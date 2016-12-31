Хватит молчать! Как отражать очередную атаку на российский спорт

Если бы вы знали, насколько неприятно отбрасывать новогоднее настроение в сторону и писать на более чем серьезную и печальную тему. Но приходится. «Спасибо» итальянской Gazzetta dello Sport, вбросившей в медиапространство бомбу: фигуристки Аделина Сотникова, Татьяна Волосожар и Ксения Столбова находятся в списках комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена, и их подозревают в нарушении антидопинговых правил.

На самом деле, если прочитать опубликованную в итальянском издании статью целиком, становится понятно, что в ней нет абсолютно ничего нового. Некий скан некоего документа, в котором упоминается фамилия Сотниковой, всплывал в СМИ еще пару недель назад. Из него следовало, что на пробирке с допинг-пробой олимпийской чемпионки обнаружены царапины. При этом в том же документе, подлинность которого никто, собственно, не подтвердил, стояли отметки о том, что сама проба не подменялась, и запрещенных веществ в ней не было.

Что касается Волосожар и Столбовой, то автор итальянской газеты упомянул их, такое впечатление, для красного словца. И вообще его, похоже, больше волнуют медали, которые в случае пересмотра результатов сочинской Олимпиады получат свои, итальянские спортсмены. В частности, Каролина Костнер, недавно вернувшаяся в спорт после дисквалификации за помощь в употреблении допинга своему экс-бойфренду Алексу Швацеру. В заголовке статьи стоит фраза «У Костнер серебро?» - при том что в тексте подчеркивается, что работают комиссии МОК и ничего еще не доказано.

Общее ощущение от прочтения статьи такое: нас начали бить ниже пояса. Аксиому о том, что в фигурном катании допинг не нужен, казалось, выучили все - ан нет, оказывается, есть сомневающиеся. Окей, специально для них сообщаю: один из высокопоставленных людей в фигурном катании подтвердил мне - никаких претензий к российским фигуристам у комиссии Макларена нет. Так что полоскание фамилий героев «Айсберга» в этом контексте - безответственная болтовня, а упоминание Татьяны Волосожар, которая сейчас находится на поздних сроках беременности, еще и подлость.

Против российских спортсменов ведется самая настоящая война, и в ней, судя по методам, которые в ней применяются, все средства хороши. Но как отражать такие атаки? Уверен, что, как минимум, не молчать. Вспоминаю, что на допинг у Ксении Столбовой итальянцы уже намекали, и тогда Федерация фигурного катания на коньках России выступила с резким заявлением: любые пересуды подобного рода в СМИ безосновательны и будут пресекаться, в том числе, в соответствии с законодательством. Кажется, настал момент перейти к делу. И окончания новогодних каникул ждать не стоит. Это у нас все отдыхают и празднуют - а наши зарубежные «партнеры», как нетрудно заметить, работают не покладая рук и языков.

Ну а если наши спортивные чиновники опять сделают вид, что ничего не происходит - то это будет капитуляция. Потому что дальше отступать уже некуда.

