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Александр Самарин: Во мне присутствует раздвоение личности

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Самарин
Александр СамаринИсточник: «Советский спорт»

Александр Самарин стал открытием недавнего чемпионата России в Челябинске. Он без серьезных ошибок исполнил обе программы и занял второе место. «Ничего особенного в том, что я отобрался на чемпионат Европы, нет», – заметил фигурист после выступления, добавив, что иные в 18 лет достигали куда более серьезных высот.

«Второе место в Марселе помогло мне в Челябинске»

- Задача пробиться во взрослую сборную у нас с тренером (Светланой Соколовской - прим.ред.) уже стояла не первый сезон, - рассказывает Самарин. - В нынешнем сезоне удалось это сделать. Результатом доволен и, если честно, несколько удивлен, потому что получил очень высокие баллы.

- Разве баллы не соответствовали тому, что вы показали?
- Просто в нашем субъективном виде спорта за одинаковые прокаты можно получить совершенно разные оценки. В Челябинске оценки порадовали.

- Вы уже говорили, что после финала юниорского «Гран-при» в Марселе испытывали опустошенность. Она сопровождалась разочарованием от того, что не удалось занять там первое место? Цель ведь такая наверняка была.
- Цель, действительно, такая была, но какого-то конкретного разочарования не было. Даже второе место бывает полезно. Оно помогает научиться каким-то вещам, помогает прогрессировать. И вполне возможно, именно второе место на финале «Гран-при» помогло мне на чемпионате России.

- Где все же удалось найти резерв на прокат двух взрослых программ, одна из которых по длительности превышает юниорскую?
- Все то, что мы наработали перед финалом «Гран-при», никуда не ушло перед чемпионатом России. Прошла всего лишь неделя с небольшим, и тело, как ни крути, все помнит. Даже если сил где-то не хватает, резервы активизируются. Но мне кажется, если бы в промежутке между этими двумя турнирами была бы хотя бы еще она неделя, результат на чемпионате России мог оказаться другим. Мне кажется, я смог бы откатать чище обе программы. Но пока надо остановиться на достигнутом и двигаться дальше.

- Каждый спортсмен должен уметь преодолевать состояние, в котором ему кажется - это все, предел. Не тот ли это самый случай?
- Да, и у меня он не первый в этом сезоне. На юниорском «Гран-при» в Таллине я выступал с отитом. Это тоже было довольно непросто. Я думаю, в таких ситуациях помогает та база, которая была заложена в подготовительный период.

«Фигурное катание помогает расслабиться и отдохнуть»

- У вас в этом сезоне две программы совершенно разного стиля, и каждая очень яркая. Сложно в первый день быть на льду веселым и разухабистым, а во второй катать лирику?
- Да в принципе, у каждого фигуриста программы расходятся по стилю, и я не считаю, что перестраиваться сложно. Голова сама, когда слышит музыку, понимает, как нужно действовать две или четыре минуты.

- Какой из этих стилей ближе вам как человеку?
- Обе программы очень близки. Я могу быть как задорным, так и сдержанным. Это и от настроения зависит, и мой знак зодиака, Близнецы, наверное, сказывается. Раздвоение личности во мне присутствует.

- Вы выступали на юниорском первенстве мира еще 2013 года. Наверное, в 18 лет у вас сейчас внутреннее состояние опытного спортсмена, ведь вы катаетесь на международной арене уже четвертый сезон?
- Даже пятый. В целом опытным фигуристом, конечно, назвать себя не могу. Не на всех стартах выступал. Не участвовал в чемпионатах Европы и мира, Олимпийских играх. Но я на этом не зацикливаюсь и отношусь к статусу турниров, если честно, спокойно. Программы же не меняются, везде исполняешь одно и то же. А остальное зависит от настроя. По юниорам же я докатываю последний сезон, дальше буду выходить на более высокий и ответственный уровень.

- На том первенстве мира 2013 года вы заняли восьмое место, а японец Сома Уно, который сейчас борется за золото крупнейших мировых чемпионатов - седьмое. Почему у него получилось так быстро взлететь наверх, а у вас нет?
- У него свой путь, а у меня свой. У меня другой организм, другие мышцы, другое строение тела. Она как был по росту маленьким, таким и остается. А я каждый год прибавлял сантиметров по пять. Один раз - 15. Это очень сильно мешало. Сейчас вроде расти перестал…

- То есть взросление в фигурном катании не только девушкам, получается, мешает.
- У нас оно проходит несколько проще, но все равно влияет. Когда ты растешь, идет такой раскардаш - можно работать, работать, а через три дня прийти на лед и не суметь сделать ничего. Поэтому очень важна закачка мышц - да и режим надо соблюдать. Поедешь на недельку отдохнуть - а потом надо будет все начинать с нуля.

- Когда спортсмен взрослеет, он еще часто начинает переживать за результат, испытывать давление, в то время как маленькие дети катаются, ни о чем подобном не думая.
- Да я вообще всегда переживал, начиная с самого первого своего старта. Где-то нерв был сильнее, где-то слабее, где-то он мне помогал, где-то мешал - но он всегда был. С возрастом, с каждым новым стартом, с каждым новым сезоном приходит осознание того, зачем это все вообще нужно, и как это может помочь в жизни. И это осознание помогает и с волнением справляться, и на работу ходить, когда тебе плохо. Но, конечно, в определенном плане с возрастом становится и тяжелее. Например, изучать новые элементы. Организм уже начинает немного деревенеть, он становится менее подвластным каким-то упражнениям.

- Каков путь, по которому вы дальше пойдете наверх - будете пытаться осваивать новые четверные прыжки или постараетесь улучшить вторую оценку?
- Сейчас мы как раз занимаемся второй оценкой, ее нужно конкретно подтянуть. Если все получится отшлифовать до блеска, программы на чемпионате Европы и юниорском чемпионате мира получатся очень грозными и мощными. Но без усложнения контента никуда не деться.

- Вообще-то вы, как серебряный призер чемпионата России, имеете полное право претендовать и на путевку на взрослый чемпионат мира.
- Судьба путевки на чемпионат мира будет решаться на чемпионате Европы. Я бы пока вперед забегать не стал.

- Если доверят поехать на взрослый предолимпийский чемпионат мира - вы готовы?
- Я ко всему готов.

- Вы упомянули о том, что с возрастом приходит ответ на вопрос, зачем человек занимается спортом. Для вас в чем этот ответ состоит?
- Для многих спортсменов, и я не исключение, фигурное катание - это дело всей жизни. Даже, я бы сказал, путевка в жизнь. Но мне фигурное катание еще и помогает расслабиться и отдохнуть. Потому что это для меня это не просто дело всей жизни, а еще и любимое дело.

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