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Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев: Книга о нас получится очень интересной!

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев
Екатерина Боброва и Дмитрий СоловьевИсточник: «Советский спорт»

Чемпионы олимпийского командного турнира, выигравшие в Челябинске шестой титул чемпионов России – о значимости этого достижения, переменах в жизненной философии и планах на Новый год.

«СПАСИБО ТРУДНОСТЯМ, КОТОРЫЕ МЫ ПРЕОДОЛЕЛИ»

- Просмотрел статистику и обнаружил, что по количеству титулов чемпионов России вы догнали Людмилу Пахомову и Александра Горшкова. Шестикратными, как пара, были только они. Чувствуете, что вы тоже герои своей эпохи в танцах на льду? - вопрос Бобровой и Соловьеву.

- Если бы у нас были все титулы Пахомовой и Горшкова... - парирует Екатерина.

- Чемпионат России для нас всегда был очень важным стартом. Когда он заканчивается победой, всегда приятно, но в голове сразу же мысли о том, что нас ждет дальше, - продолжает Соловьев. - Чемпионат Европы, чемпионат мира. Мысли о том, какие программы ставить на следующий сезон. Так что не могу сказать, что я сильно заостряю внимание на этом этапе. Конечно, титул чемпионов России — важный и приятный подарок для наших родителей, близких, для болельщиков, для нас самих к новогодним праздникам. Но мысли уже бегут вперед.

- Когда вы начинали кататься вместе еще детьми, о шести титулах чемпионов России мечтали?
- Когда я была маленькой, то мечтала получить звание кандидата в мастера спорта, и на этом все, - говорит Боброва. - А стала заслуженным мастером спорта. Наверное, нужно не бояться своих желаний, а они у меня после наших с Димой, так скажем, проблем-приключений — получать удовольствие от выступлений и дарить это удовольствие людям. Уже дважды было так, что мы заканчивали, но приходила мысль — хотим кататься дальше. И я только недавно поняла смысл моего существования на льду - дарить радость и счастье людям своим катанием.

- Катя, а что раньше было — гонка за медалями?

- Да. Оценки, почему мало, почему проиграли, и так далее. А сейчас у меня в голове перед стартом исключительно желание подарить удовольствие тренерам. Чтобы мы вместе порадовались результатам. Чтобы радовалась публика, родные и близкие. И радости от первого места, когда ты о нем до соревнований не думаешь, намного больше.

- Мы просто стали более философски ко всему подходить. Не только к спорту, а вообще к жизни, - объясняет Соловьев. - Век фигуриста не так долог, годы стали бежать очень быстро. Хочется все успеть не в плане того, чтобы все завоевать, а хочется успеть показать все, что мы умеем.

- Дмитрий, до этой философии, получается, нельзя было дойти самовнушением? Само должно было произойти?

- Безусловно. У меня в голове поменялось все. И спасибо тем трудностям, которые мы преодолели. Они дали время все переосмыслить.

- Хочется еще добавить вот что. У нас очень интересная карьера, - продолжает Екатерина. - Пишут книги об олимпийских чемпионах, чемпионах мира, но мне кажется, если о нас с Димой написать книгу, получится очень захватывающе.

- И я тоже думал об этом! - говорит Соловьев.

- С таким отношением, мне кажется, вы сейчас вообще не должны думать о том, сколько еще продлится наша карьера. Кайфуете и кайфуете.

- Честно, я уже всем сказала — дай бог, все сложится удачно, и мы с Димой пройдем все соревнования, включая Олимпиаду-2018 и, возможно, постолимпийский чемпионат мира, и я  пойду рожать детей. А вот как дальше будет — одному Богу известно! - говорит Боброва.

- И я, конечно, Катю в этом плане поддерживаю.

- Татьяна Навка после родов вернулась и стала олимпийской чемпионкой.
- Давайте пока не будем планировать так далеко, - улыбается Соловьев. - Но я сейчас не хочу думать о завершении карьеры. У нас уже столько было мыслей на эту тему, что хочется пожить без них.

ПЕРВУЮ НОВОГОДНЮЮ ТРЕНИРОВКУ С ПРОГРАММ НЕ НАЧИНАЕМ

- Поскольку интервью у нас предновогоднее, расскажите — как вы любите встречать этот праздник?

- Новый год мы обычно встречаем каждый со своей семьей, - рассказывает Соловьев. - Этот Новый год я обязательно встречу со своей любимой мамой. Спасибо ей огромное за все то, что ей пришлось со мной пережить, даже не знаю, как это она все вытерпела. На ее хрупкие плечи свалилось так много! Дай Бог, чтобы она жила долго, чтобы у нее было крепкое здоровье, и чтобы не было больше серьезных инцидентов, какие были в прошлые годы. Ну а после того, как встречу Новый год с мамой, не знаю, как пойдет. Пока не загадывал и не думал о празднике. Целенаправленно шел к чемпионату России. Но расслабляться времени много не будет. Мы прошли этот сложный период, когда одни соревнования следуют за другими, теперь у нас будут паузы чуть больше перед чемпионатами Европы и мира. Появится возможность подумать о чем-то другом, отвлечься и снова собраться.

- Соглашусь с Димой по поводу подготовки к чемпионату России, - продолжает Екатерина. - Даже когда я ехала в машине и слышала по радио фразу «До Нового года осталось...», тут же переключала станцию, потому что не хотела знать, сколько осталось до Нового года. Для меня Новый год всегда начинается после произвольного проката на чемпионате России. Конечно, о подарках думала, но в основном, это заканчивалось так: куплю после чемпионата России. А справлять буду традиционно. 31 декабря мы ходим в баню, а потом встречаем Новый год на даче с родителями и сестрой. А нынешний Новый год впервые в новом статусе — с мужем.

- Лыжный забег будет?
- Конечно, это тоже традиция. 1 января, как всегда. У нас есть даже по этому поводу семейная тайна, которую мы несем из года в год. Сейчас будем ее обновлять, но секрет не расскажу. А то не сбудется.

- Первая тренировка в новом году для вас как спектакль в 12 часов дня 1 января для актеров в театре?

- Ну мы еще и в этом году покатаемся и пока не знаем, какого числа выйдем на лед в январе. Но это очень особые радостные ощущения – выйти снова на лёд после выходных, уже в новом году, поскользить, почувствовать мягкие ноги…

- На самом деле, на первой тренировке надо почувствовать лед. Спокойненько влиться в тренировки. С прокатов не начинаем, конечно. Даже с программ не начинаем, - добавляет Соловьев.

- С «фонариков», что ли, начинаете?
- Шаги очень важны! - серьезно говорят фигуристы. - Учиться нам всегда есть чему.

- Последний вопрос такой: на чемпионаты Европы и мира поедете чисто кататься или выигрывать?

- Еще раз скажу: хочу получать колоссальное удовольствие, - отвечает Боброва. - У нас будет время доработать программы, в том числе и с эмоциональной точки зрения. И для меня лучшая победа — если родители и вся наша группа поддержки после нашего проката будут плакать.

- Нам есть что улучшать, - продолжает Соловьев. - На чемпионате России, как многие заметили, последняя часть произвольного танца нам далась тяжеловато. А хотелось бы проноситься с ветерком. Может быть, это произошло из-за накопленной усталости. Может быть, из-за того, что я заболел перед чемпионатом России и несколько дней не катался. Может быть, что-то еще. Но очень хочется, чтобы в нашей программе, как в едином целом, все лилось, лилось, лилось...       

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