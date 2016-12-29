Кто возглавил «Анжи». 10 фактов об Османе Кадиеве

«Советский спорт» рассказывает о новом владельце махачкалинского клуба.

Сергей ИВАНОВ

1. Миллионер из США

В начале перестройки Кадиев занимался предпринимательс кой деятельностью. В 1992-м уехал в США, где сделал состояние всего за два года.

«Чем мы только не торговали, - вспоминал Кадиев. - Цветами, одеждой, сахаром. Начинали с компьютеров, это было очень выгодно. В 1992 году я по приглашению друзей поехал на несколько недель в США, посмотреть, что там и как. И получилось, что бизнес-проекты стали подворачиваться один за другим. В итоге решил остаться в Штатах навсегда, через пару лет перевез туда семью. Из США мы поставляли шины и скаты в Армению и Грузию. Долларовым миллионером я стал, кажется, в 1994 году. Там очень легко открыть и вести бизнес. Даешь $700 адвокату, а через 20 дней тебе регистрируют фирму с любой формой собственности. приходит поздравление от губернатора. Раз в квартал бухгалтер говорит, сколько надо налогов платить. Если неправильно заплатил, бухгалтер указывает на ошибку». (Источник: Общероссийская независимая газета «Южный репортер«).

2. Цель ФБР

В ФБР Кадиева считали третьим в иерархии «русской мафии» в США после вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончик) и авторитета Александра Бора (Тимоха) , а также обвиняли в вымогательстве денег у выходцев из СССР и подделке документов. Сам Кадиев в интервью изданию «Время новостей» не отрицал знакомства Япончиком, но заявлял, что все обвинения – просто заговор американцев: «Вина Иванькова в том, что он доверчивый человек и патриот».

- Русскую мафию придумало ФБР, - говорил Кадиев в интервью «Южному репортеру». - Раньше Америка боялась и ненавидела коммунизм и русские танки. Но Союза не стало, пришлось придумывать нового национального врага. Я скажу, что такое русская мафия в США. Это шесть русских эмигрантов, что красят дом другому русскому эмигранту. И хозяин как-то невзначай в разговоре жалуется, вот занял соседу $600, а он все никак не отдает. Те шестеро тут же рады служить: мы сейчас побежим, получим. Побежали, говорят, ты почему Васе долги не отдаешь? А тот заявляет в полицию, что ему угрожала русская мафия. Американцы даже Шамилю Тарпищеву визу не давали, якобы он русский мафиози».

3. Стычки с боевиками

В 1999 году чеченские боевики напали на Дагестан. Через день Кадиев был в Махачкале, чтобы принять участие в свободном ополчении. Летал он и в Москву для организации поставок продовольствия и одежды.

«Где брали оружие? Покупали у тех же боевиков. Правда, когда они начали проигрывать, стали захватывать наших закупщиков. Приходилось выкупать их вместе с оружием. Сам я в стычках с боевиками участвовал раза три-четыре. Самым запоминающимся был ночной бой в Ботлихском районе, когда боевики прорвались через российские блокпосты. Мы убили человек десять бандитов, но потеряли одного друга. Застрелил ли кого-то? Трудно сказать, была неразбериха, хаос, я стрелял, а попал или нет, не знаю. Участвовал в ополчении три месяца, потом решил вернуться в Россию, так как понял, что больше нужен здесь». (Источник: «Южный репортер»).

4. Арест в Болгарии

В 2000 году Кадиев был арестован в Болгарии по просьбе ФБР. Ему предъявили обвинение в вымогательстве нескольких тысяч долларов у владельца ресторана в Балтиморе.

«Мне судья говорила, что якобы я в штате Мэриленд взял у некоего русского ресторана деньги. Да я в этом штате никогда не был. Я имел в США «Роллс-Ройс», другие машины, квартиру в Нью-Йорке, а мне надо ехать искать какой-то ресторан в Мэриленде и вымогать там 2-3 тысячи долларов? Это смешно», - говорил Кадиев.

В итоге бизнесмена в Болгарии судили - и оправдали. (Источник: «Время новостей»).

5. Скандал в Махачкале

С 2001 по 2006 год Кадиев был президентом махачкалинского «Динамо». Его работа сопровождалась как успехами (например, клуб дал футболу Шамиля Лахиялова и Камиля Агаларова), так и скандалами.

Самый громкий произошел в 2006 году во время матча в Махачкале между «Динамо» и «Кубанью» (3:2). После игры краснодарцы распространили официальное заявление, в котором утверждалось, что Кадиев и его окружение физически воздействовал на четырех игроков команды: Константина Зуева, Любомира Кантонистова, Андрея Топчу и Владимира Герасимова.

«Настоящий беспредел! - рассказывал Кантонистов. - Нашего игрока Зуева ударили на выходе с поля, на меня люди из окружения президента «Динамо» в подтрибунном помещении бросались и руки распускали. Били? Кто-то в область живота удар нанес. Хотя что теперь докажешь?» (Источник: «Московский комсомолец»).

По итогам разбирательства Кадиев заработал годичное отстранение от футбола.

6. Инвестиции в молдавский футбол

После ухода из махачкалинского «Динамо» Кадиев уехал в Молдавию, развивать местный футбол. В 2007 году он стал председателем совета директоров «Нистру». На тот момент команда была одним из лидеров молдавского футбола, занимала места в тройке и даже участвовала в еврокубках. Известно, что клуб тратил довольно много денег на зарплаты игрокам, и потому к 2010 году стал разваливаться из-за нехватки финансирования. Помогал ли команде Кадиев на тот момент, неизвестно.

7. Ставка на местных футболистов

В 2003 году Кадиев создал в Хасавюрте футбольный класс в интернате. Идею поддержала городская администрация, она же помогла с финансированием .

«В любом уголке нашей республики можно найти детей, одаренных в той или иной спортивной дисциплине. Необходимо развивать талант. Никто не может угадать, будет ли дитя Пеле или Марадоной, в 10 лет разглядеть это невозможно. Талант может полностью проявиться в 17-18 лет. Наше дело – помочь ему раскрыться»,- говорил Кадиев в интервью газете «Черновик».

«Я уже устал в Москве устраивать наших ребят то в один клуб, то в другой, то в академию какую-нибудь. Есть большой разрыв между игроками премьер-лиги и молодыми футболистами, которым по 15—17 лет, из-за чего они становятся невостребованным и. Других профессиональных команд в Дагестане помимо «Анжи» нет, из-за этого футбол в нашей республике потихоньку гаснет», - так говорил Кадиев год назад в интервью изданию «Новое дело».

8. Патриот республики

В успешные для «Динамо» годы Кадиев рассказывал, почему не готов вкладывать деньги в более именитые российские клубы.

«Легче ли купить клуб премьер-лиги? Легче, но для меня это неинтересно. Мэр Анапы предлагал приобрести местный «Спартак» и вдобавок давал еще 100 гектаров земли на побережье (из которых 50 можно было использовать в коммерческих целях, а 50 оставить себе). Но вы сами представьте: я приезжаю со «Спартаком» в Махачкалу обыгрывать «Анжи» или «Динамо». Для меня это невозможно. Может, я слишком прямолинейно понимаю слово патриотизм, но я - дагестанец!» (Источник: «Черновик»).

9. Хотел возродить «Динамо»

Слухи о возвращении Османа Кадиева в махачкалинское «Динамо» появились в 2015 году. Бизнесмен не стал скрывать, что хочет возродить команду.

«Пока передо мной стоит задача создать боеспособный коллектив. В свое время у нас была великолепная команда, в стартовом составе - шестеро дагестанцев. Хочу, чтобы и в нынешнем «Динамо» хотя бы шесть футболистов из Дагестана было в основном составе — для начала во второй лиге. Не искусственно их туда закидывать, а по спортивным показателям, по мастерству. Задача — поднять уровень дагестанского футбола.

«Анжи»? Готов сотрудничать с кем угодно, лишь бы было позитивно. Конечно, конкурировать с «Анжи» нам невозможно. Люди, занимающиеся «Анжи», — это большие бизнесмены, большие люди, я им благодарен за то, что они показали Дагестану цвет мирового футбола. Готов к любому разговору с ними, только не готов работать с такими людьми, как Герман Ткаченко (смеется). Не воспринимаю таких людей и не вижу в дагестанском футболе место людям, подобным ему». (Источник: «Новое дело»).

10. Жесткий руководитель

«Османа Кадиева называют одним из самых деспотичных руководителей в российском футболе. Своих спортсменов он держит в ежовых рукавицах: следит за тем, что едят и во что одеты, как им делают массаж, какие колют уколы. Запрещает им играть в игровые автоматы и контролирует, как этот запрет выполняется», - писал «Южный репортер» в 2006 году.

«Человек, который проиграл 2-3 тысячи рублей в автомат, думает только о том, как их вернуть, — убежден Осман Кадиев. - Знаю по себе, так как в свое время проигрывал очень крупные суммы. Могу похвастать тем, что все мои ребята думают прежде всего о футболе и профессиональном росте, а не о деньгах. Было бы полезно для российского футбола убрать один ноль с зарплатных ведомостей футболистов. Если игрок получает в «Кубани», «Луче» или «Химках» $15-20 тысяч, зачем ему еще расти? У меня ребята получают от $800 до $1400 в месяц и постоянно прогрессируют».