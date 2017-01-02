После Алекно и Маричева. Кто возглавит сборные?

В январе Всероссийская федерация волейбола должна назвать имена новых главных тренеров мужской и женской сборных России.

На данный момент эти должны являются вакантными после ухода со своих постов Владимира Алекно и Юрия Маричева, контракты которых завершились после Олимпийских игр.

Изначально в списках на должности главных тренеров фигурировало чуть ли не по десять человек, но к зиме кандидатур осталось по двое. Причем среди них нет иностранных специалистов. «Советский спорт» называет имена наиболее вероятных кандидатов.

Мужская сборная России

Сергей ШЛЯПНИКОВ

Опыт работы: «Динамо» (Краснодар) – 2015/16; «Факел» (Новый Уренгой) – 2011/12; «Ярославич» – 1996 - 2007, 2009 - 2011. Возглавлял молодежные, юниорские и студенческие сборные России. Куратор российских мужских сборных резерва – с 2012 года.

Достижения: приводил юниорскую сборную России к победам на чемпионатах мира (1999) и Европы (1999, 2003), молодежную сборную – к «золоту» чемпионата мира (2011) и Европы (2000, 2004, 2010, 2014), студенческую сборную – к победе на Универсиаде (2013). Основал волейбольный клуб «Нефтяник» (с 2007 года – «Ярославич»).

Комментарий: Самая очевидная кандидатура на пост. Сборной нужно обновление и омоложение. И именно Сергей Шляпников как никто другой знает возможности ближайшего резерва, поскольку он долгое время и очень удачно руководил молодежной командой.

Прямая речь: «Отвечу так: когда будет предложение, тогда буду думать. Говорить заранее не хочу. Вариантов несколько. Но если понадоблюсь, готов помочь».

Вероятность: 90%

Алексей ВЕРБОВ

Опыт работы: играющий тренер «Зенита» (2016/17).

Достижения: Суперкубок России (2016)

Комментарий: По большей части имя Алексея Вербова тут указано абстрактно. Александр Волков и Владимир Алекно говорили о том, что он может справиться с этой работой. Алекно даже дал «порулить» Вербову в качестве главного в некоторых матчах «Зенита» этого сезона. Но на месте Вербова может оказаться другой начинающий специалист. Например, Вадим Хамутцких.

Прямая речь: «Нет, ни с кем из федерации я не разговаривал. По-моему, кроме журналистов и игроков, никто не рассматривал такую возможность. Я думаю, спешить не стоит. У меня есть определенные цели и я буду к ним стремиться. Чтобы не другие люди говорили за меня, а я сам привлек внимание своей работой. Буду стараться».

Женская сборная России

Вадим ПАНКОВ

Опыт работы: входил в тренерский штаб «Уралочки» (1990-1997), МГФСО (1997-2003) «Заречье-Одинцово» (2003-2007) и молодежной сборной России – чемпиона мира и Европы. Главный тренер «Заречье-Одинцово» – с 2007.; «Мурсия» – с 1993-1995;. С 2012 года – куратор российских женских сборных резерва. Руководил сборной России в 2008 году при отборе на «Гран-при». В 2015 году возглавлял вторую женскую сборную России.

Достижения: чемпион Испании (1994, 1995), чемпион России (2008, 2010), обладатель Кубка России (2006, 2007), обладатель Кубка вызова (2014).

Комментарий: Огромный опыт работы во всех направлениях. В последние годы подключался к работе со второй сборной России. После резкого сокращения финансирования «Заречья» сумел оставить команду на прежнем уровне и открыть много новых имен.

Прямая речь: «Когда будет предложение, тогда буду думать. Говорить заранее не хочу. Вариантов несколько. Но если понадоблюсь, готов помочь».

Вероятность: 65%

Ришат ГИЛЯЗУТДИНОВ

Опыт работы: входил в тренерский штаб «Магии» (1996-2000), «Стинола» (2001-2002). Глвный тренер «Стинала» (2002-2004). Возглавлял молодежную, а затем юниорскую сборные России (2004-2008). Главный тренер «Индезита» (2008-2009). С 2009 года главный тренер казанского «Динамо».

Достижения: чемпион России (2011-2015), обладатель Кубка России (2010, 2012, 2016), победитель лиги чемпионов (2014), победитель клубного чемпионата мира (2014).

Комментарий: Самый успешный российский тренер последних лет. Однако Гилязутдинов работает в самом благополучном клубе страны, который может собирать всех звезд и усиливать проблемные позиции легионерами. В сборной остро стоит проблема с доигровщиками, учитывая, что новых имен тренер не открывал, вопрос о решение этой проблемы остается открытым.

Прямая речь: «Был момент в 2012 году, когда я отказался от этого предложения. На что были достаточно веские причины. Сегодня я обязательно буду подавать заявление на конкурс, если федерация решит провести выборы, как это когда-то практиковалось».

Вероятность: 35%