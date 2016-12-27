Анатолий Терехов: Сила духа в тхэквондо важнее физической мощи

Президент Союза Тхэквондо России Анатолий Терехов – об итогах прошедшего олимпийского цикла, о силе духа, тренерах-иностранцах в тхэквондо, поражении Денисенко в финале Рио-2016, третьем президентском сроке и планах на будущее.

Прошедшие летние Олимпийские Игры в Рио ознаменовались для России огромным количеством скандалов и спортивных подвигов, шумно освещавшихся в прессе. На фоне этого многие герои российского спорта оказались обделены вниманием. В августе новость о том, что наш тхэквондист Алексей Денисенко добился исторического результата, завоевав первую в истории России серебряную олимпийскую медаль в своей весовой категории, утонула в потоке спортивно-скандальной хроники. Страна должна знать своих героев, поэтому «Советский спорт» решил устранить эту несправедливость и обстоятельно побеседовал с Президентом Союза Тхэквондо России Анатолием Тереховым, который отвечает за этот вид спорта в нашей стране уже семь лет.

«В планах была еще одна медаль – бронза»

- Анатолий Константинович, уходящий 2016 год был особенным – Олимпийским, и так получается, что по его окончанию можно подводить итоги всего четырехлетнего цикла. Как вы можете оценить результаты, показанные нашими тхэквондистами?

- Действительно, главным финалом четырехлетнего цикла является, конечно, Олимпиада. Формально, мы выступили лучше, чем в Лондоне-2012, где у нас было 2 бронзы, в Рио серебро завоевал Алексей Денисенко. Из недостатков нужно выделить то, что в планах на эти игры у нас была еще одна медаль – бронзовая, которую, к сожалению, мы взять не смогли. Денисенко был близко к золотой медали, но она от нас в последний момент ускользнула, хотя Алексей выступал просто блестяще - он победил олимпийских призеров – спортсмена из Турции, в полуфинальном бою выиграл у бельгийца – действующего олимпийского чемпиона и первого номера рейтинга. Но, увы, финал у Алексея не сложился, он проиграл его иорданцу, которого никто не знал и не ждал там. Но это спорт… В целом же, для основного состава нашей сборной, не только для олимпийской команды, цикл сложился очень успешно. Достаточно взять результаты на Чемпионатах мира. Они лучше, чем Олимпиада характеризуют общий уровень развития тхэквондо в стране, потому что на Олимпийских Играх от нас выступает только 8 спортсменов, в то время как на мировых первенствах и Чемпионатах Европы участвуют 16 человек. Так вот, в Мексике в 2013-м мы впервые в истории завоевали золотую медаль, благодаря Ольге Ивановой, выиграв следом еще 2 серебра и бронзу. Спустя 2 года на домашнем первенстве в Челябинске наши спортсмены завоевали 2 серебряные и 5 бронзовых медалей. В числе мировых лидеров и наши молодые тхэквондисты. Нас очень радует, что есть резерв для усиления основного состава, а тхэквондо набирает популярность.

- Кроме того, что не удалось завоевать золото на Олимпийских Играх, есть ли сейчас еще какие-то проблемы?

- Проблемы есть всегда. Если говорить про выступления на Играх, то от Анастасии Барышниковой, и Альберта Гауна я ожидал большего. По своему уровню они могли претендовать на медали. Тем более, у Насти ей медальный опыт Лондона-2012, где она выиграла бронзу. Если отвлечься от Олимпиады и перейти к более крупным проблемам, то не может радовать, что наша женская сборная стала немножко уступать мужской команде. Большую часть медалей на всех соревнованиях, прежде всего, на мировых первенствах, приносили мужчины. При этом, в первые годы развития тхэквондо и в 90-е годы женская сборная была одной из лучших в мире и, наоборот, тянула за собой мужскую. Сейчас в женской команде наблюдается некоторый спад. Тренерский коллектив эту ситуацию знает, готовится к предстоящим соревнованиям и делает все, чтобы устранить эту проблему. Я уже обращал внимание на то, что у нас прекрасная молодежь, но не все они проявляют себя на взрослом уровне, несмотря на то, что перед глазами у них пример Алексея Денисенко и Ольги Ивановой, которые выигрывали по юниорам и продолжили свою яркую карьеру в основном составе сборной. Есть у этого явления и позитивная сторона – мы все-таки развиваем спорт в первую очередь, для того, чтобы сделать его массовым, а не для того, чтобы поставить максимальное количество людей на пьедестал почета. И здесь мы достигли определенных успехов. На молодежные турниры, которые проводит СТР (Союз Тхэквондо России), приезжают спортсмены из 70 регионов страны. Это очень крупные мероприятия, в каждом из которых принимает участие до 2000 человек. Мы привлекаем очень много молодежи к занятиям спортом, а это – одна из главных задач СТР.

- Можете ли Вы сказать, что основной задачей СТР на ближайшие четыре года является подготовка нового поколения спортсменов, или приоритетным остается развитие тех, кто уже входит в основной состав сборной?

- Нет, это лишь один из аспектов. Из тех, кто выступал на Олимпиаде в Рио, и тех, кто к ней готовился, часть спортсменов, составит конкуренцию подрастающему поколению на пути в Токио-2020. Например, Алексей Денисенко и Альберт Гаун и по возрасту, и по своему мастерству, и по настрою готовы биться за золото на следующих Играх. На последнем Гран-При в Баку себя отлично показали те, кто по каким-то причинам не смог составить конкуренцию во время подготовки к Рио и теперь есть надежда на то, что эти ребята повысят конкуренцию за место в олимпийском составе. Поэтому задача комплексная – оказать поддержку всем, кто себя проявит во время подготовки к следующей Олимпиаде.

- Молодое поколение тхэквондистов у нас одно из лучших в мире – это подтверждают последние старты, на которых наши кадеты, юниоры и молодежный состав побеждали с рекордными результатами. Как нам удается готовить таких талантов? В чем секрет?

- Если бы я знал, в чем секрет, я бы все равно не рассказал (смеется). Безусловно, здесь многое идет от тренеров, у них свои подходы и методики. Не стоит забывать, что каждый спортсмен – это личность и у каждого из них наставники находят качества, которые надо развивать, чтобы иметь шансы на победу. Конечно, есть общие тенденции в подготовке молодых спортсменов. Но самое главное – это самоотдача и стремление отдавать себя спорту. Приехав на сборы, ты должен думать не о том, куда ты пойдешь гулять после тренировок, а о плодотворной работе во имя достижений. Мы стремимся прививать нашим парням психологию победителей, без этого никуда.

«Молодые ребята проникаются философией тхэквондо и быстрее взрослеют»

- В нашем спорте есть одна серьезная проблема – очень часто подающие надежды молодые спортсмены, которые становятся лучшими в своих видах, теряют мотивацию, сбиваются с правильного пути и на взрослых соревнованиях уже не показывают высоких результатов. К тхэквондо это относится в меньшей степени. Как удается избежать подобных проблем в вашем виде?

- Наверное, все дело в том, что молодые ребята проникаются философией тхэквондо, как боевого искусства. Ведь это не просто спорт, где молодых ребят учат, как наносить удары ногами, ставить блоки, или, например, зрелищно разбивать доски разными частями тела, в нем заложен и воспитательный момент. Развитие жизненных ценностей спортсмена один из ключевых аспектов философии данного вида единоборств. Основные – это, конечно, уважение к старшему поколению, к наставникам, внутренний этикет, правила поведения в обществе. Все это вкупе помогает ребятам, занимающимся единоборствами, быстрее проходить этапы взросления и переходить на новый уровень мастерства. Плюс ко всему, все наши спортсмены растут в одной большой семье тхэквондо, здесь развито чувство локтя и абсолютно не важно, в основном составе ты или в резерве, все относятся друг к другу с уважением.

- При этом, по заверению большинства журналистов и болельщиков сборной России по тхэквондо в ней никогда не было людей, страдающих звездной болезнью, хотя результаты дают некоторым повод задрать нос. Это система подготовки так воспитывает ребят?

- Соглашусь, я действительно не встречал зазнаек среди наших тхэквондистов. Тот же Алексей Денисенко очень взвешенно оценивает свои достижения и результаты. На пресс-конференции после Рио он сказал, что «бронза» Лондона-2012 в некотором смысле для него дороже, чем серебро последней Олимпиады, потому что ее он вырвал в борьбе. При этом Алексей не пытался оправдать свое поражение в Рио внешними факторами – нововведениями в экипировке, сложностями в подготовке или чем-то еще. То же касается и Альберта Гауна. Несмотря на то, что в первом же его бою на Олимпиаде судьи допустили грубую ошибку, Альберт ни разу не пытался оправдать этим свой проигрыш. Это бойцовский характер, самолюбие спортсмена – ценности, которые воспитываются в семье тхэквондо.

- Тхэквондо – это, в первую очередь, история про физическую мощь или про силу духа?

- Как и в любом виде восточных единоборств, безусловно, в тхэквондо сила духа играет большую роль, чем физическая готовность. Существует огромное количество историй и легенд о великих спортсменах с Востока, которые побеждали именно благодаря своей стойкости. И это один из тех моментов, который наши тренеры пытаются изначально развивать в молодых ребятах, которые приходят в тхэквондо. Если у тебя есть сила духа и воли, ты сможешь развить в себе и остальные качества – освоить технику, стать выносливее, быстрее, сильнее физически и все это сделает твой путь к победе короче.

- Судя по результатам наших спортсменов, вы точно знаете, как добиваться успеха. Есть ли универсальная формула подготовки, чтобы стать чемпионом?

- Универсальной точно нет, но при этом есть общие правила, которые должен усвоить каждый спортсмен, стремящийся к победам. Существуют у тренеров и так называемые модельные характеристики, которые должны быть у чемпионов, - начиная от природных данных, заканчивая большим количеством технических тонкостей. Однако при этом общеизвестно то, что даже если ты обладаешь всеми необходимыми модельными характеристиками, тебе это ничего не гарантирует. Особенно если у тебя нет того, о чем мы уже говорили – силы духа. Одним она дается с рождения, кто-то выковывает ее в себе с течением времени, да и в целом спорт нацелен на то, чтобы сделать человека сильнее не только физически, но и как личность. Так что в этом случае применима фраза – «чемпионами не рождаются, ими становятся». При этом непосредственно моей задачей как президента СТР является обеспечение соблюдения правил отбора, чтобы в сборной страны присутствовали объективно лучшие на данный момент, гарантировать нашим ребятам соревновательную практику на внутренних чемпионатах, чтобы каждый имел возможность заявить о себе. Потому что есть первенства мира, Европы, этапы Гран-При, но это соревнования для сложившихся спортсменов элитного уровня, а важно выявлять новые таланты и давать шанс молодежи, среди которой и растут будущие чемпионы.

«Активно используем опыт зарубежных коллег, у нас налажен обмен опытом»

- Сборная России по тхэквондо, одна из немногих команд, не прибегающая к услугами корейских тренеров, но, тем не менее, мы в числе лидеров. Как ведется подготовка тренерских кадров?

- Далеко не только мы не пользуемся услугами представителей корейской тренерской школы, которая, к слову, одна из сильнейших в мире. Та же сборная Ирана - один из лидеров мирового тхэквондо, никогда не привлекала корейских специалистов. Мы просто привыкли рассчитывать на себя, особенно в части подготовки к Олимпийским Играм, ведь довольно трудно представить, что иностранный тренер будет передавать весь свой опыт без остатка спортсменам другой страны (улыбается). Что касается наших специалистов, то они растут благодаря тому, что тхэквондо динамично развивается, здесь постоянная конкуренция, но при этом есть и обмен опытом. В России, согласно официальной статистике, насчитывается больше двух тысяч тренеров и очень часто тхэквондисты, заканчивающие профессиональную карьеру, становятся наставниками. Также тренерские кадры куются в школах тхэквондо, в спортивных ВУЗах и этот процесс имеет серьезные масштабы.

- Какие методики используются при подготовке спортсменов? Это иностранные источники или мы опираемся исключительно на свой опыт?

- И то, и другое. Конечно, базовые знания, которые используются при подготовке олимпийцев, существуют еще с советских времен, но при этом, очень многое мы берем из опыта коллег. Наши тренеры часто ездят на стажировки в Корею, налажен обмен опытом, все открыты для сотрудничества. Безусловно, у нашего тренерского состава есть и свои наработки, своя научно-методическая группа, которая обобщает теоретическую информацию и аналитический отдел, который изучает спортсменов и помогает составлять тренировочные планы. Мы не стоим на месте, всегда стараемся понять, за счет чего мировые лидеры добиваются побед, и стремимся перенимать этот опыт.

- Предыдущий вопрос я задал неспроста. Дело в том, что в СССР до 1988 года существовал запрет на занятия восточными единоборствами, и в Уголовном кодексе была статья, предусматривающая наказание за нарушение этого запрета. Получается, тхэквондо официально существует в нашей стране всего лишь 28 лет. Как удалось за такой короткий период сделать этот вид спорта настолько популярным и заложить победные традиции?

- Да, действительно, статья УК не только существовала, но есть и люди, которые понесли наказание в соответствие с ней. А что касается роста популярности тхэквондо, то надо понимать, что все запрещенное всегда привлекает дополнительный интерес и когда барьеры падают, оно сразу обретает определенную массовость. На конец 80-х пришелся резкий скачок интереса к нашему виду спорта, а в самом начале 90-х уже прошел первый чемпионат СССР по тхэквондо. Да и в целом восточные единоборства в те времена были популярны благодаря легендам о шаолиньских монахах, сыграл здесь роль и кинематограф – фильмы с Брюсом Ли в главной роли стали культовыми. Как только появились первые успехи на крупных мировых соревнованиях, желающих заниматься тхэквондо стало еще больше. Сейчас уже около 200 тысяч человек по всей стране выбрали для занятий этот вид спорта.

- В разных видах спорта мы часто сталкиваемся с проблемой, когда наши спортсмены не находят общий язык с тренерами-иностранцами и это сказывается на результатах. Насколько важно в тхэквондо для спортсмена наличие именно русского человека в качестве наставника?

- Я никогда не оценивал присутствие иностранных тренеров в наших сборных, как однозначно хорошее или плохое. Тем более для нас в тхэквондо тренер-иностранец – это все равно, что тренер из соседнего клуба, потому что мы все из одной большой семьи. Но мы не прибегаем к их услугам просто, потому что у нас есть собственные тренерские кадры, хотя различия в менталитете и языковой барьер тоже играют роль. Тренерам всегда проще доносить свои мысли до спортсменов напрямую, нежели при помощи переводчика. Но при этом есть и позитивные примеры, в том же тхэквондо – в сборной Азербайджана работает тренер из Ирана и команда демонстрирует великолепные результаты.

«Есть мотивация продолжать работу и стремиться к золоту в Токио-2020»

- Анатолий Константинович, давайте перейдем к главным героям минувшего года в вашем виде спорта. Алексей Денисенко на Олимпиаде в Рио стал автором двух сенсаций – со знаком «плюс», когда на пути в финал победил действующего на тот момент олимпийского чемпиона и чемпиона мира в своей весовой категории, а затем и «минус», когда неожиданно проиграл иорданцу Ахмаду Абугаушу, будучи фаворитом. Как Вы лично восприняли этот результат?

- Со временем восприятие этого результата меняется. В день, когда Алексей проводил финал, всем казалось, что золотая медаль у нас уже в кармане, но не могу сказать, что я был полностью уверен в его победе. Мои коллеги по Международной Федерации Тхэквондо подходили и чуть ли не поздравляли меня с первым местом, но в душе, конечно, была тревога, и хотелось сказать: «не надо опережать события, давайте дождемся финала!». Поэтому итоговая неудача Денисенко не упала как снег на голову, но это можно было назвать крушением надежд. Однако настоящим шоком для меня стало следующее утро, когда Анастасия (Барышникова) и Альберт (Гаун) вылетели после первых боев. Размышляя об этом по прошествии почти четырех месяцев, я нахожу и позитивную сторону – есть мотивация продолжать работу и стремиться к высшему достижению – золоту Олимпийских игр, как Алексею, так и мне.

- И все-таки, этот результат принес больше радости или разочарования?

- Сейчас уже нет ни радости, ни разочарования, буквально спустя месяц после Олимпиады мы провели турнир «Россия-Open», на котором зарабатывали рейтинговые очки с прицелом на игры в Токио. Чувство удовлетворения от того, что мы сделали шаг вперед, по сравнению с Лондоном-2012 было, но теперь мы смотрим только вперед и стремимся к тому, чтобы улучшать наши результаты.

- Одной из причин того поражения Алексей назвал напряженный график соревнований и паузу перед финалом, которая расслабила его. А в чем вы видите причину неудачи?

- Я думаю, что Алексею виднее в этой ситуации. Со стороны, действительно, казалось, что такой перерыв между боями не может пройти бесследно. Впрочем, тут все индивидуально и многое зависит от психологии спортсмена. Однако для центральной нервной системы человека есть ряд последовательностей, на которые повлиять мы не можем – так возбуждение всегда сменяет процесс торможения. Возможно, именно в этот момент Алексей подошел к финальному бою. Хотя тренеры Денисенко в качестве основной причины называют то, что не учли возможный выход в финал иорданца и разбирали его не так хорошо, как остальных соперников. Ни в одном из составленных нашим тренерским составом сценариев Абугауш не доходил до финала. Вероятно, это тоже сказалось на результате боя за золотую медаль.

- Тем не менее, Алексей молод и в его активе уже 2 олимпийские медали – бронза Лондона и серебро Рио. Можете сказать, над чем ему нужно работать, чтобы выиграть золото в Токио?

- Даже не буду пытаться это делать (улыбается). Во-первых, Алексей, несмотря на возраст, уже достаточно опытный спортсмен и сам знает, на какие моменты нужно обратить внимание, в чем прибавить. Тем более, есть тренерский коллектив, который всегда при необходимости скорректирует работу того или иного представителя сборной, и давать советы заслуженным людям с моей стороны было бы легкомысленно (смеется).

- Вы продолжите возглавлять СТР в следующем олимпийском цикле, это будет для вас уже третий срок на посту президента. Желание добиться исторического олимпийского золота для России в тхэквондо повлияло на решение продлить договор?

- Это один из моментов, который повлиял. Но не могу сказать, что если бы мы завоевали золото в Рио, я бы не стал баллотироваться. Причин остаться достаточно, я думаю, что как президент могу помочь СТР продолжить свое развитие, делать тхэквондо популярнее и завоевывать для страны новые награды.

- Три основных вопроса, которые предстоит в первую очередь решить Вам, как президенту СТР на это раз?

- Слава Богу, ничего экстраординарного не предвидится. Один из самых важных вопросов касается новых правил, которые были приняты на заседании МФТ в Канаде. Был издан объемный материал на 400 страниц, касающийся всех нововведений и каждое изменение теперь нуждается в адаптации, правильной трактовке, донесении до понимания не только судей, но и тренерского состава. В связи с этим 8 января мы проведем семинар для тренеров, на который пригласили Председателя судейской коллегии Всемирной Федерации Тхэквондо. Также очень важным событием для нас станет Чемпионат мира в Корее, на котором очень важно выступить успешно. Мы учитываем опыт предыдущего цикла, когда некоторым нашим спортсменам не хватило нескольких рейтинговых баллов для того, чтобы отобраться на Олимпиаду, поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя и мировое первенство мы расцениваем как один из главных стартов года. Безусловно, турнир «Россия-Open» тоже отмечен в календаре, как одно из важнейших мероприятий, в общем, вся работа СТР направлена на плодотворную подготовку к следующей Олимпиаде. Но самое главное для нас - не упустить ни одной новой фамилии, оказать поддержку всем, кто в перспективе может претендовать на успешное выступление на главном старте четырехлетия.

«Проблема допинга в тхэквондо не актуальна, но мы ей занимаемся»

- Ввиду последних событий, нельзя обойти тему допинга. Никто из наших тхэквондистов не фигурировал в допинговых скандалах и все же, уточню, как СТР борется с допингом и насколько часто он используется в мире тхэквондо?

- У нас есть своя антидопинговая комиссия, которая проводит соответствующую работу – доводит до спортсменов всю информацию по запрещенным препаратам. Бывают случаи, когда люди ненароком, по незнанию, принимают лекарства, например, от насморка, а потом выясняется, что в них содержатся запрещенные вещества, но на международном уровне у нас такого не было. В тхэквондо допинг не пользуется популярностью, потому что в этом виде спорта не все зависит от твоей физической готовности, есть масса нюансов, которые делают употребление запрещенных препаратов просто бессмысленным и спортсмены это понимают. Так что в глобальном смысле проблема допинга для нас не актуальна, но мы ей все равно занимаемся, потому что нельзя забывать о людях с ограниченными возможностями, которые занимаются паратхэквондо и там не все так просто. Этот вид впервые будет представлен на следующей Паралимпиаде, а учитывая непростую ситуацию с нашим Паралимпийским комитетом, перед нами стоит серьезная проблема попадания в Токио-2020.

- Недавно в мире российского тхэквондо произошло знаменательное событие. Два самых титулованных тхэквондиста страны – Алексей Денисенко и Анастасия Барышника поженились и вы были на их свадьбе. Как вы отнеслись к этому событию?

- Бесспорно, это большая радость! Лишнее подтверждение тому, что мы не зря называем мир тхэквондо семьей (улыбается). Для нас это событие нерядовое, все приняли его близко к сердцу и это не просто слова. Например, пост о свадьбе Алексея и Анастасии на официальной странице СТР в фэйсбуке собрал рекордное количество откликов – больше, чем на любое другое событие, которое происходило, будь то Олимпийские Игры или Чемпионат мира. Кто-то подсчитал, что теперь это семья, у которой собрано ¾ наших олимпийских медалей и с большой долей вероятности эта копилка будет пополняться. Мы все за них безумно рады!

- Что пожелали молодым?

- По-русски: совет да любовь (улыбается).

- Что подарили, если не секрет?

- Скажем так, то, что нужно на данном этапе молодой семье (смеется).

- Анатолий Константинович, каким будет 2017 год для российского тхэквондо?

- Я думаю, он будет успешным. Мы хорошо выступим на Чемпионате мира, по итогам года ряд наших спортсменов будет претендовать на место в олимпийской сборной, и в целом в будущее мы смотрим с оптимизмом.

- Что пожелаете читателям «Советского спорта» в канун новогодних праздников?

- Болеть за наших спортсменов, отдавать детей в спорт, не только в тхэквондо, быть здоровыми и радоваться жизни!