Соломинка для «Динамо»

ВФСО «Динамо» стало владельцем 99,9% акций футбольного клуба, заключив при этом спонсорский контракт с ВТБ, и это дарит бело-голубым маленькую надежду на то, что они сумеют выкарабкаться из финансовой ямы, в которой оказались.

ДОЛГИ И ДЕФИЦИТ

Болельщики московского «Динамо», на долю которых в уходящем 2016 году выпало немало суровых испытаний, получили предновогодний подарок и могут вздохнуть с облегчением. Ну, по крайней мере, перевести дух.

Сегодня президиум Центрального совета ВФСО «Динамо» на своем экстренном заседании принял решение о приобретении 74,99% акций футбольного клуба.

«На заседании после детального и обстоятельного обсуждения принято единогласное решение принять предложение ПАО ВТБ о покупке 74,99% акций АО ФК «Динамо» за 1 рубль с учетом условия по подписанию договора о спонсорстве между ВТБ и обществом «Динамо» на три года. Данный договор предусматривает спонсирование как общества, так и профессиональных спортивных клубов», - говорится в сообщении на официальном сайте ВФСО «Динамо».

Таким образом, теперь в распоряжении общества находится 99,9% процентов акций футбольного клуба. Остальные – у миноритариев.

И это решение – глоток свежего воздуха для футбольного «Динамо».

Напомним, в прошлый четверг, 22 декабря, по итогам предыдущего заседания президиума ЦС ВФСО стали известны следующие сведения:

- текущий операционный долг футбольного «Динамо» - 806 миллионов рублей

- плюс к этому имеется кредиторская задолженность перед кипрской компанией Eflen Constructions Ltd, с которой ведутся переговоры о ее серьезной реструктуризации на длительный срок

- долгов перед ВТБ у футбольного «Динамо» нет

- из активов у футбольного клуба осталась только база в Новогорске

- бюджет клуба на 2017 год будет сокращен на 60 процентов по сравнению с предыдущим.

В общем, не самый приятный расклад, тем более что финансовое положение самого ВФСО тоже далеко от идеального.

«Бюджет на будущий год утвержден с дефицитом, и он очень скромный – по сравнению с прошлым годом он урезан почти в два раза. Доходы – 317 миллионов рублей, включая 200 миллионов по федеральной целевой программе строительства стадионов и 22 миллиона рублей от Минспорта на проведение части спортивных мероприятий. Остальные поступления – от аренды, субаренды. Они меньше 100 миллионов рублей. Расходы – 477 миллионов. Соответственно, дефицит бюджета – 160 миллионов», - рассказывал в прошлый четверг журналистам председатель ВФСО Владимир Стржалковский.

В таких условиях полностью принимать на себя еще и увешанный долгами футбольный клуб – шаг в высшей степени рискованный.

ПЕРЕДЫШКА ДО ЛЕТА

При этом понятно, что ВФСО «Динамо» не могло не взять эти акции у ВТБ. Никто бы не понял. Стржалковский, общаясь с прессой, рассказывал о будущем футбольного клуба, но при этом постоянно оговаривался – если мы примем это предложение. Но было ясно, что они его примут. Вопрос был только в условиях. Именно об этом и шел торг, и именно поэтому окончательное решение перенеслось на неделю. Об этом свидетельствуют и следующие слова Стржалковского.

– Сокращение бюджета клуба на будущий год на 60 процентов – это с учетом озвученной спонсорской поддержки со стороны ВТБ на 10 миллионов долларов? – спросили у него 22 декабря.

– Если бы озвучивались такие цифры, то переноса решения о покупке акций на 29 декабря бы не было.

В итоге, как мы видим, стороны договорились. ВТБ в течение трех лет будет спонсором как ВФСО, так и профессиональных клубов – речь идет о футбольной и хоккейной команде. Сумма не озвучивается, но известно, что выплаты по контракту начнутся уже в 2017 году.

Да, радоваться рано. Огромные долги никуда не делись – они по-прежнему висят на футбольном клубе.

«Что касается долгов, то они как были на клубе, так и остались. То, что ВФСО стало владельцем акций, совсем не означает, что оно стало ответственным за долги. Считаю, что мы совершили правильную, нормальную сделку и пришли к единственно возможному в сегодняшних условиях решению», - сказал «Р-Спорт» заместитель председателя ВТБ Василий Титов.

И с этими долгами нужно будет разбираться. Чем скорее, тем лучше. Но, по крайней мере, заключенное трехлетнее спонсорское соглашение с ВТБ позволит «Динамо» хотя бы доиграть этот сезон в ФНЛ, и угрозы немедленного банкротства уже нет. Менеджмент ВФСО и «Динамо» получил передышку, по крайней мере, до лета, и теперь должен как можно продуктивнее использовать это время.