить себя.

С другой стороны этот матч решал многое.

Правильно говорил заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев в интервью «Советскому спорту»: «Наша команда в таком составе никогда не играла. Форму, взаимодействие нужно набирать по ходу чемпионата. Часть ребят выступает в Северной Америке, другие – из КХЛ, третьи – из ВХЛ. Первые ездили в Суперсерию по Канаде, вторые – нет. Вот из этих кусочков нужно сколотить боеспособную сборную. И это проблема».

Но добавлял, что главный тренер Валерий Брагин – как раз спец по таким ребусам. И его ценное качество в том, что он умеет быстро сколотить боевую команду – по ходу турнира. Но не в первом же матче.

Капитаном сборной России был назначен Кирилл Капризов – наша главная звезда, набравшая 30 (15+15) очков в 37 матчах за «Салават Юлаев». Кого-то другого в этой роли представить было трудно. Ассистенты – форвард Данила Квартальнов (племянник главного тренера ЦСКА Дмитрия Квартальнова), а также защитник Егор Рыков.

…Свой гол Кирилл Капризов забил, когда в третьем периоде получил пас от Михаила Воробьева и нанес блистательный бросок. Но счет к тому времени был 4:1 в пользу Канады.

Слушайте, мы видели разные молодые сборные Канады. Помним их серию с 2005 по 2009 годы, когда «кленовые листья» пять раз выигрывали чемпионат мира. Они выпрыгивали как «гориллы из клетки» и прихлопывали всех. Дважды под этот танк, в 2005 и 2006 годах, попадала сборная России – 0:5 и 1:6 в финалах. Причем за нас играли Александр Овечкин, Евгений Малкин, Александр Радулов…

Ту команду тренировал Брент Саттер, а в составе были хоккеисты, которые и сейчас составляют костяк золотой сборной Канады. С тех пор они взяли две Олимпиады, один Кубок мира, три взрослых чемпионата мира и дали повод экспертам говорить, что это сильнейшая команда в истории хоккея вообще.

Дион Фанеф, Ши Уэбер, Сидни Кросби, Кори Перри, Патрис Бержерон, Майк Ричардс, Брент Сибрук, Джефф Картер, Райан Гецлаф, Крис Летанг, Джонатан Тэйвз…

Вы просто оцените имена. Это пришло очень сильное поколение.

Об этой сборной Канады такого не скажешь. Да, в первом периоде хозяева превзошли нас по броскам (12-5). Но играть с ними было можно и нужно.

На четвертой минуте счет открыл Тайсон Джост, когда его партнер Филипп Майерс стянул на себя наших игроков и отдал отличный пас. Бросок у парнишки по имени Тайсон получился очень красивым, под перекладину.

Но на это сборная России ответила своим шедевром. Денис Гурьянов отлично поборолся за шайбу у борта и откинул ее под бросок защитнику Михаилу Сергачеву. Тот так выстрелил в девятку, что возник вопрос к тренеру «Монреаля» Мишелю Террьену: «Вы не ошиблись, когда отправили Мишу в юниорскую лигу? Он ведь и в НХЛ мог бы выступать, как тот же Иван Проворов».

Казалось, что если сборная России прибавит, то игра будет нашей. Но во втором периоде мы пропустили еще два раза. Сначала прекрасно с правого фланга выстрелил Дилан Строум. Если вы не знаете капитана сборной Канады, то сообщу, что на драфте-2015 его выбрала «Аризона» под третьим номером, вслед за двумя вундеркиндами – Коннором Макдэвидом и Джеком Айкелом. Это очень талантливый центрфорвард, но пока он до НХЛ не дорос.

Третий гол нам забил Николя Руа… А как мы вообще хотели победить Канаду, если схватили шесть удалений и позволили «кленовым листьям» трижды реализовать большинство? Причем у нас реализация лишнего как раз не работала. Да, один гол забил Капризов. Но тут же он сам схватил штраф за грубость, и Дилан Строум сделал дубль.

Егор Рыков забил на 51-й минуте, сделав счет 5:3 и подарив какую-то интригу. Но канадцы не упустили победу.

«This is our house!» - канадские фанаты трясли плакатами на трибуне.

«Это наш дом!»

Никто не спорит, хотя даже в этом доме сборная России могла устроить свою вечеринку.

Но посмотрите даже статистику.

17-37 по броскам.

12-6 по штрафу.

40% - 60% по вбрасываниям.

1 – 3 по реализации большинства.

Зацепить этот матч мы могли, не хватая удаления и не делая ошибки в обороне. Трех голов для победы могло бы хватить. Но увы, увы…

Наша команда симпатичная, но еще сырая. Так что посмотрим на работу антикризисного менеджера Валерия Брагина. Следующий матч – меньше чем через сутки. Играем с Латвией, которая тут уже была разгромлена американцами (1:6).

Матч

Канада (U-20) - Россия (U-20) - 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

Голы:

Джост (Майерс, Дьюбе), 3:11 (1:0). Сергачев (Гурьянов), 9:47 (1:1). Строум (Барзал, Шабо), 33:15 (2:1 - бол.). Руа (Готье), 37:08 (3:1). Барзал (Дюбуа), 43:03 (4:1 - бол.). Капризов (Воробьёв, Рыков), 45:12 (4:2 - бол.). Строум (Барзал), 49:06 (5:2 - бол.). Рыков (Юртайкин, Капризов), 50:36 (5:3).

Место и дата

27 декабря 04:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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