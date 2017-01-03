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«Владимир Крамник - воплощение прагматизма»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владимир Крамник
Владимир КрамникИсточник: «Советский спорт»

Владимир Крамник не участвовал в завершившемся 30 ноября в Нью-Йорке матчем на первенство мира претендентском цикле. Но в новом цикле, который будет венчать осенью 2018 года матч за корону между чемпионом Магнусом Карлсеном и прошедшим претендентский отбор, Крамник примет участие. 

Владимир на протяжении долгого времени остается сильнейшим по рейтингу российским гроссмейстером. И сейчас он находится на третьей строчке в мировом рейтинг-листе - 2811 единиц. Возглавляет список сильнейших шахматистов планеты Магнус Карлсен – 2840. Еще один россиянин, бывший претендент на корону Сергей Карякин, на 8-й строчке – 2785.

Детство

Владимир Борисович Крамник родился 25 июня 1975 года в Туапсе в интеллигентной семье. Мама будущего шахматиста преподавала музыку, а отец был профессиональным художником и скульптором. Шахматный талант Володи родители обнаружили очень рано, когда тому было всего три года. Отец играл партию со старшим сыном, Володя внимательно наблюдал за партией. После ее окончания отец предложил расставить фигуры на доске, и Володя сделал это молниеносно. А спустя неделю мальчик уже обыгрывал всех в семье. После года занятий в местном дворце пионеров 5-летний Крамник практически не имел равных соперников в своем городе.

В 9 лет Володя, за явным преимуществом, выиграл первенство Туапсе, а с 11 лет уже не участвовал в этом турнире по причине отсутствия равных соперников. Позднее он вспоминал, что с малых лет был убежден в способности стать профессиональным шахматистом. Уверенность в этом подогревали новые победы. В 12 лет юный Крамник победил в чемпионате СССР в категории до 15 лет, а к окончанию школы вошел в Топ-50 лучших шахматистов планеты.

Крамнику повезло, что его становление как мастера проходило еще в существовавшей советской системе, где древняя игра имела существенную господдержку. Поэтому с 12 лет, ему выплачивалась стипендия в 80 рублей. Также Владимир получил право обучаться в знаменитой школе Каспарова-Ботвинника.

Чемпион мира

В 2000 году, в драматичном поединке, состоявшемся в Лондоне, Крамник завоевал титул чемпиона мира по версии ПША (Профессиональная шахматная ассоциация), лишив шахматной короны самого Гарри Каспарова.

После объединения двух версий чемпионатов (ФИДЕ и ПША) в 2006 году, после победы над Веселином Топаловым, Крамник был официально объявлен 14-м чемпионом мира.

Болезнь

В начале 2000-х в жизни шахматиста случился крайне неприятный эпизод, вызванный тяжелым недугом. Врачи поставили неутешительный диагноз — артрит. Владимир признавался, что какое-то время ощущал постоянную боль, от которой не было никакого спасения. Это вынуждало принимать много обезболивающих лекарств, которые тоже не шли на пользу организму. Крамник вынужден был взять паузу в турнирах и пройти курс интенсивного лечения. К счастью, сейчас болезнь уже в прошлом.

Семья

Уже много лет Крамник проживает во Франции. Одна из причин переезда в Западную Европу, связана с заключением брака. Его жена Мари-Лор —француженка, в свое время работавшая в авторитетной газете «Фигаро». По его словам, она единственная в своем издании разбиралась в шахматах, поэтому иногда ее посылали освещать крупные турниры. Будущие супруги познакомились в Лондоне в 2000 году после памятного матча с Каспаровым, но отношения завязались не сразу. Помог Мари разгадать загадочную русскую душу французский гроссмейстер Жоэль Латье, благодаря которому было организовано несколько встреч с Крамником. Они поженились в 2007 году. Сегодня они воспитывают двух детей — дочь Дарью и сына Вадима.

Хобби

Крамник недоумевает, когда слышит о том, какой образ профессионального шахматиста сложился в обывательском сознании. Этакий ретроград, все время сидящий за шахматной доской и не знающий никаких прелестей жизни — типичный синий чулок. Владимир совершенно не согласен с таким мнением, заявляя, что все современные шахматисты топ-уровня вполне нормальные и адекватные люди. К этой категории он относит и себя.

Когда заканчиваются матчи и турниры, он старается держать руку на пульсе событий политики и экономики, посещает театры, выставки, много читает. Владимир участвует во многих социальных проектах, связанных с развитием древней игры. Кроме того, Крамник увлекается теннисом и часто в качестве зрителя посещает самые престижные турниры.

Маленькие секреты успеха

В одном из интервью Владимир признался, что ко всем турнирам всегда подходит с ровным настроением, не позволяя себе излишне нервничать. При этом он отмечает, что ему неведомо состояние сильнейшей концентрации, вызванной происходящими событиями в партии. Шахматист просто входит в ритм игры, не подвергая себя излишнему нервному напряжению.

Свой шахматный стиль Крамник характеризует очень осторожно, называя себя игроком позиционного плана. На его становление оказали одинаково серьезное влияние Анатолий Карпов и Гарри Каспаров, несмотря на то, что оба исповедовали разную философию игры. Возможно, сочетание опыта лучших мастеров с собственными наработками и привело к рождению своего игрового почерка. Также Крамник известен в шахматном мире как великолепный знаток дебютов.

Рассуждая о своих перспективах в шахматах, 41-летний гроссмейстер полагает, что может покинуть профессиональный спорт лет в 45, если к тому времени не сумеет остаться в когорте лучших.

Цитата

«Карслен – шахматный гений, который родился в не самой шахматной стране. То же самое было в свое время с Фишером. Родился гений и обыграл всю советскую шахматную школу, которая тогда была самой передовой в мире. Такой единичный экземпляр может родиться где угодно».

Интервью Владимира Крамника «Вести-Сочи» (2013 год). 

Интересные факты

*В биографии шахматного маэстро есть два эпизода, связанных с игрой против компьютера. Каждый раз это была программа Deep Fritz (2002 и 2006), с которой он играл полноценные матчи. Первый раз была ничья, во второй гроссмейстер уступил.

*Учеником знаменитой школы Ботвинника Владимир стал по протекции друга его отца, который написал письмо Михаилу Моисеевичу с просьбой присмотреться к талантливому мальчику.

*К победе Крамника на шахматной Олимпиаде 1992 года напрямую причастен Гарри Каспаров, настоявший на исполкоме федерации на включении в состав сборной не проходившего в нее по рейтингу 17-летнего шахматиста.

*После поражения в матче за звание чемпиона мира, Гарри Кимович назвал Крамника воплощением прагматизма.

По материалам сайта Chesswood.ru

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