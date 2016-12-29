Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев- : -Металлург
Хоккей  СКА- : -Локомотив
Хоккей  Давос- : -Автомобилист
Хоккей  Маунтфилд- : -Канада
Баскетбол  Црвена Звезда- : -ЦСКА
Хоккей  Россия (U-20)- : -США (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юлия Ефимова: Уже давно поняла, что народ лучше реагирует на скандалы (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Юлия Ефимова
Юлия ЕфимоваИсточник: Associated Press

Юлия Ефимова, завоевавшая две серебряные медали на Олимпиаде в Рио, заглянула в редакцию «Советского спорта».

Первую часть интервью читайте здесь

Вторую часть интервью читайте здесь

«ХОККЕЙ ЛУЧШЕ, ЧЕМ НБА»

- Видел, вы на матч «Лейкерс» сходили. Как вам НБА? Как Тимофей Мозгов?
- Было очень здорово! Высокие ребята там играют. Я вроде немаленькая. Но чувствовала себя, как Алиса в стране чудес.

Сижу на трибуне. Вижу – вроде знакомое лицо. На Андрея Кириленко похож. Но он ведь вроде в России работает. После матча встретились – точно, Андрей. Нас с Никитой Лобинцевым на ужин пригласили. Я даже не знала, что баскетболисты такие душевные.

Но на чемпионате мира по хоккею мне больше понравилось. Больше эмоций, когда играет сборная России, чем какой-то клуб НБА.

- Видел в новостях, вы заняли 74-е место в списке самых привлекательных женщин по версии одного мужского журнала.
- Только 74-е?

- Но из сотни.
- Нет, я не видела, - смеется Юля. – А кто на первом месте?

- Вера Брежнева.
- Вообще я только сейчас узнала об этом рейтинге. Это шоу-бизнес, а я – спортсменка.

- Но ведь предлагают сфотографироваться на обложки таких журналов.
- Да, зовут. Но все-таки 74-е место… Я не против, но не за. И очень стесняюсь. Будь такая фотосессия в другом журнале…

- «Наука и жизнь».
- Например, да. В лаборатории, с микроскопом, - улыбается Юля. – Вообще если все сделать красиво, то почему нет? 

«ЧЕРНЫЙ ПИАР – ЛУЧШИЙ ПИАР»

- Еще слышали новость? Юлия Ефимова вошла в десятку самых цитируемых спортсменов года. Первый – Александр Кокорин, который прославился после шампанского в Монте-Карло. Он ничего не выиграл, но попал в оглушительный скандал.
- Я думаю, поэтому тоже попала в этот рейтинг! Уже давно поняла, что народ лучше реагирует на скандал. Черный пиар – лучший пиар. Почему-то в России так. Хотела бы стать очень непопулярной спортсменкой, зато жила бы спокойно. Но у меня так не получается.

- Но в Америке такая же реакция. Вспомните скандал с Лохте.
- Думаю, да. Там такое же отношение. Это свойство всех людей.

- Как вы будете отмечать Новый год?
- Планов пока нет. Сложно всех организовать. И если ты это не сделаешь, то никто не сделает. Решила, что как всегда будем импровизировать.

Вариантов много. Сначала хотели махнуть на Алтай. Думали о Сочи, Екатеринбурге, Петербурге…

- Наугад в карту пальцем?
- Просто у меня много друзей. Еще в Казань зовут, и в Москву. В итоге, думаю, что останусь в Волгодонске. Сяду под елку, буду оливье есть.

До этого много летала под Новый год. Была даже на островах на соревновании, где нас накрыл жуткий шторм. Теперь сказала, что хочу только в России.

Вообще это праздник детства. Мандарины, оливье, елка... Первого числа проснуться, есть прошлогодние салатики и смотреть старые фильмы.

- Что вы пожелаете сама себе?
- Терпения. И побольше удачи.

БЛИЦ

«МНЕ УЖЕ ГОВОРИЛИ, ЧТО НАДО ЗАВЯЗЫВАТЬ С ПЛАВАНИЕМ»

В конце интервью Юлия Ефимова назвала главных героев в спорте в уходящем году.

- Кто меня зацепил в 2016 году? – размышляет Ефимова. – Майкл Фелпс точно зацепил, в прямом смысле слова. А если серьезно, много фамилий приходит на ум. Например, Рита Мамун. Девчонки из водного поло взяли бронзу Олимпиады, молодцы! Гандболистки, конечно, и их тренер Евгений Трефилов…

- Быть спортсменом – это самоотречение и истязание организма?
- В каком-то смысле да. Но сейчас придерживаюсь другой тактики. Спорт должен быть в удовольствие. Не зацикливаться на тренировках, а разбавлять их прогулками, встречами с друзьями. Так в Америке принято. Они очень много работают. Но когда выходят из бассейна, то свободны и веселы. А наши спортсмены, если плохо выступили, сразу впадают в депрессию на несколько дней.

- Музыкант Юрий Лоза рассказывал мне, что видел опрос, по которому 85 процентов спортсменов были готовы на все ради золота Олимпиады, пусть даже через 10-15 лет они станут инвалидами. Вы бы согласились?
- Смотря когда. Если бы мне сейчас это сказали, то отказалась бы. Но если я уже на этой Олимпиаде, и мне ставят такое условие – поплыла бы. И неважно, что будет. Голову потом сломаю или что-то со мной случится. Иду к цели, как бык – на красную тряпку.

А вообще мне уже говорили в 2010 году, что надо заканчивать с плаванием. Возникли большие проблемы со спиной и плечом. «Давай, завязывай со спортом». Но я поехала в Германию, и меня там за неделю привели в порядок. Главное – не сдаваться.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юлия Ефимова: Я вернулась в Россию из Америки. Семь чемоданов, 150 кг (видео)Юлия Ефимова: Я вернулась в Россию из Америки. Семь чемоданов, 150 кг (видео)Юлия Ефимова, завоевавшая две серебряные медали на Олимпиаде в Рио, заглянула в редакцию «Советского спорта».Юлия Ефимова: У американцев есть запрет сверху на работу со мной (видео)Юлия Ефимова: У американцев есть запрет сверху на работу со мной (видео)В наших глазах Юлия Ефимова – главная героиня уходящего 2016 года в спорте. Ее две серебряные медали Олимпиады в Рио дороже золота.Ефимова может провести сборы в Крыму и Сочи в 2017 годуРоссийская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, что может провести сборы в Крыму и Сочи в 2017 году.Ефимовой сделают операцию в Израиле 6 январяТрехкратный призер Олимпийских игр в плавании россиянка Юлия Ефимова перенесет операцию по удалению миндалин 6 января в Израиле, сообщил «Р-Спорт» агент спортсменки Андрей Митьков.Юлия Ефимова: Американским тренерам категорически запрещают со мной работатьЧетырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться в тренировочном процессе.Ефимова признана ВФП спортсменкой годаПризер Олимпиады-2016 Юлия Ефимова получила премию Всероссийской федерации плавания (ВФП) «Спортсменка года», которая вручалась по итогам сезона-2016.Владимир Сальников: На юбилейном Кубке Сальникова выступят все российские участники Олимпиады, кроме ЕфимовойПрезидент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал об участниках 10-го турнира Кубок Сальникова, который пройдет в Петербурге.Юлия Ефимова посетит этап «Кубка Золото кольца» в ЯрославлеЛидер сборной России по плаванию, трехкратный призёр Олимпийских игр, четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова прилетит из США в Россию 16 декабря. И уже утром 18 декабря будет присутствовать на третьем этапе подшефного Всероссийского детского турнира «Кубка Золотого кольца» в Ярославле.Юлия Ефимова – Виталию Мутко: Без вас я бы не завоевала на Олимпиаде два серебраДвукратный серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Юлия Ефимова через «Советский спорт» поздравила вице-премьера правительства России Виталия Мутко с днем рождения.Ефимова проведет операцию в ИзраилеОбозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков узнал, где теперь будет лечиться четырехкратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова.Ефимова перенесет операцию в СШАЧетырехкратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова перенесет операцию по удалению миндалин в США, сообщил агент спортсменки Андрей Митьков.Сергей Колмогоров: Ефимова приняла верное решение пропустить ЧМГлавный тренер национальной сборной России Сергей Колмогоров прокомментировал решение Юлии Ефимовой пропустить чемпионат мира по плаванию в канадском Виндзоре.Юлия Ефимова: Меня «добили» трансатлантические перелеты из Азии в Америку и обратноЧетырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова рассказала о том, почему ей приходится взять вынужденный перерыв в соревновательной практике.Юлия Ефимова: Врачи настаивают на операции. Я пропущу чемпионат мираЮлия Ефимова: Врачи настаивают на операции. Я пропущу чемпионат мираЧетырежды чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова выступила со специальным заявлением, которое сообщила «Советскому спорту».Ефимова вышла в финалы этапа Кубка мира в Гонконге в плавании на 50 и 200 м брассомРоссийская пловчиха Юлия Ефимова со вторыми результатами вышла в финалы этапа Кубка мира в Гонконге в плавании на 50 и 200 м брассом.Аткинсон установила рекорд мира на короткой воде, Ефимова – втораяДвукратный призер чемпионата мира в Казани Алия Аткинсон установила новый рекорд мира на короткой воде дистанции 50 метров брассом.Морозов завоевал два золота на Кубке мира в ТокиоРоссийский пловец Владимир Морозов завоевал две золотые медали в первый день этапа Кубка мира по плаванию в Токио.Тренерский штаб Ефимовой пополнит американский специалистАгент пловчихи Юлии Ефимовой Андрей Митьков сообщил, что тренерский штаб спортсменки пополнил известный американский специалист.Ефимова вышла в финал на дистанциях 100 м брассом и 200 м комплексом на этапе Кубка мира в СингапуреРоссийская пловчиха Юлия Ефимова, завоевавшая два серебра на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, вышла в финал на дистанциях 100 м брассом и 200 м комплексом на Кубке мира по плаванию в Сингапуре.Юлия Ефимова: После Олимпийских игр в Рио я готова ко всемуРоссийская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о своих впечатлениях, когда сдала положительный допинг-тест.
Главные новости
Биатлон
Яна Романова: От чего я должна защищаться? От царапин на пробирках?
Футбол
Психолог: «Динамо» – это команда организационного хаоса, проявить себя там Смолову было очень трудно
Футбол
«Челси» ведет переговоры о трансфере Чичарито
MMA
ВИДЕО ДНЯ: Мирко «Крокоп» Филиппович нокаутировал Лаваля на турнире Rizin
Футбол
Константин Сарсания: Адриано непросто будет влиться в «Спартак»
Футбол
Одил Ахмедов близок к переходу в «Шанхай СИПГ»
MMA
Ученик Федора Емельяненко Валентин Молдавский пробился в полуфинал Гран-при Rizin
Футбол
«Интер» готов заплатить за Санчеса 150 млн евро
Бокс
Допинг-проба Алояна оказалась положительной из-за капель в нос
Футбол
ВФСО «Динамо» приняло решение купить акции одноименного футбольного клуба у банка ВТБ
все новости
Юлия Ефимова
Юлия Ефимовавсе новости