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Год возрождения «Крыльев Советов». Специальный репортаж из стана клуба

Елена Кузютина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Год возрождения «Крыльев Советов». Специальный репортаж из стана клуба
Источник: ХК «Крылья Советов»

Уходящий год был для каждого своим: веселым или печальным, сказочным или драматичным... Но для любого человека, кому не безразлично имя «Крылья Советов», этот 2016-й останется в памяти, как год возрождения любимой команды...

В марте 2016-го одной из главных новостей в хоккейной России стало заявление руководства клуба «Крылья Советов» о возрождении команды и решении выступать в чемпионате Молодежной лиги. А также о планах вернуться в КХЛ через три года. «Советский спорт» решил узнать о том, как сейчас обстоят дела у московской хоккейной легенды...

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

«Вам точно сюда?» – спросил меня таксист, остановившись между ремонтирующейся дорогой и большим серым зданием. Да, снаружи пока сетуньский ледовый стадион далек от своих современных собратьев – «ВТБ-Ледового дворца» в Парке легенд и «Мегаспорта» на Ходынке. Но по обертке не судят, поэтому заглянем внутрь.

На входе сразу встречается юный спортсмен лет шести и его дедушка, читающий внуку расписание тренировок. Атмосфера здесь теплая и как-то сразу начинаешь чувствовать себя своей в этом хоккейном братстве. Извиняясь за любопытство, спрашиваю, почему они выбрали именно школу «Крыльев»? Живут рядом?

- Территориальный вопрос для Москвы с ее расстояниями и пробками, конечно, имеет значение. Но не это главное. У нас вся семья за «Крылья» болеет уже давно – рассказывает Виктор Михайлович – И даже если бы молодежной команды не было, все равно бы отдал внука сюда. Только после школы пришлось бы думать – куда дальше? А теперь есть куда!.

И действительно есть. Благодаря стараниям нового президента клуба Алексея Морозова и финансированию главного и пока единственного спонсора команда начинает «расправлять крылья». Пока только в МХЛ. Самые финансово затратные технические дела во дворце выполнены: борта и табло теперь новые, в соответствии с необходимыми требованиями. Видеокуб еще не удалось повесить – крыша и световое оборудование не позволяют, но и эту проблему собираются решить в ближайшее время. И это важно, ведь «Крылья Советов» лидируют по посещаемости среди клубов МХЛ. А для улучшения «физики» игроков был обустроен новый тренажерный зал, где занимаются молодежка и три старших возраста школы.

Кстати о школе. По словам вице-президента клуба Алёны Крыловой, детей на тренировках всегда было много. А с появлением в этом году команды МХЛ набор увеличился на 35 процентов.

- Молодым нужен стимул – говорит Алена Крылова. - Необходимо, чтобы они знали, что, выпускаясь из школы, смогут попасть в родную команду. Факт, что Молодежная хоккейная лига была создана и сейчас активно популяризируется и есть тот самый стимул. Если у человека есть желание, и он старается сохранить и приумножить свои способности и таланты, если это командный игрок, то у него определенно есть перспектива попасть в обойму профессионалов, которых заметят.

ДЕЛО МОЛОДОЕ

Приходим на тренировку. Молодежка разбита на пятерки и работает над скоростью. Тут же у борта работают над растяжкой вратари. К слову, они сразу в глаза бросаются – их пять! Вспоминаю Игоря Шестеркина, который не так уж и давно вышел из-под крыла «Крыльев Советов», а уже является одним из лучших голкиперов КХЛ.

- У нас великолепная пятерка из вратарей! Конечно, конкуренция большая. Но это только стимулирует, заряжает на работу над собой. – рассказывает вратарь Данил Кадочников. – Да и тренер у нас - Юрий Ключников – отличный. Сам недавно играл, поэтому знает и чувствует все тонкости современной игры и техники стража ворот. Подсказывает нам.

Многие ребята из команды являются воспитанниками «Крыльев». Поэтому известие о возрождении клуба для них не просто новость, а шанс выступать в родных стенах.

-​ Я с трех лет здесь – говорит защитник Антон Томилов - Когда выпустился, пришлось покочевать по России немного. Но как только узнал, что «Крылышки» создают команду, с радостью вернулся, здесь все родное».

- Да и болельщики у нас замечательные. Поддерживают, не отворачиваются даже когда что-то не получается – вступает в разговор форвард Роман Мешков – Недавно у нас полкоманды гриппом заболели. Так даже в социальную сеть мне приходили добрые слова и пожелания скорейшего выздоровления.

- Да, что говорить, если даже на выездном матче на Дальнем Востоке были наши болельщики! – восклицает нападающий Владимир Показанников. – Мы это очень ценим. Спасибо большое!.

Говорю ребятам про возможность в будущем заявиться в КХЛ и тут же вижу еще больший блеск в их глазах.

-​ Конечно, все хотят в КХЛ. Поэтому пашем! Отрабатываем на каждой тренировке и игре – подчеркивает Роман Мешков – Надеюсь, все получится. Так что давайте договариваться: в 2019 встречаемся на этом же месте, мы вам интервью дадим!

-​ А вдруг вы уже звездами станете, зазнаетесь..

-​ Нет, у нас в команде никто не звездится – доказываем все на льду!

В ПОИСКАХ БАЛАНСА

Доказывать и вставать на защиту «Крыльев Советов» молодежи не впервой. Один мой знакомый, выступавший в 2007 году за вторую команду «Крыльев», рассказывал, что когда в основе случился финансовый конфликт, то им, «молодым-зеленым«, выпала честь отыграть пять завершающих игр сезона в Суперлиге против команд, занимавших тогда верхние строчки турнирной таблицы. Очков молодой состав принести не смог, но впечатлений от игр было предостаточно! Понятное дело, не сможет команда с игроками 17-18 лет соревноваться на одном уровне со своими взрослыми мастеровитыми коллегами. Энергии может и хватит, а вот опыта — вряд ли.

Об этом и нынешний главный тренер Юрий Страхов говорит:

-​ Для КХЛ надо чтобы и «дядьки» в команде были, и молодые. Баланс нужен.

Открытый и улыбчивый, Юрий Николаевич, говоря о команде, становится серьезным и видно, что настроен на большую работу:

-​ Первый год – это всегда сложно. Становление команды, коллектива. Не хватает нам пока мастерства, но ребята прогрессируют. Подтягиваются и физически, и технически. Что-то начинает вырисовываться. С 2017-го младших наших подтягивать в основной состав будем. Чудес не ждем. На хорошую команду нужны годы, так что трудимся.

Символично, что «Крылья» возродились в юбилейный для нашего хоккея год. А наступающий 2017-й будет юбилеными ужедля самих»Крыльев» - клуб отпразднует 70-летие. В честь праздника клуб проведет много интересных мероприятий, но завесу тайны в Сетуни пока не открывают. Интригуют...

Уже на выходе, прощаясь с охранником, я спросила:

-​ Что, действительно приходит к вам на игры народ?

-​ Куча! С барабанами, дудками…Поддерживают так, что уши закладывает! Все как надо у нас тут!\

Так что все по плану у «Крыльев», полет нормальный...

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