«Латвия и Россия – сборные одного уровня». Этот словак понимает, что говорит?!

Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков рассказывает о том, что нам ждать на молодежном чемпионате мира.

Не знаю, кто из вас будет смотреть матч Россия – Словакия на молодежном чемпионате мира в Торонто, который стартует первого января в четыре ночи по московскому времени.

Я думаю, никто. И теперь, пока еще в свою власть не вступили оливье, шампанское и мандарины, оценим расклад перед последним игровым днем в группах. Чтобы потом о хоккее забыть, а проснуться днем первого января и уже нормально готовиться к плей-офф.

А в плей-офф Россия попала. Это окончательно стало ясно после того, как словаки победили латышей (4:2), и теперь Латвия сразится за выживание с финнами. Ну а Финляндия учудила, став первой командой в истории турнира, которая в прошлом году стала чемпионом, а через 365 дней даже не попала в плей-офф.

Мы вот кричали, что хоккей у финнов на сумасшедшем подъеме. Но уехала в НХЛ святая троица – Лайне, Пулюярви, Ахо – и привет. Так что большую роль играют не только команды, но и звезды.

Еще тут отмочил капитан молодежной сборной Словакии Эрик Чернак, которого цитирует Чемпионат.com.

«Лучшие команды на этом турнире – это Канада и США. Латвия примерно такого же уровня, как и Словакия. Конечно, у нас есть шанс в матче с Россией. В случае победы мы будем третьими в группе. После победы над Латвией мы понимаем, что все это реально, потому что Латвия и Россия – команды одного уровня, только у русских, может, больше мастерства».

Что-о? Латвия и Россия одного уровня?

Мы ведь латышей со счетом 9:1 победили, не?

Ну ты отжег, Чернак! Считаю, этот текст нашему тренеру Валерию Брагину нужно повесить в раздевалке, и никак иначе нашу сборную мотивировать не нужно. Пацаны выйдут и просто этих словаков порвут.

С тем же счетом 9:1.

Это важно и потому, что поражение от Словакии приведет к четвертому месту в группе – а значит, в четвертьфинале сведет нас со Швецией. А это очень плохой соперник на такой стадии. Шведам вообще золото пророчат. Ну их подальше.

Поэтому словаков надо побеждать. И от души громить за то, что они нас с Латвией сравнили.

1 января, 4 утра, Россия – Словакия, Торонто

Еще в нашей группе будет матч-блокбастер. Североамериканское дерби, в котором мы узнаем, на кого Россия в случае успеха попадет в полуфинале. Тот, кто выиграет в этом матче, займет первое место в группе – а значит, с большой долей вероятности будет ждать нас во втором раунде плей-офф. Я ставлю на Канаду, но и американцы хороши.

31 декабря, 23.30 вечера, США – Канада, Торонто

А в Монреале шведы сыграют с чехами. В принципе «Тре Крунур» уже заняла первое место. Но уровень ронять не хочется, так что Швеция должна выложиться. Чехи же в случае победы скакнут на второе место – и попадут на Россию. Оно и надо? С другой стороны, другие соперники – это США и Канада. Хрен редьки не слаще. Так что чехи будут играть так, как получится. Они обрадуются победе, но не расстроятся из-за поражения.

31 декабря, 21.00 вечера, Швеция – Чехия, Монреаль

И наконец, будет матч финнов, которым ничего не нужно, со швейцарцами, которые пока находятся на четвертом месте в группе и уже попали в плей-офф. Кажется, что тут у Финляндии взыграет гордость, и они дадут бой Швейцарии. Нельзя же проигрывать всем подряд?

1 января, 1.30 ночи, Финляндия – Швейцария, Монреаль

Какой может быть сетка плей-офф? Вот мой прогноз, отталкиваясь от того, что сегодня победят Россия, Канада, Швеция, Финляндия.

1/4 финала

Швеция – Словакия

Дания – Россия

Канада – Швейцария

США – Чехия

А вот как я вижу полуфиналы

1/2 финала

Швеция – США

Канада – Россия

Дальше загадывать не буду. Каждая из четырех команд может выиграть чемпионат мира. А как оно получится – увидим в следующем году.