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Сборную России сравнивают с латышами. А мне наши в матче с США понравились

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сборную России сравнивают с латышами. А мне наши в матче с США понравились
Источник: IIHF

Почему поражение сборной России (2:3) в матче с американцами внушает обозревателю «Советского спорта» позитивные мысли.

Нет, серьезно, вот вроде проиграли мы уже два ключевых матча в группе – канадцам (3:5) и американцам (2:3). Зашел на фэйсбук, там приятели-коллеги стонут. Один договорился до того, что почувствовал себя по ходу поединка с американцами латышом. Намекая на то, что разница в классе между сборными России и США примерно такая же, как у наших с командой Латвии. Меня так и подмывало написать – а почему латышом, а не финном? Ведь действующие чемпионы мира пока успешно сливают свое звание в унитаз, потерпев уже три поражения кряду.

Но, честно говоря, спорить с такой огульной критикой уже неинтересно. Тем более, что мне-то игра как раз понравилась. Отличный матч. С абсолютно непредсказуемой концовкой. Потому что не раз наши могли счет сравнять по ходу третьего периода. В том числе и на последней минуте. А могли и американцы нам парочку еще в концовке забросить – буллит реализовать и забить в пустые ворота и победить 5:2…

Но главное, что и россияне, несмотря на поражение, мне в этом матче тоже понравились. Причем, гораздо больше, чем в поединке с Канадой. Обе эти встречи роднит то, что за нами оставались последние шайбы. И это как бы приоткрытая дверь в будущее. Намек на то, что разговор еще не окончен. Что в плей-офф при встрече договорим.

Но если с Канадой наши в третьем периоде начали просто огрызаться и заставили хозяев турнира слегка занервничать, что не замедлило отразиться на табло. То в матче с США россияне, выдержав привычный североамериканский натиск в первом периоде, затем перехватили инициативу. И чуть ли не подмяли соперника под себя.

Валерий Брагин, в принципе, уже нащупал способ обыгрывать североамериканские сборные и обкатал его в группе. Первый период выстоять, потом навязать свою игру. Это работает.

Беда в том, что защита у нас все же слабовата. И как только пятерка идет вперед, сил на оборону периодически уже не хватает. Пропускаем очень опасные контратаки. И, как следствие, голы. И это жирный минус.

Кстати, не единственный. Одного ударно звена тоже недостаточно. Его игроки к концу поединка начинают уставать, проводя много времени на площадке. А у других троек продавить сильного соперника пока не выходит.

Но есть и плюсы. Наши нисколько не тушуются перед североамериканцами, которые дома априори выступают мощнее, нежели в Европе.

Получило свой шанс третье звено в меньшинстве, и тут же наказало сборную США за ошибку.

Назначили нашим буллит в концовке за явно умышленный, спору нет, сдвиг ворот. И Самсонов не спасовал. Спасовал форвард сборной США, который так разволновался, что даже по воротам бросить не смог, потерял шайбу раньше.

- Неблагополучный у нас этот год рождения, - сказал мне про нынешнюю «молодежку» на днях наш эксперт двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров. – Никогда эти ребята по юношам ничего не выигрывали.

И снова возразить вроде нечего. Против результата не попрешь.

Но, может, и в этом есть своеобразный плюс? Потому что вот прямо сейчас у этой сборной есть последний шанс выиграть «что-то» на молодежном уровне.

И если судить по характеру игры, шанс этот все еще довольно приличный.

Удачи, ребята, не тушуйтесь. И статистика вам в помощь. О том, что американцам мы проигрывали на МЧМ очень давно – в 2008-м. И аккурат с таким же счетом 2:3. Но потом по ходу турнира взяли реванш. В гораздо более важном матче.

Ваши главные поединки тоже еще впереди.

Матч

Россия (U-20) - США (U-20) - 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Голы:

Келлер (Фитцжеральд, Андерсон), 4:14 (0:1). Ураков (Тренин, Зборовский), 11:59 (1:1 - мен.). Уайт (МакЭвой, Келлер), 24:03 (1:2 - бол.). Терри (Фоли, Лащински), 31:41 (1:3). Капризов (Рыков, Воробьёв), 37:17 (2:3 - бол.).

Место и дата

29 декабря 23:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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