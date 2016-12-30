Сборную России сравнивают с латышами. А мне наши в матче с США понравились
Почему поражение сборной России (2:3) в матче с американцами внушает обозревателю «Советского спорта» позитивные мысли.
Нет, серьезно, вот вроде проиграли мы уже два ключевых матча в группе – канадцам (3:5) и американцам (2:3). Зашел на фэйсбук, там приятели-коллеги стонут. Один договорился до того, что почувствовал себя по ходу поединка с американцами латышом. Намекая на то, что разница в классе между сборными России и США примерно такая же, как у наших с командой Латвии. Меня так и подмывало написать – а почему латышом, а не финном? Ведь действующие чемпионы мира пока успешно сливают свое звание в унитаз, потерпев уже три поражения кряду.
Но, честно говоря, спорить с такой огульной критикой уже неинтересно. Тем более, что мне-то игра как раз понравилась. Отличный матч. С абсолютно непредсказуемой концовкой. Потому что не раз наши могли счет сравнять по ходу третьего периода. В том числе и на последней минуте. А могли и американцы нам парочку еще в концовке забросить – буллит реализовать и забить в пустые ворота и победить 5:2…
Но главное, что и россияне, несмотря на поражение, мне в этом матче тоже понравились. Причем, гораздо больше, чем в поединке с Канадой. Обе эти встречи роднит то, что за нами оставались последние шайбы. И это как бы приоткрытая дверь в будущее. Намек на то, что разговор еще не окончен. Что в плей-офф при встрече договорим.
Но
если с Канадой
наши в третьем
периоде начали
просто огрызаться
и заставили
хозяев турнира
слегка занервничать,
что не замедлило
отразиться
на табло. То в
матче с США
россияне, выдержав
привычный
североамериканск
Валерий
Брагин, в принципе,
уже нащупал
способ обыгрывать
североамериканск
Беда в том, что защита у нас все же слабовата. И как только пятерка идет вперед, сил на оборону периодически уже не хватает. Пропускаем очень опасные контратаки. И, как следствие, голы. И это жирный минус.
Кстати, не единственный. Одного ударно звена тоже недостаточно. Его игроки к концу поединка начинают уставать, проводя много времени на площадке. А у других троек продавить сильного соперника пока не выходит.
Но
есть и плюсы.
Наши нисколько
не тушуются
перед североамериканца
Получило свой шанс третье звено в меньшинстве, и тут же наказало сборную США за ошибку.
Назначили нашим буллит в концовке за явно умышленный, спору нет, сдвиг ворот. И Самсонов не спасовал. Спасовал форвард сборной США, который так разволновался, что даже по воротам бросить не смог, потерял шайбу раньше.
- Неблагополучный у нас этот год рождения, - сказал мне про нынешнюю «молодежку» на днях наш эксперт двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров. – Никогда эти ребята по юношам ничего не выигрывали.
И снова возразить вроде нечего. Против результата не попрешь.
Но, может, и в этом есть своеобразный плюс? Потому что вот прямо сейчас у этой сборной есть последний шанс выиграть «что-то» на молодежном уровне.
И если судить по характеру игры, шанс этот все еще довольно приличный.
Удачи, ребята, не тушуйтесь. И статистика вам в помощь. О том, что американцам мы проигрывали на МЧМ очень давно – в 2008-м. И аккурат с таким же счетом 2:3. Но потом по ходу турнира взяли реванш. В гораздо более важном матче.
Ваши главные поединки тоже еще впереди.
Матч
Россия (U-20) - США (U-20) - 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Голы:
Келлер (Фитцжеральд, Андерсон), 4:14 (0:1). Ураков (Тренин, Зборовский), 11:59 (1:1 - мен.). Уайт (МакЭвой, Келлер), 24:03 (1:2 - бол.). Терри (Фоли, Лащински), 31:41 (1:3). Капризов (Рыков, Воробьёв), 37:17 (2:3 - бол.).
Место и дата
29 декабря 23:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция