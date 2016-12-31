62 суток футбола. Какие матчи смотрели в России в 2016 году

Фото: Дмитрий Голубович

Можно до бесконечности спорить о том, футбольная ли у нас страна. Но с тем, что футбол – самый телевизионный вид спорта, спорить бессмысленно. Не потому, что его очень интересно смотреть по телевизору. Это как раз не всегда. А потому, что рейтинги футбола стабильно высокие. Хочешь повысить рейтинг, показывай больше футбола – универсальный рецепт для программного директора любого спортивного канала.

Нет ничего удивительно в том, что в 2016 году именно футбол внес наибольший вклад в общие показатели «Матч ТВ». Футбола было много, он был разный и смотрели его по-разному. Но все это общие слова. Насколько много, что значит разный, кто его смотрел? Во всех этих вопросах и попытался разобраться корреспондент «ССФ» с помощью калькулятора и данных TNS Russia. Приготовьтесь, будет много цифр.

НАША ПРЕМЬЕР-ЛИГА КРУЧЕ АНГЛИЙСКОЙ

Сначала что-то вроде статистической сводки. За неполный год (я анализирую данные до 14 декабря) на каналах холдинга было показано 1499 часа футбольных трансляций всех видов: премьерных, повторных и архивных. Это почти два месяца футбола, если быть точным – 62,4 суток. Естественно, больше всего трансляций было показано в июне, когда проходили чемпионат Европы и Кубок Америки – 292 часа, а меньше всего в январе, большую часть которого играли только в Англии – около 27 часов.

Понятно, что первое место по объему вещания заняла наша любимая РФПЛ – почти 215 часов, то есть 9 суток российского футбола в режиме нон-стоп. Только футбола и только премьерного показа. С повторами получится больше. Не стану перегружать вас цифрами, скажу только, что на втором месте по объему футбольного вещания еврокубки, а на третьем чемпионат Англии. Так что РФПЛ действительно круче АПЛ. Но, к сожалению, пока только по объему вещания, и только на «Матч ТВ».

ЖЕНЩИНЫ НЕ ЛЮБЯТ ФУТБОЛ?

Для кого же все это богатство? Кто его смотрит? Отвечаем: 77 процентов мужчин и, соответственно, 23 процента женщин. Удивляет? Вряд ли. Я бы не удивился, даже увидев соотношение 99 к 1. В пользу мужчин, естественно. А мой личный опыт вообще говорит о 100 к 0.

Но с социологией не поспоришь – каждый четвертый зритель футбола вовсе не «зритель», а «зрительница». При этом футбол все равно остается «неженским» видом спорта. Вот, например, на хоккее доля женской аудитории повыше – 28%. Так что футбол пока худо-бедно свои мужские позиции удерживает. Но продюсерам «Матч ТВ» стоило бы задуматься над феноменом женского футбольного телесмотрения, а не здесь ли кроется столь долго разыскиваемый источник неисчерпаемых рейтинговых резервов? Хотя, может, лучше им не думать, а то вдруг найдут?..

4 августа. «Открытие Арена». Матч третьего отборочного раунда «Спартак» – АЕК (0:1) возглавил рейтинг трансляций Лиги Европы. Источник: «Советский спорт»

УЖЕ СОЛИДНЫЙ, НО ВСЕ ЕЩЕ САМЫЙ МОЛОДОЙ

Футбольный болельщик – это вам не какой-нибудь вертопрах, он человек солидный, немало матчей повидавший: самую большую долю футбольной аудитории составляют люди старше 60 лет – их 28%. Тех, кому от 45 до 59, чуть меньше – 25 процентов, на третьем месте относительно молодые люди от 25 до 34 – пятая часть от всей футбольной аудитории, 15% от 35 до 44 лет и, наконец, аудитория 4–24 составляет 11%. Кстати, здесь цифры отличаются от общего профиля телевизионной аудитории: всего телевидение смотрят 33% зрителей старше 60 лет.

Аудитория «Матча» в целом моложе. А футбол – даже на фоне аудитории «Матча» – один из самых «молодых» видов спорта. Если сравнивать не с «Формулой 1», а с другими игровыми видами, то не «один из», а самый молодой. Для сравнения, на волейболе доля аудитории «60+» – 45%. Кстати, прослеживается интересная тенденция: чем моложе зритель, тем больше он отдает предпочтение зарубежным чемпионатам – особенно английской премьер-лиге, а чем старше, тем охотнее смотрит российский чемпионат. Получается, что РФПЛ – для искушенного болельщика? Или закалка нужна, чтобы смотреть наш футбол?

ЖЕНАТЫЙ, БЕЗДЕТНЫЙ, СО СРЕДНИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

По остальным показателям пробежимся бегло. В принципе все уже сказано в подзаголовке. Если конкретизировать, то 59% футбольных телеболельщиков женаты (или замужем?), 64% не имеют детей, а у 52% среднее образование. Здесь интереснее посмотреть на показатель «род занятий». Больше всего представителей рабочих специальностей – аж 32%. А я-то думал, что в России рабочих уже не осталось. Оказывается, это не так, просто все они смотрят футбол! На втором месте пенсионеры – 25%. За ними 14% «специалистов и служащих», 12% учащихся и, наконец, 10% руководителей. Вот на хоккее руководителей меньше, впрочем, не намного – 8%. Любят начальники футбол! Как говорится, ничто человеческое им не чуждо.

«СПАРТАК» – ЧЕМПИОН!

Думаю, портрет футбольного телезрителя хоть и штрихами, но нарисован. Посмотрим теперь на цифровой портрет самого футбола на «Матч ТВ». Начнем с близкой нам РФПЛ. Какие клубы показывали на федеральном канале чаще всего? Для ответа на этот вопрос не надо быть крупным экспертом, думаю, вы уже догадались. Конечно, это «Спартак» – 31 матч, ЦСКА – 27 и «Зенит» – 26. Аутсайдеров тоже угадать можно: «Мордовия», «Оренбург» и «Томь» – 1, 2 и 3 показа соответственно. Ничего удивительного!

А вот что удивляет, так это седьмой показатель действующего вице-чемпиона «Ростова» – 13 показов за год. У не столь успешных «Локомотива», «Краснодара» и «Рубина» больше – 18, 17 и 15 матчей соответственно. Но это можно объяснить двумя факторами: во-первых, в прошлом сезоне никто столь успешного выступления от «Ростова» не ждал, естественно, и трансляций не планировал. А во-вторых, стадион там пока не самый удобный и не самый красивый с точки зрения картинки. А для телевидения это далеко не последний фактор при решении, какие матчи показывать.

23 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». Матч группового турнира Лиги чемпионов «Ростов» – «Бавария» (3:2), как ни странно, собрал скромную телеаудиторию Источник: «Советский спорт»

«КРЫЛЬЯ» В ТОПЕ!

«Спартак» лидирует не только по количеству показов. Он, напомню на всякий случай, и в таблице РФПЛ на первом месте, а также чаще других клубов попадает в списки самых рейтинговых трансляций. В топ-10 трансляций РФПЛ уходящего года шесть матчей из десяти с участием народной команды. У «Зенита» таких игр только четыре. При этом «Спартак» дважды попал в первую тройку, а «Зенит» только один раз – и как раз с матчем против «Спартака». Спор двух самых популярных команд страны продолжается, но сухие цифры рейтингов пока отдают победу московскому клубу.

Кстати, благодаря «Спартаку» в топ-10 попали «Крылья Советов», которые в чемпионате борются за выживание. Вот они – чудеса телевидения!

Ну и немного о грустном, о ЦСКА. Всего один матч сезона-2016/17 с его участием попал в топ-10 – объективное отражение нынешнего состояния прославленного клуба. Ждем подвигов от Гончаренко.

И СНОВА «СПАРТАК»

От дел домашних – к международным. Прежде всего, посмотрим на Лигу чемпионов. Вот где «Ростов» отыгрался за все, заняв все три первые места, а всего отметившись в десятке шесть раз. Народ в полной мере оценил подвиги ростовчан. Удивительно только, что эпический матч с «Баварией» всего лишь на восьмой позиции. Похоже, в победу «Ростова» над немецким грандом мало кто верил.

А что касается Лиги Европы, то там лидирует… «Спартак». Да-да, это не опечатка, и я не сошел с ума. Если кто забыл, «Спартак» там участвовал. Конечно, матч против АЕК вспоминать не хочется, но придется, поскольку именно эта игра и возглавляет рейтинг трансляций Лиги Европы. Феномен «Спартака» – ничего не поделаешь. Как там говорил Линекер? Играют все, а выигрывают… В нашем случае выигрывает всегда «Спартак». Даже если проигрывает. Надеюсь, теперь понятно, почему он чаще всех остальных клубов появляется на экранах?

ГДЕ КЛАСИКО?

Один из главных вопросов последнего времени к руководству «Матч ТВ» можно сформулировать в двух словах: «Где класико?» Получив доступ к цифрам, я, естественно, решил посмотреть, каких же умопомрачительных рейтингов лишил себя «Матч ТВ», не купив права на чемпионат Испании? Посмотрел – и ничего особенного не обнаружил. Вот средние доли по месяцам для аудитории «мужчины 18+» (в скобках для сравнения доли чемпионатов Англии и Италии): январь – 2.3 (3.8, 3.3), февраль – 3.7 (5.0, 3.7), март – 3.8 (3.6, 3.2), апрель – 5.3 (3.5, 2.8). Где-то больше, где-то меньше, но в целом сравнимо. А уровень цифр такой, что вряд ли руководство «Матч ТВ» будет биться за них до последнего. Нет, «класико» посмотреть хотелось бы, никто не спорит, просто надо понимать, что с точки зрения рейтингов каналу это ничего особенно не даст, а стоит дорого. Так что подождем, пока или испанцы цену скинут, или «Матч» заработает столько, что все чемпионаты в мире скупит.