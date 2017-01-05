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Александр Григорян: К тренерам с именем отношусь, как к поп-звездам

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Григорян
Александр ГригорянИсточник: ФК «Анжи»

Александр Григорян, до недавнего времени возглавлявший «СКА-Хабаровск», дал интервью корреспонденту «Советского спорта» – уже как главный тренер «Анжи». На эту должность он был назначен сегодня.

«СДЕЛАЮ ТАК, ЧТО «АНЖИ» БУДЕТ НЕ ОСТАНОВИТЬ»

- Вы сказали, что ждали шанса всю жизнь. То есть сразу согласились на предложение «Анжи»?

- Именно так.

- Вас не смущало, что клуб объявил о реорганизации, многие игроки покинут клуб?

- Понимаю, что если бы было все, как по маслу, моя кандидатура бы и не всплыла. Пришел бы так называемый очередной тренер с именем. Поэтому наоборот трудности клуба помогли мне стать главным тренером. И я благодарен Осману Кадиеву (владельцу «Анжи» – Прим. ред.) за шанс, который мне предоставил.

- Вы были знакомы?

- Он меня знает по работе, в том числе, с «Нижним Новгородом» в 2010-м. Тогда тоже были серьезные проблемы с финансированием, но нам удалось затянуть пояса и построить коллектив единомышленников, добиться серьезных результатов. Тогда еще не было стыковых матчей между клубами РФПЛ и ФНЛ. Будь они тогда, ту команду невозможно было бы остановить.

- У вас получится сделать так, что «Анжи» тоже будет не остановить?

- Конечно. Для этого есть все предпосылки. Личность хозяина клуба. Люди, которые будут руководить командой, которые доверяют друг другу. Главный критерий команды – дух победителей, возможность реализовать себя в игре и биться за команду. У всех мотивация – спортивная.

- А материальная?

- Нужно быть лицемером, говоря, что это никого не интересует. Но, поверьте, материальная составляющая в нашей команде на 21-м месте.

- Вы сказали, что будь в «Анжи» все хорошо с финансами, пришел бы тренер с именем. То есть у вас нет имени? Или оно не такое громкое?

- Честно говоря, отношусь к тренерам с именем – как в шоу-бизнесе к поп-звездам. Их имена известны только потому, что им дали шанс и они его реализовали. Но в России много национальностей, много самобытных и талантливых тренеров, у которых даже шанса на будет, какой представился мне. И потом так не только в футболе – в любой сфере. Поэтому когда речь заходит об имени, я к этому скептически отношусь.

- То есть вы не тренер-поп-звезда, имя для вас вторично, главное – результат и игра команды. Верно?

- Ощущаю себя именно так. Для меня комично слово «звездность», когда оно употребляется по отношению к человеку. Звезды на небе, в основном. Безусловно, в нашей профессии есть талантливые тренеры. Но их же единицы. Прежде всего, это Гвардиола. А остальные добиваются всего трудом, целеустремленностью, умениями.

Безусловно, в нашей профессии есть талантливые тренеры. Но их же единицы. Прежде всего, это Гвардиола

«НЕ СПРАШИВАЛ ПРО ЗАРПЛАТУ. ХОЧУ, ЧТОБЫ И У ИГРОКОВ БЫЛ ТАКОЙ НАСТРОЙ»

- Не так давно «Анжи» был одним из самых звездных клубов. Но времена меняются…

- Нам предстоит серьезная селекция. При этом исходим не только из игровых возможностей футболистов. Отдаем себе отчет, что должны собрать футболистов, которые нацелены на достижение результата, которые хотят реализовать себя и отдельно, и – самое важное – в команде. И еще важный момент. Я, например, при подписании контракта не задавал вопрос, сколько у меня зарплата. Мне бы хотелось, чтобы такой настрой был у игроков. Вы скажете, что это утопия?

- Скажу.

- А я вам отвечу, что в нынешних условиях, когда в стране команды испытывают сумасшедший экономический кризис, это реальность, а не утопия. И я уже создавал команды по такому принципу.

- Вслед за Беришей разбредутся и другие ведущие игроки? Вам сказали, что надо собирать новую команду?

- Если нужно собрать новую команду – соберем. Но не думаю, что дело будет так обстоять. У футболистов есть контракты, они защищены. Если игрок не хочет покидать клуб, естественно, будем с ним работать, настраивать на нашу волну. Никто и никого не гонит из «Анжи».

- Какой у вас срок контракта с «Анжи»?

- Это закрытая информация.

- Как вы рассатались со СКА?

- Не успел поговорить с футболистами – слишком быстро все произошло. Я их собирал под задачу выхода в РФПЛ. Собирал скрупулезно. Много сил потрачено на это. Вместе мы прошли непростой путь, нам удалось создать команду, которая мыслит, как я представлял в идеале. Хотел бы, чтобы меня ребята не судили строго и понимали, что я не мог отказаться от такого шанса.

Тем не менее, чувствую себя виноватым перед ними. Благодарен президенту «СКА-Хабаровска» Аркадию Мкртычеву. С таким руководителем многие тренеры способны себя реализовывать. Он осуществил футбольный переворот в Хабаровске. Начиная с выплаты зарплаты, которая происходит день в день, заканчивая медициной, питанием и нашим внешним видом.

Хотел бы, чтобы меня ребята, с которыми работал в «СКА-Хабаровске», не судили строго и понимали, что я не мог отказаться от такого шанса. Тем не менее, чувствую себя виноватым перед ними

«МЕНЯ ЗАДЕВАЕТ, КАК ШАЛИМОВ ОКАЗАЛСЯ В «КРАСНОДАРЕ»

- В Хабаровске вы обыгрывали «Спартак». Насколько это реально с обновленным «Анжи»?

- Вы меня застали за переговорами со спортивным директором. Комплектуем команду – пока на бумаге. Поверьте, нам предстоит полтора месяца плодотворной работы – и вы увидите целеустремленную команду. Многие тренеры знают, как качественно подготовить игроков, подвести к играм. Но важный механизм – командный дух. Он на первом месте. Наша задача – сделать команду. Хочу одного: чтобы после матчей с нами соперник уважал «Анжи».

- Вас постоянно спрашивают об успехах на посту главного тренера женских команд. В этом сезоне «Краснодар» возглавил Игорь Шалимов, который тоже работал в женском футболе. Получается, из женского футбола для тренеров есть путь в мужскую премьер-лигу.

- Стечение обстоятельств. Чистейшая случайность. Не хочу даже анализировать... Вы сказали, что Игорь Шалимов работал в женском футболе, а сейчас – в «Краснодаре»... Мне это неинтересно. Я в женском футболе добился максимальных результатов в России, в том числе на европейском уровне (вывел «Звезду-2005» в финал Кубка УЕФА в 2009-м – Прим. ред.). А чего добился Шалимов в женском футболе, не знаю. Мое видение – ничего. Как оказался в «Краснодаре», меня не интересует. Но – задевает.

- Почему?

- Давайте эту тему закончим. Пусть нас рассудит очная встреча.

- Уже интересно, хотя это будет только в 26-м туре. Поставлена ли перед вами конкретная цель на весенний отрезок?

- Мне бы хотелось догнать «Амкар».

- Амбициозно.

- Постоянно в общении со мной журналисты лепят это слово! Скажите, мужчина может не обладать амбициями? Зачем это слово постоянно лепить?!

- Хорошо, если я скажу «похвально»?

- Не знаю… Мне кажется, догнать «Амкар» – это просто нормально.

- «Краснодар», кстати, всего на одно очко «Амкар» опережает. Может, кубанцев тогда догнать?

- Давайте о другом о чем-нибудь... 

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