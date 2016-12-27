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Жизнь в рассоле. Продолжение темы странного трансфера Новосельцева

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Иван Новосельцев
Иван НовосельцевИсточник: ФК «Зенит»

«Советский спорт» попытался получить реакцию вовлеченных сторон на 8-миллионный (в рублях) трансфер Ивана Новосельцева из «Ростова» в «Зенит», о котором мы сообщили накануне. И вот что из этого вышло.

Первой на утреннюю просьбу прокомментировать детали перехода Новосельцева откликнулась пресс-служба «Зенита». Ответ пришел быстро. «Зенит» действовал строго в соответствии с регламентами ФИФА и РФС во всех процедурах при заключении и исполнении договора по трансферу Новосельцева», – сообщил данный ФК.

Помощница Ивана Саввиди, имеющего или имевшего непосредственное отношение к «Ростову», предупредила еще накануне: «Иван Игнатьевич все уже сказал, возвращаться к вопросу не будет».

Пожелание высказаться поступило от меня и в пресс-службу «Ростова». Пока комментариев оттуда не донеслось. Намерений дать их позже «Ростов» тоже не озвучил.

Наконец, я позвонил эксперту – известному футбольному агенту Алексею Сафонову.

– В любой сделке есть масса деталей, – сказал эксперт. – Бывает, что клуб задолжал игроку большую сумму и продает его дешево, зато экономит на погашении долга. Второй вариант – клуб считает будущие затраты. И понимает: проще продать игрока недорого сейчас, чем платить ему большие деньги еще три года. Тоже экономия. Или вот случай с Цаллаговым. Меня сначала удивила сумма трансфера игрока: 300 тысяч евро для перспективного россиянина – мало. Стал наводить справки, оказалось, что такие отступные прописаны в контракте. Кто и почему не проследил, чтобы сумма была больше, другой вопрос. Но де-юре все чисто.

– А де-факто?
– Иногда клуб просит футболиста помочь еще один сезон и за это обещает отпустить с низкой трансферной ценой. Но вообще в российском футболе все сложнее что-то понять. Сейчас вот с агентов хотят брать по 10 миллионов за лицензию и по 3 миллиона взносов ежегодно. А где их взять, если игроки сборной теперь переходят всего за 8 миллионов? А если речь о второй лиге? Значит, агентский бизнес будет уходить в другую плоскость. Возникнут иностранные агенты, деньги потекут за рубеж. Мелких же и средних игроков новые правила выметут с легального рынка. Его приватизируют и монополизируют крупные акулы.

– Ну, а что с Новосельцевым?
– Сумма выглядит странной, но юридически, думаю, не подкопаешься. Вообще не хотел бы комментировать этот случай. Знаю людей, которые стояли за трансфером Новосельцева, и от комментариев воздержусь. Футбольный мир тесен, ни к чему это.

В МВД я звонить не стал: там любые действия начинаются с заявления, и писать его должен точно не журналист, а пострадавшая сторона, которая, по логике, есть «Ростов».

Или вот еще был случай. Остановил меня гаишник. Пока общались, подошел турист с рюкзаком.

– Там в реке труп плавает.

– Где?

– За дамбой.

– Слава богу, не моя территория, – сказал гаишник и продолжил намекать мне на компенсацию.

Ирония судьбы: река называлась Дон, дело было в Ростове.

В РФС звонить тоже бессмысленно: свежая пресса, знаю не понаслышке, каждое утро ложится там на стол начальников всех мастей. И они ее читают.

Резюме. Одни не хотят ничего говорить, другие – делать. Кричать на улицах: «Подозрительный трансфер!» я не стану, поскольку это немного глупо. Значит, российский футбол продолжит пребывать с прежнем рассоле «в строгом соответствии с регламентами ФИФА и РФС».

Чего, в общем, и следовало ожидать.

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Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
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