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Old School. Как в НБА вернулись штрафные броски «из-под юбки»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

20-летний форвард «Хьюстона» Чинану Онуаку удивил и развеселил всех. 

Чинану Онуаку – молодой форвард, выбранный «Хьюстоном» на последнем драфте под высоким 37-м номером. Баскетбольные скауты заметили американца еще в колледже, он был одним из лидеров в составе «Луисвилла». Но запомнился Онуаку не своими постоянным дабл-даблами, а старомодным стилем исполнения штрафных бросков, который в народе называется «из-под юбки».

27 декабря Чинану впервые появился на паркете в матче НБА, а уже через несколько минут встал на линию штрафных. Оба броска в кольцо «Финикса» Онуаку реализовал в своем фирменном стиле, чем повеселил не только болельщиков, но и своих партнеров по команде.

Всего на счету 20-летнего американца 6 очков и 100-процентная реализация всех своих бросков. «Хьюстон» победил со счетом 131:115 и вернулся на третье место в Западной конференции.

Журналисты НБА прочат Онуаку большое будущее. Получится у него или нет  вопрос, но неплохой пиар американец себе уже заработал. Интересно, Чинану останется единственным баскетболистом лиги с подобной бросковой техникой или он ввел новую-старую моду, которая была так популярна в НБА в двадцатом веке?

Матч

Хьюстон - Финикс - 131:115

Место и дата

27 декабря 04:00, Тойота Центр, Онлайн-трансляция

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