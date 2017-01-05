Валерий Брагин: Многие ли игроки плакали в раздевалке? Я ушел, не видел

Главный тренер Валерий Брагин в беседе с журналистами подвел итоги полуфинала США – Россия (4:3 бул.).

- Конечно, мы расстроены, - сказал Брагин. – Все рядом было. Но это хоккей. Вот так случилось. По желанию и самоотдаче вообще вопросов нет. Какие-то были ошибки, все понятно. Но я всегда говорил, что главное – характер. Он определяет.

Мы проигрывали 2:3, но не сдавались, боролись. Были моменты, при счете 3:3 имели шанс забить. Но на буллитах немного не хватило.

- Видно, что вы поменяли игру после матча против США в группе. Себя не в чем упрекнуть? Вы все сделали?

- Все сделали, все разложили. И ребята поняли, как нужно играть. Нет в Америке ничего сверхъестественного, такие же хоккеисты. Мы сегодня играли более уверенно и нагло. Второй период получился очень хорошим, с преимуществом.

- Вот так бывает, что и упрекнуть себя не в чем, но победы нет.

- Ну да. А буллитная серия – она и есть буллитная серия. Мы вели, а в итоге проиграли.

- Вы решили поставить Полунина на седьмой буллит?

- Да. У него один финт не прошел, но были еще хорошие в запасе. Мы же тренировались, готовились. Полунин хорошо бьет буллиты. Но видите, вратарь отразил бросок краем ловушки.

- Справедливы ли вообще буллиты в таких матчах? Пусть играют до заброшенной шайбы.

- Ну может быть да. Так можно выявить, кто по-настоящему сильнее. А буллиты – это такая штука… Видите, один игрок у США нашелся – более хладнокровный. Три раза забил.

- А вы довольны тем, как мы в овертайме сыграли? Показалось, что Россия побаивалась идти вперед.

- Нет-нет. Но проблема в том, что в последних матчах мы действовали в три пятерки. И Кирилл Капризов наелся под конец, и Воробьев… Свежести не хватало игрокам. Но я бы не сказал, что мы слишком осторожничали. Америка хотела выиграть в овертайме, но и мы тоже.

- Как себя чувствует наш вратарь Илья Самсонов?

- Его все поддержали. Это хоккей. Вот в первом периоде он много выручал. Всякое бывает. Его сэйв в овертайме? Я и не такое видел! Молодец парень.

- Но у вас не возникало мысли заменить Самсонова после первой шайбы?

- Нет. Второй гол нам забили в пустые ворота. Третий – был бросок из-под игрока. Защитник закрыл, Самсонов вообще не видел момент. Я был не сказал, что там его вина. Первый гол – да.

- Как подготовить команду к матчу за бронзу?

- Я уже им сказал в раздевалке: «Надо дальше готовиться. Всякое бывает в хоккее». Обидно, очень обидно. Но у нас еще игра впереди. Всех успокоил…

- Плакали многие?

- Я ушел, не видел.

- Для вас это будет первый матч за третье место. Обычно вы в финал выходили.

- Ну да.

- Волнуетесь?

- Такова работа.