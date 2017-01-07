«Вышли бы в финал – победили бы Канаду». Мощное интервью Валерия Брагина (видео)

Обозреватель «Советского спорта» поговорил с главным тренером сборной России Валерием Брагиным, которого встретил в «Шереметьево».

- Как долетели?

- Более-менее нормально. Конечно, тяжело все было. Но сейчас все ребята в хорошем настроении. Медали есть медали.

- Вы сказали, это был для вас самый трудный турнир. Почему?

- В плане достижения результата. Мы все прекрасно понимали, отдали все силы на подготовку наших хоккеистов. Главным было правильно сыграть в обороне. А в атаке… Есть Капризов, есть Воробьев.

- Если бы в финал вышли – как бы с канадцами сыграли?

- Мы бы обыграли их.

- От обороны?

- Нет.

- А почему вы так думаете?

- Третий период с Америкой как мы играли, а?

- Накатили хорошо.

- Вот видите. К тому же у канадцев перед финалом было меньше времени на отдых.

- Какой момент на турнире назовете самым тяжелым? Может, поражения в группе?

- Нет-нет, это только подготовка к решающим матчам. Я всегда так говорил. А самый лучший матч у нас был с Америкой.

- Трой Терри забил три буллита в ворота сборной России, золотой буллит – Канаде. Отправлял всегда шайбу в домик. Он такой хитрый форвард?

- А какие комментарии я могу дать? Не буду говорить о его фишках. Пусть вратари о них думают!

- Вы почему не ставили Капризова бить буллиты?

- А он не умеет.

- Молодежная сборная России-2011 не считалась слишком звездной, но там выросли очень хорошие ребята. А что скажете об этой команде?

- Тут тоже много одаренных ребят. Капризов и Самсонов – все понятно. Сергачев и Рыков – тоже. Но я надеюсь, что еще больше народу пойдет вверх.

- Денис Гурьянов?

- Дай ему бог! Что я ему сказал, когда обнял на скамейке? А откуда вы знаете, что я про руки говорил?

- Это же по телевизору показали.

- Пожелал Денису всего хорошего. Я очень рад, что в нем не ошибся. И он доволен этим чемпионатом. У него хорошее будущее. Но главное – как он дальше будет развиваться.

- А почему вы сомневались в Гурьянове?

- Потому что у него есть проблемы, о которых он прекрасно знает. Мы с ним поговорили. Денис сказал: «Валерий Николаевич, возьмете меня в сборную? Я прибавлю». Молодец. Очень за него рад.

- Мы со стороны смотрели на серию буллитов и запутались, честно говоря – три или пять. Вратарь Самсонов, признайтесь, потерял концентрацию?

- Нет. Он все прекрасно знал, как и мы. Вообще эта буллитная серия, я считаю, уже устарела. Дали бы просто бронзовые медали двум командам и все.

У меня первый такой опыт. Вот как настраивать ребят после полуфинала? Вроде рядом все. Очень сложно было… Спасибо тренерскому штабу и руководству, что помогли собрать команду.

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- Приятно возвращаться домой с бронзой? Все-таки победой завершили турнир.

- Ну не знаю. Меня только золото устраивает. И все было по силам.

- Канадские журналисты предлагали изменить формулу турнира – сократить число команд с десяти до восьми, разыгрывать медали по круговой системе. Вы согласны?

- Конечно, я против! Они все делают для себя. И в плане бизнеса – молодцы. Но я с этой схемой не согласен.

- Монреаль вам показался хуже Торонто?

- Почему? Меня Монреаль ничем не расстроил. Наоборот, там все болели за нас, а в Торонто – против. Поддержка в Монреале была очень сильная.

- Уже думали о будущем чемпионате мира? Кого брать? 1998 год рождения посильнее?

- Я думаю, слабее. Почему? Рубцов – лучший игрок. Это лучший хоккеист того года. И где он был здесь? Других пока назвать и выделить не могу.

- А что скажете о Кирилле Капризове?

- Я очень рад за Кирилла. Мы с ним вчера часа три беседовали. Он – очень адекватный парень с большими целями. Он все прекрасно понимает. Я считаю, это… Ну не Кросби, но Капризов! Следующий после Сидни – вот таким он будет.

- Сравните Владимира Тарасенко на МЧМ-2011 и Кирилла Капризова на МЧМ-2017.

- Капризов ярче.

- Что вы ему посоветуете? Уезжать ли в 2018 году в НХЛ?

- Капризов обещал, что перед принятием решения позвонит мне. И мы все это обсудим. Решение примем вместе.

- Теперь руководителям «Салавата Юлаева» нужно плотнее с вами общаться.

- А еще я очень рад за Мишу Воробьева. Он побил рекорд всех времен по передачам. Это будущее российского хоккея.

- Ларионов?

- Ну, может быть, да. Голова у него очень светлая. Невероятно талантлив в плане организации игры. Превзошел мои ожидания. Прибавил в обороне, как мы просили. Силен в созидании. Дай бог ему здоровья.

- Наш обозреватель Виталий Славин несколько дней задает в интернете вопрос и не может получить ответ. Вы объясните – почему не поставили Гурьянова в полуфинале с США бить третий буллит?

- Ну что я скажу? Если он был сильнейшим игроком матча, то пусть им и останется! Полунин всегда прекрасно бил буллиты. Или финтом своим разводил вратаря, или вот в перекладину попал своим броском. Ребят, там несколько сантиметров все решило. Поэтому и говорю: это хоккей. Ну так случилось.

- Спасибо вам большое. Завтра вы по редакциям пойдете?

- Нет, все – я спать!