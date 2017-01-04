Михайлов, Вербов и другие герои первой части волейбольного сезона

Половина чемпионата России по волейболу позади. «Советский спорт» рассказывает об игроках и тренерах, которые проявили себя с самой лучшей стороны.

Максим Михайлов («Зенит»)

Амплуа: диагональный

Статистика: 12 матчей, 40 сетов, 170 очков, 10 подач, 56% - процент атак, 14 блоков

Удивительные слова доводилось слышать про Максима Михайлова в последние годы. Фразы «Максим всегда играет на высоком уровне» и «у Максима не все складывается в последнее время» доводилось слышать чуть ли не по ходу одного матча. И понять, тот ли это Михайлов или уже нет, было категорически невозможно.

Сейчас ответ очевиден и ясность в него внесла травма Вильфредо Леона. Именно Михайлов стал главным забойщиком «Зенита». Мэтью Андерсон, волейболист сопоставимого уровня, как-то превратился в обслуживающий персонал. В результате всех соперников рвал именно Макс и делал это с высоким процентом реализованных атак.

Так, что этот сезон Михайлов ну точно проводит на очень высоком уровне. И никаких проблем у него нет.



Пламен Константинов («Локомотив»)

Амплуа: главный тренер

Бюджет нынешнего «Локомотива» уменьшился в два раза по сравнению с тем, что было два года назад. С резким сокращением финансирования в прошлом сезоне не справился Андрей Воронков. Клуб занял лишь шестое место и на его должность пришел Пламен Константинов.

Болгарский специалист хорошо знаком с Суперлигой. Он отлично проявил себя в «Газпром-Югре», где начинал тренерскую карьеру, а затем и в «Губернии», которую руководство нижегородской области принесло в жертву баскетболу. В итоге клуб до сих пор не расплатился со всеми долгами.

Возвращения Пламена в Россию ждали. Каждый волейболист, который с ним работал, отзывался о нем чуть ли не с восторгом. Вот и в «Локомотиве» он сколотил бывших подопечных Сергея Савина и Николая Павлова в новую боеспособную единицу. Клуб уже в лидерах и вполне заслуженно. Тренеру «железнодорожников» удалось добиться удивительного баланса во всех линиях. Никого не удивит, если в итоге «Локомотив» будет играть в финале турнира.

Алексей Вербов («Зенит»)

Амплуа: играющий тренер, либеро

Даже как-то неожиданно прозвучала новость в начале сезона, что Алексей Вербов будет играющим тренером команды. Хотя ему 35 лет и вроде уже пора. Если в футболе или баскетболе нужно проходить длительные курсы, платить какие-то взносы, все эти стадии Вербов миновал и сразу приступил к руководству «Зенитом». Причем в некоторых матчах в качестве исполняющего обязанности главного тренера. И очень успешно. Кому и для чего нужны лицензии Pro? Это лишь способ выбить деньги. И не более.



По работе Вербова создается впечатление, что если «завтра» команду покинет Владимир Алекно для «Зенита» не изменится ровным счетом ничего. Состав по-прежнему сильнейший в мире. Вербов же пользуется огромным авторитетом и успешен в новой должности. Да и Владимир Романович, наверняка, устал после длительной работы со сборной, а тут еще и клубный чемпионат мира никак не покорится.



Но думается, что Алекно немного для других задач готовит Вербова. В частности, для работы со сборной России. Успешных молодых специалистов в России не то, что немного. Мало. Поэтому услуги Вербова будут крайне востребованы в ближайшие годы.

Никита Алексеев («Нова»)

Амплуа: диагональный

Статистика: 13 матчей, 51 сет, 267 очков, 14 подач, 49% - процент атак, 14 блоков

Никита Алексеев – пример того, что армия из спортсмена делает спортсмена большого и успешного. Летом 2014 года он отправился на военную службу, а сейчас проводит первый полноценный сезон после возвращения. Да и как это делает! Лучший бомбардир Суперлиги.

Он стабильно набирает по 20 очков за игру. Причем не каждый матч продолжается пять сетов. Его клуб успешно сменил статус аутсайдера турнира на середняка. И теперь с «Новой» и Алексеевым приходится считаться всем.

Роман Порошин («Белогорье»)

Амплуа: связующий

Статистика: 13 матчей, 47 сетов, 16 очков, 25% - процент атак, 1 подача, 13 блоков

Сколько лет в Белгороде мучились с позицией связующего. Постаревший Вадим Хамутцких современным требованиям не отвечал. Лукас Кампа провалился, к Драгану Травице всегда были претензии. Более-менее получилось сыграть у Сергея Макарова. Был еще Сергей Антипкин и много других. Почти все задержались только на один сезон.

И тут, пассом фокусника, из рукава появляется 21-летний Роман Порошин. Он проводит первый сезон, но дружит с мячом не хуже своих предшественников. Даже Дмитрий Мусэрский при нем зацвел прежними красками.

Единственное, Порошину стоит прибавить в атакующих элементах – подаче и обманных ударах.

Павел Панков и Виктор Полетаев («Кузбасс»)

Амплуа Полетаева: диагональный

Статистика: 12 матчей, 43 сетов, 176 очков, 31 подач, 55% - процент атак, 12 блока

Амплуа Панкова: связующий

Статистика: 12 матчей, 42 сета, 48 очков, 23 подачи, 59% - процент атак

Эта связка «уничтожала» всех соперников на молодежном уровне. Павел Панков и Виктор Полетаев попеременно получали призы лучших игроков различных турниров и выигрывали чемпионаты Европы и мира различных возрастов. Давно хотелось увидеть, как они проведут полноценный сезон на взрослом уровне. «Кузбасс» предоставил такую возможность, арендовав волейболистов у московского «Динамо» и «Зенита».

Эффект – чумовой. «Кузбасс» вообще когда-нибудь поднимался на четвертое место? Сейчас никак не скажешь, что он занимает это место незаслуженно. Полетаев стал явным бомбардиром команды. К нему вообще не возникает никаких вопросов. Вместе с Панковым они просто терроризирует соперников своими смертоносными подачами. 54 эйса на двоих!

Хотя 197-сантиметровму Панкову стоит поработать над блоком. Для такого высокого игрока ни одного удачного действия на сетке – аномалия. Да и временами он уступает место на площадке Сергею Макарову, но все равно именно он остается первой связкой.

Очень бы хотелось, чтобы в следующем сезоне они не возвращались в свои родные команды. В меру консервативности тренеров их конкурентов Сергея Гранкина и Максима Михайлова и трактором из основного состава не выдавишь, а играть Панкову и Полетаеву надо. Это уже не будущее российского волейбола, это уже настоящее.

Виталий Васильев («Нефтяник»)

Амплуа: диагональный

Статистика: 13 матчей, 49 сетов, 217 очков, 5 подач, 53% процент атак, 22 блока

Едва ли кто знал о существовании Виталия Васильева до этого года. А стоило знать. На его счету рекорд сезона – 37 очков в матче с «Новой».

Впрочем, его игра – единственное утешение для «Нефтяника», который находится на предпоследнем месте.

