Old School. Как в НБА вернулись штрафные броски «из-под юбки»

20-летний форвард «Хьюстона» Чинану Онуаку удивил и развеселил всех.

Чинану Онуаку – молодой форвард, выбранный «Хьюстоном» на последнем драфте под высоким 37-м номером. Баскетбольные скауты заметили американца еще в колледже, он был одним из лидеров в составе «Луисвилла». Но запомнился Онуаку не своими постоянным дабл-даблами, а старомодным стилем исполнения штрафных бросков, который в народе называется «из-под юбки».

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

27 декабря Чинану впервые появился на паркете в матче НБА, а уже через несколько минут встал на линию штрафных. Оба броска в кольцо «Финикса» Онуаку реализовал в своем фирменном стиле, чем повеселил не только болельщиков, но и своих партнеров по команде.

Всего на счету 20-летнего американца 6 очков и 100-процентная реализация всех своих бросков. «Хьюстон» победил со счетом 131:115 и вернулся на третье место в Западной конференции.

Журналисты НБА прочат Онуаку большое будущее. Получится у него или нет – вопрос, но неплохой пиар американец себе уже заработал. Интересно, Чинану останется единственным баскетболистом лиги с подобной бросковой техникой или он ввел новую-старую моду, которая была так популярна в НБА в двадцатом веке?