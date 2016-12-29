Юлия Ефимова: Уже давно поняла, что народ лучше реагирует на скандалы (видео)
Юлия Ефимова, завоевавшая две серебряные медали на Олимпиаде в Рио, заглянула в редакцию «Советского спорта».
Первую часть интервью читайте здесь
Вторую часть интервью читайте здесь
«ХОККЕЙ ЛУЧШЕ, ЧЕМ НБА»
- Видел, вы на матч «Лейкерс» сходили. Как вам НБА? Как Тимофей Мозгов?
- Было очень здорово! Высокие ребята там играют. Я вроде немаленькая. Но чувствовала себя, как Алиса в стране чудес.
Сижу на трибуне. Вижу – вроде знакомое лицо. На Андрея Кириленко похож. Но он ведь вроде в России работает. После матча встретились – точно, Андрей. Нас с Никитой Лобинцевым на ужин пригласили. Я даже не знала, что баскетболисты такие душевные.
Но на чемпионате мира по хоккею мне больше понравилось. Больше эмоций, когда играет сборная России, чем какой-то клуб НБА.
- Видел в новостях, вы заняли 74-е место в списке самых привлекательных женщин по версии одного мужского журнала.
- Только 74-е?
- Но из сотни.
- Нет, я не видела, - смеется Юля. – А кто на первом месте?
- Вера Брежнева.
- Вообще я только сейчас узнала об этом рейтинге. Это шоу-бизнес, а я – спортсменка.
- Но ведь предлагают сфотографироваться на обложки таких журналов.
- Да, зовут. Но все-таки 74-е место… Я не против, но не за. И очень стесняюсь. Будь такая фотосессия в другом журнале…
- «Наука и жизнь».
- Например, да. В лаборатории, с микроскопом, - улыбается Юля. – Вообще если все сделать красиво, то почему нет?
«ЧЕРНЫЙ ПИАР – ЛУЧШИЙ ПИАР»
- Еще слышали новость? Юлия Ефимова вошла в десятку самых цитируемых спортсменов года. Первый – Александр Кокорин, который прославился после шампанского в Монте-Карло. Он ничего не выиграл, но попал в оглушительный скандал.
- Я думаю, поэтому тоже попала в этот рейтинг! Уже давно поняла, что народ лучше реагирует на скандал. Черный пиар – лучший пиар. Почему-то в России так. Хотела бы стать очень непопулярной спортсменкой, зато жила бы спокойно. Но у меня так не получается.
- Но в Америке такая же реакция. Вспомните скандал с Лохте.
- Думаю, да. Там такое же отношение. Это свойство всех людей.
- Как вы будете отмечать Новый год?
- Планов пока нет. Сложно всех организовать. И если ты это не сделаешь, то никто не сделает. Решила, что как всегда будем импровизировать.
Вариантов много. Сначала хотели махнуть на Алтай. Думали о Сочи, Екатеринбурге, Петербурге…
- Наугад в карту пальцем?
- Просто у меня много друзей. Еще в Казань зовут, и в Москву. В итоге, думаю, что останусь в Волгодонске. Сяду под елку, буду оливье есть.
До этого много летала под Новый год. Была даже на островах на соревновании, где нас накрыл жуткий шторм. Теперь сказала, что хочу только в России.
Вообще это праздник детства. Мандарины, оливье, елка... Первого числа проснуться, есть прошлогодние салатики и смотреть старые фильмы.
- Что вы пожелаете сама себе?
- Терпения. И побольше удачи.
БЛИЦ
«МНЕ УЖЕ ГОВОРИЛИ, ЧТО НАДО ЗАВЯЗЫВАТЬ С ПЛАВАНИЕМ»
В конце интервью Юлия Ефимова назвала главных героев в спорте в уходящем году.
- Кто меня зацепил в 2016 году? – размышляет Ефимова. – Майкл Фелпс точно зацепил, в прямом смысле слова. А если серьезно, много фамилий приходит на ум. Например, Рита Мамун. Девчонки из водного поло взяли бронзу Олимпиады, молодцы! Гандболистки, конечно, и их тренер Евгений Трефилов…
- Быть спортсменом – это самоотречение и истязание организма?
- В каком-то смысле да. Но сейчас придерживаюсь другой тактики. Спорт должен быть в удовольствие. Не зацикливаться на тренировках, а разбавлять их прогулками, встречами с друзьями. Так в Америке принято. Они очень много работают. Но когда выходят из бассейна, то свободны и веселы. А наши спортсмены, если плохо выступили, сразу впадают в депрессию на несколько дней.
- Музыкант Юрий Лоза рассказывал мне, что видел опрос, по которому 85 процентов спортсменов были готовы на все ради золота Олимпиады, пусть даже через 10-15 лет они станут инвалидами. Вы бы согласились?
- Смотря когда. Если бы мне сейчас это сказали, то отказалась бы. Но если я уже на этой Олимпиаде, и мне ставят такое условие – поплыла бы. И неважно, что будет. Голову потом сломаю или что-то со мной случится. Иду к цели, как бык – на красную тряпку.
А вообще мне уже говорили в 2010 году, что надо заканчивать с плаванием. Возникли большие проблемы со спиной и плечом. «Давай, завязывай со спортом». Но я поехала в Германию, и меня там за неделю привели в порядок. Главное – не сдаваться.