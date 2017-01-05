Александр Григорян: К тренерам с именем отношусь, как к поп-звездам
Александр Григорян, до недавнего времени возглавлявший «СКА-Хабаровск»,
дал интервью корреспонденту «Советского спорта» – уже как главный тренер
«Анжи». На эту должность он был назначен сегодня.
«СДЕЛАЮ ТАК, ЧТО «АНЖИ» БУДЕТ НЕ ОСТАНОВИТЬ»
- Вы сказали, что ждали шанса всю жизнь. То есть сразу согласились на
предложение «Анжи»?
- Именно так.
- Вас не смущало, что клуб объявил о реорганизации, многие игроки
покинут клуб?
- Понимаю, что если бы было все,
как по маслу, моя кандидатура бы и не всплыла. Пришел бы так называемый очередной
тренер с именем. Поэтому наоборот трудности клуба помогли мне стать главным
тренером. И я благодарен Осману Кадиеву (владельцу «Анжи» – Прим. ред.) за шанс, который мне
предоставил.
- Вы были знакомы?
- Он меня знает по работе, в том
числе, с «Нижним Новгородом» в 2010-м. Тогда тоже были серьезные проблемы с финансированием,
но нам удалось затянуть пояса и построить коллектив единомышленников, добиться
серьезных результатов. Тогда еще не было стыковых матчей между клубами РФПЛ и
ФНЛ. Будь они тогда, ту команду невозможно было бы остановить.
- У вас получится сделать так, что «Анжи» тоже будет не остановить?
- Конечно. Для этого есть все
предпосылки. Личность хозяина клуба. Люди, которые будут руководить командой,
которые доверяют друг другу. Главный критерий команды – дух победителей,
возможность реализовать себя в игре и биться за команду. У всех мотивация – спортивная.
- А материальная?
- Нужно быть лицемером, говоря, что
это никого не интересует. Но, поверьте, материальная составляющая в нашей команде
на 21-м месте.
- Вы сказали, что будь в «Анжи» все хорошо с финансами, пришел бы
тренер с именем. То есть у вас нет имени? Или оно не такое громкое?
- Честно говоря, отношусь к
тренерам с именем – как в шоу-бизнесе к поп-звездам. Их имена известны только
потому, что им дали шанс и они его реализовали. Но в России много национальностей,
много самобытных и талантливых тренеров, у которых даже шанса на будет, какой
представился мне. И потом так не только в футболе – в любой сфере. Поэтому
когда речь заходит об имени, я к этому скептически отношусь.
- То есть вы не тренер-поп-звезда, имя для вас вторично, главное – результат
и игра команды. Верно?
- Ощущаю себя именно так. Для меня комично слово «звездность», когда оно употребляется по отношению к человеку. Звезды на небе, в основном. Безусловно, в нашей профессии есть талантливые тренеры. Но их же единицы. Прежде всего, это Гвардиола. А остальные добиваются всего трудом, целеустремленностью, умениями.
Безусловно, в нашей профессии есть талантливые тренеры. Но их же единицы. Прежде всего, это Гвардиола
«НЕ СПРАШИВАЛ ПРО ЗАРПЛАТУ. ХОЧУ, ЧТОБЫ И У ИГРОКОВ БЫЛ ТАКОЙ НАСТРОЙ»
- Не так давно «Анжи» был одним из самых звездных клубов. Но времена
меняются…
- Нам предстоит серьезная селекция.
При этом исходим не только из игровых возможностей футболистов. Отдаем себе отчет,
что должны собрать футболистов, которые нацелены на достижение результата,
которые хотят реализовать себя и отдельно, и – самое важное – в команде. И еще
важный момент. Я, например, при подписании контракта не задавал вопрос, сколько
у меня зарплата. Мне бы хотелось, чтобы такой настрой был у игроков. Вы
скажете, что это утопия?
- Скажу.
- А я вам отвечу, что в нынешних
условиях, когда в стране команды испытывают сумасшедший экономический кризис,
это реальность, а не утопия. И я уже создавал команды по такому принципу.
- Вслед за Беришей разбредутся и другие ведущие игроки? Вам сказали,
что надо собирать новую команду?
- Если нужно собрать новую команду
– соберем. Но не думаю, что дело будет так обстоять. У футболистов есть
контракты, они защищены. Если игрок не хочет покидать клуб, естественно, будем
с ним работать, настраивать на нашу волну. Никто и никого не гонит из «Анжи».
- Какой у вас срок контракта с «Анжи»?
- Это закрытая информация.
- Как вы рассатались со СКА?
- Не успел поговорить с
футболистами – слишком быстро все произошло. Я их собирал под задачу выхода в РФПЛ.
Собирал скрупулезно. Много сил потрачено на это. Вместе мы прошли непростой
путь, нам удалось создать команду, которая мыслит, как я представлял в идеале. Хотел
бы, чтобы меня ребята не судили строго и понимали, что я не мог отказаться от
такого шанса.
Тем не менее, чувствую себя виноватым перед ними. Благодарен президенту «СКА-Хабаровска» Аркадию Мкртычеву. С таким руководителем многие тренеры способны себя реализовывать. Он осуществил футбольный переворот в Хабаровске. Начиная с выплаты зарплаты, которая происходит день в день, заканчивая медициной, питанием и нашим внешним видом.
Хотел бы, чтобы меня ребята, с которыми работал в «СКА-Хабаровске», не судили строго и понимали, что я не мог отказаться от такого шанса. Тем не менее, чувствую себя виноватым перед ними
«МЕНЯ ЗАДЕВАЕТ, КАК ШАЛИМОВ ОКАЗАЛСЯ В «КРАСНОДАРЕ»
- В Хабаровске вы обыгрывали «Спартак». Насколько это реально с обновленным
«Анжи»?
- Вы меня застали за переговорами со
спортивным директором. Комплектуем команду – пока на бумаге. Поверьте, нам
предстоит полтора месяца плодотворной работы – и вы увидите целеустремленную
команду. Многие тренеры знают, как качественно подготовить игроков, подвести к
играм. Но важный механизм – командный дух. Он на первом месте. Наша задача – сделать
команду. Хочу одного: чтобы после матчей с нами соперник уважал «Анжи».
- Вас постоянно спрашивают об успехах на посту главного тренера женских
команд. В этом сезоне «Краснодар» возглавил Игорь Шалимов, который тоже работал
в женском футболе. Получается, из женского футбола для тренеров есть путь в
мужскую премьер-лигу.
- Стечение обстоятельств. Чистейшая
случайность. Не хочу даже анализировать... Вы сказали, что Игорь Шалимов работал
в женском футболе, а сейчас – в «Краснодаре»... Мне это неинтересно. Я в
женском футболе добился максимальных результатов в России, в том числе на
европейском уровне (вывел «Звезду-2005» в финал Кубка УЕФА в 2009-м – Прим. ред.). А чего добился Шалимов в женском
футболе, не знаю. Мое видение – ничего. Как оказался в «Краснодаре», меня не
интересует. Но – задевает.
- Почему?
- Давайте эту тему закончим. Пусть
нас рассудит очная встреча.
- Уже интересно, хотя это будет только в 26-м туре. Поставлена ли перед
вами конкретная цель на весенний отрезок?
- Мне бы хотелось догнать «Амкар».
- Амбициозно.
- Постоянно в общении со мной журналисты
лепят это слово! Скажите, мужчина может не обладать амбициями? Зачем это слово
постоянно лепить?!
- Хорошо, если я скажу «похвально»?
- Не знаю… Мне кажется, догнать «Амкар»
– это просто нормально.
- «Краснодар», кстати, всего на одно очко «Амкар» опережает. Может,
кубанцев тогда догнать?
- Давайте о другом о чем-нибудь...