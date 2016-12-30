Максим Мамин: Каждый в команде знает свой маневр на льду

По-хорошему наглый и резкий на льду и довольно скромный вне арены форвард ЦСКА Максим Мамин рассказал «Советскому спорту» о системе игры армейского клуба, уровнях хоккейных лиг и о том, кто в команде лучше всех читает рэп.

ПОД АРМЕЙСКОЙ ЗВЕЗДОЙ

– Максим, вы на льду с 4 лет. Вот уже 11 лет защищаете красно-синие цвета московских армейцев. Расскажите, где начиналась ваша хоккейная карьера и как вы пришли клуб, которому так долго храните верность?

– Начинал я в детской хоккейной школе «Белые Медведи» с тренером Владимиром Семеновичем Суярковым. Он тогда вел команду 1993 года рождения. Я занимался с ними. Потом был в команде «Вымпел», у тренера Александра Николаевича Лысенкова , затем в подольском «Витязе» у Валерия Вячеславовича Михалина. А когда мне было 10 лет, меня позвал в ЦСКА Сергей Владимирович Суярков, сын первого тренера. Здесь была отличная сильная команда 1995 года, и я с радостью перешел в ЦСКА.

– В детстве курьезные случаи на льду случались? Все-таки маленькие, неопытные...

– Как-то мы еще детьми ездили на турнир в Канаду. Как обычно, матч начинался с символического вбрасывания, которое делается исключительно для создания атмосферы и фотографии. Но по ходу наш игрок или не знал об этом, или переволновался немного, и во время вбрасывания просто «с мясом» выгрыз эту шайбу! К нам подъехал довольный: «Эй, парни! Мы начинаем!» Видимо настроился серьезно!

– Свою первую зарплату помните? В хоккее заработали?

– Зарплату помню, тысяч 10 вроде. А вот на что потратил – нет. Наверно сходил в кино или в кафе посидел.

– Перед сезоном в интервью вы рассказывали, что хотите сыграть так, чтобы помочь команде выиграть Кубок. Как оцениваете свою игру на данный период?

– Всегда хочется играть лучше. Не могу сказать, что доволен. Хочется прогрессировать, прибавлять, улучшать статистику. Но в целом оценить сезон можно будет уже в его конце.

– В начале карьеры в КХЛ вы говорили, что стараетесь действовать четко по заданию. Насколько сейчас получается импровизировать и приветствуется ли это вообще у Дмитрия Квартальнова?

– Сейчас нам как раз таки довольно много импровизации позволяют. Но, естественно, не во вред команде. Если есть возможность, то пожалуйста — бери на себя инициативу, старайся обыгрывать. Это, наоборот, только приветствуется. Но, конечно же, не на синих линиях, чтобы не было опасности пропустить в свои ворота.

– Ваш гол в ворота «Лады» в Тольятти, когда вы успели и соперникам помешать, и после передачи Кошелева убежать один на один с вратарем – импровизация или домашняя заготовка?

– Такое не заготовишь! Просто момент такой получился. Выпал шанс и мы воспользовались им.

– А как в общем вам работается под руководством Дмитрия Квартальнова? Со стороны он всегда выглядит довольно серьезным…

– Хорошо работается. Все знают, что он требовательный тренер. Жесткий, когда это необходимо. И в тоже время очень хорошо чувствует коллектив. Если команде нужна разрядка, Дмитрий Вячеславович шутит, помогает снять напряжение.

НА РАЗНОМ УРОВНЕ

– В этом сезоне вы успели побывать в ВХЛ, где провели четыре игры. У вас в ЦСКА это такая мера наказания – отправлять в «Звезду»?

– Да. Если тренеры заметили спад в игре и недовольны твоими действиями, то отправляют туда набрать форму. После травмы тоже несколько игр там можно поиграть.

– Вам очевидно на пользу пошла ссылка в «Звезду». Статистика улучшилась...

– Наверное, раз пока больше не отправляют! (смеется).

– Как вам в Вышке? Заметили разницу с уровнем КХЛ?

– В Вышке много молодых перспективных пацанов. Уровень хороший. Все стараются и показывают хороший хоккей. Думаю, что от туда много ребят будут выходить в КХЛ. Есть разница в скорости. В ВХЛ чуть пониже, и за счет этого времени на принятие решения побольше. Получил шайбу и есть секунды, чтобы посмотреть, кому отдать. А в КХЛ тебя сразу накрывают и шайбой нужно быстрее распоряжаться.

– Следите ли за матчами НХЛ? И в частности за «Флоридой», которая вас задрафтовала? Хочется ли попробовать себя на новом уровне?

– Слежу. Могу, проснувшись утром, посмотреть обзоры игр. В НХЛ всем хочется. Но нужно показывать хорошую статистику, постоянно добавлять, чтобы был виден прогресс. Тогда уже можно будет о чем-то говорить. Не скажу, что хоккей там на две головы выше, но из-за маленького размера площадки будет посложнее.

– Матчи с ЦСКА часто зрелищные и интересные для любителей хоккея не только за счет качественной игры, но и из-за большого количества силовых приемов. Нередко звучат мнения, что команда грязно играет…

– Мы грязно никогда не играем. У нас нет таких установок. Мы играем жестко, но ведь это хоккей! Игроки могут иногда получить травму. Но умышленно мы ничего не делаем. И если против нас грязно играют, стараемся это пресекать.

– Вы часто идете в стык с соперником. Как-то отрабатываете свои приемы?

– Их трудно отработать. Ведь на тренировке против своих партнеров по команде ты не будешь делать это в полную силу. Так что только в игре, если есть возможность, применяешь навыки.

– Состав звеньев в ЦСКА часто варьируется, и партнеры по звену у вас меняются. Не мешает это сыгранности?

– У нас такая система – с любым партнером ты должен быть сыгран и не чувствовать разницы. У нас каждый знает свой маневр на льду и знает, где искать партнера.

– Вы играете на позиции нападающего. Какими качествами должен обладать идеальный игрок этого амплуа?

– Бросок, скорость и голова. Должно присутствовать игровое мышление.

– У вас, на ваш взгляд, как с этим набором? Ведь по сути хоккеистов можно разделить на тех, кто выигрывает благодаря физическим качествам и «думающих»…

– Стараюсь использовать и то, и другое.

– Не могу не спросить про то, что сейчас просто разрывает спортивный мир — про допинг. Как считаете, оправдано ли такое отношение к нашим спортсменам?

– Думаю, к нам предвзятое отношение. И решения здесь скорее политические, нежели спортивно-дисцип линарные.

– Сами как относитесь к тому, что есть возможность улучшить свои показатели за счет каких-то препаратов?

– Нас, как и всех спортсменов, регулярно проверяют на допинг. Я не слышал, чтобы какие-то хоккеисты были пойманы на допинге.

– Но есть ведь и не запрещенные, относительно безобидные средства. Тот же кофеин...

– Да, кто-то пьет кофе. Еще витамин С можно съесть в виде аскорбинки.

ВНЕ ЛЬДА

– Помимо хоккея какими видами спорта интересуетесь?

– Я недавно начал играть в шахматы. Меня Семен Кошелев подсадил на них. На выездах мы живем с ним в одном номере и как-то посмотрели несколько матчей Карякина с Карлсеном. Решили тоже попробовать. Теперь часто играем.

– И кто выигрывает?

– Пока Семен меня пока обыгрывает. Всего три раза у него выиграл. Но он-то игрок с опытом, а я пока новичок.

– Еще вас можно заметить на баскетболе…

– Если выпадает выходной, то стараюсь сходить поддержать армейцев. И теннис люблю, интересная игра. Летом всегда в него играю, чтобы поддерживать форму. В футбол могу погонять.

– В футболе тоже в атаке играете?

– В полузащите больше.

– Судя по социальным сетям вы еще и поете! Любите в караоке ходить? Какие песни исполняете?

– Не то что бы люблю, но летом можем с друзьями пару раз сходить, повеселиться. У меня нет любимых песен для караоке. Обычно поем то, что в данный момент на слуху. Чтобы слова все знали. И если говорить об исполнении, то это к Богдану Киселевичу. Он рэп очень прилично может зачитать.

– С рэпом все понятно. А книги вы читать любите?

– Дэна Брауна читал. Ко мне попала его книга «Ангелы и Демоны». Она настолько мне понравилась, что я и остальные прочитал.

– Какие фильмы предпочитаете?

– Мне нравятся интересные сюжетом, где нужно подумать. Мой любимый фильм - «В погоне за счастьем» с Уиллом Смитом. А в кинотеатре несколько дней назад был на «Елки — 5». Легкий фильм для новогоднего настроения.

– Недавно такое же настроение вы и игрок команды «Красная Армия» Константин Сафонов создавали для маленьких пациентов онкологического центра имени Н.Н. Блохина. Расскажите о вашем визите к малышам…

– У нас был выходной день и поступило предложение съездить поздравить ребят из онкологического центра. Мы с радостью откликнулись и вместе с Костей и актером сериала «Молодежка» Иваном Дубровским приехали. У детишек был мастер-класс по разукрашиванию елочных игрушек. Мы тоже подключились: разрисовывали шары, дарили подарки. Мне кажется детям понравилось. Они очень много улыбались и хорошо шли на контакт - рассказывали, как у них дела, чем занимаются.

– У вас наверняка много поклонниц. Давайте специально для них — любимое блюдо Максима Мамина?

– Я люблю бабушкины вареники с картофелем или смородиной.

– Что пожелаете себе и читателям «Советского спорта» в Новом 2017 году?

– Читателям пожелаю здоровья, заниматься спортом, а также приходить на хоккей и поддерживать нашу команду. А себе пожелаю, чтобы в новом году все у нас было хорошо в команде. Чтобы мы прогрессировали, росли в мастерстве и добились тех целей, которые перед нами стоят.