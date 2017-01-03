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Ильиных, Воронков и другие разочарования волейбольного сезона

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Ильиных, Роман Брагин и Константин Бакун
Дмитрий Ильиных, Роман Брагин и Константин БакунИсточник: ВК «Динамо» (Москва)

Половина чемпионата России по волейболу позади. «Советский спорт» рассказывает об игроках и тренерах, от которых мы ждали большего.

Диагональные «Белогорья»

Роман Данилов
Роман ДаниловИсточник: ВК «Белогорье»

Даже не верится, что белгородский клуб сейчас в турнирной таблице находится ниже «Кузбасса» и «Урала». И где бы находилась команда, если бы не Дмитрий Мусэрский. У него «полетела» подача. Он является безальтернативным бомбардиром «Белогорья», в то время как оба главных забойщика «молчат». Максим Жигалов и Роман Данилов. Если их коллеги по амплуа в среднем реализуют более половины своих атак, процент у диагональных «Белогорья» значительно ниже – 41 и 39 соответственно. Им не хватает стабильности по ходу одного матча. Замена диагонального в Белгороде – явление столь частое, как санкции против России. И результаты похожие. Жигалов пока лучше выглядит в игровых моментах, а Данилов в основном, как и десять лет назад, успешен только на подаче. Если молодой тренерский штаб «Белогорья» эту проблему не решит, следующий сезон клуб может провести без Лиги чемпионов.

Краснодарское «Динамо»

Андрей Воронков руководит краснодарским «Динамо»
Андрей Воронков руководит краснодарским «Динамо»Источник: ВК «Динамо» (Краснодар)

Краснодарское «Динамо» быстро приучило нас к статусу аутсайдера, хотя еще не так давно клуб пытался навязывать борьбу лидерам. За него играли бразилец Марлон и чех Ян Штокр. В прошлом сезоне краснодарцы показали худший результат в истории – 13-е место, одержав шесть побед в 26 матчах.

Сейчас команда готовится это «достижение» превзойти. На счету краснодарцев лишь одна победа в 13 матчах и последнее место. Бывший главный тренер сборной России Андрей Воронков возглавил «Динамо» летом, сменив на посту, возможно, будущего тренера национальной команды Сергея Шляпникова. И поскольку о работе специалистов никто в краснодарском клубе не отзывался негативно, можно сделать вывод, что в команде все плохо – от комплектования на сезон и до финансовых возможностей.

Юрий Чередник

Юрий Чередник в «Енисее»
Юрий Чередник в «Енисее»Источник: Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)

По прошлому сезону «Енисей» под руководством Юрия Чередника запомнился бескомпромиссной борьбой и высоким по меркам возможностей команды седьмым местом.

Главным изменением перед стартом нового сезон стало подписание контракта с самым ярким и экстравагантным игроком Суперлиги Алексеем Спиридоновым. Казалось бы, очень качественное усиление. Что, в общем-то, Спиридонов и доказывает своей игрой - лидер по набранным очкам, хороший процент в атаке. Прием мог быть качественнее, но ничего критичного.

Да, ушел Ильяс Куркаев. Но его место занял Александр Кривец. Вместо Валентина Голубева на позицию либеро пришел Александр Янутов.

Со стороны кажется, что хуже от таких изменений не должно было быть, как минимум. Но стало. Результаты резко ухудшились. Пока главный тренер красноярского клуба не разобрался в причинах.

Новички «Динамо»

Дмитрий Ильиных
Дмитрий ИльиныхИсточник: ВК «Динамо» (Москва)

Значительного большего ожидали руководители московского клуба от заключения контрактов с диагональным Константином Бакуном и доигровщиком Дмитрием Ильиных. Бакун был лидером «Газпром-Югры» в прошлом сезоне и показал с клубом лучший результат в истории. В «Динамо» же его неоднократно «сажает в запаса» Павел Круглов. Похоже, что расставшись с  Иваном Зайцев, москвичи взяли нового «Зайцева» в лице Бакуна. Не приживаются топовые диагональные в Москве.

Про 29-летнего Ильиных и страшно сказать – свои лучшие годы он провел в «Белогорье», где никогда не считался игроком старта, а лишь подменял Сергея Тетюхина и Тараса Хтея. Эту же роль он исполнял и в сборной России. В «Динамо» же он проиграл конкуренцию уже трем игрокам – Александру Маркину, Денису Бирюкову и Юрию Бережко. И сейчас олимпийский чемпион Лондона практически не появляется на паркете.

Да и подписанный вместе с ними Роман Брагин пока чаще сидит в запасе. Но к нему вопросов меньше.

Отсутствие конкуренции

Непобедимый казанский «Зенит»
Непобедимый казанский «Зенит»Источник: Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)

Казанский «Зенит» с учетом прошлого сезона одержал 35 побед подряд. В этом полугодии игроки казанского клуба вспотели лишь один раз – в матче с «Газпром-Югрой», который продолжался пять сетов.

При этом «Зенит» просто уничтожал своих прямых конкурентов, которые в лучшем случае набирали 20 очков за партию. Одна выигранная партия у «Зенита» «Белогорьем» сейчас воспринимается не иначе как фантастика.

«Зенит» взял Кубок и Суперкубок страны. При этом казанцы спокойно по ходу сезона задействуют резерв. Вильфредо Леон из-за травмы пропустил несколько матчей. Соперникам это не помогло. Поэтому как-то неловко говорить о борьбе за чемпионство. «Зенит» должна подкосить чудовищная эпидемия травм. Уж слишком далеко позади остались остальные команды.

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