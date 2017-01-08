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«Устюгов – суперзвезда. Это факт». Денис Панкратов – о победе россиянина

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Устюгов – суперзвезда. Это факт». Денис Панкратов – о победе россиянина
Источник: Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов, комментировавший этапы «Тур де Ски» на «Матч ТВ», поделился с «Советским спортом» мыслями о победе Сергея Устюгова.

«СЕРГЕЙ ПРОБЕЖАЛ БЕЗ ОШИБОК»

- Итоговый успех Устюгова – сюрприз или событие ожидаемое? – начинаем беседу с Панкратовым.
- Сама победа не удивила – Сергей ведь еще в прошлом году был на подиуме, став третьим в общем зачете многодневки. Удивило, как именно Устюгов победил. Выиграл пять гонок подряд. Затем, на 6-м этапе, с титаническими усилиями, но все-таки попал в тройку, и это даже стало в какой-то степени разочарованием – настолько мы привыкли к его первым местам. Ну и сегодня завершил начатое. Может, показал не самый высокий результат, но удержал свое преимущество и перед Мартином Сундбю, и перед остальными преследователями. Пробежал почти без ошибок, очень грамотно, не проявив ни малейшей слабости. Так что победил заслуженно, ярко и красиво.

- Устюгов и до старта «Тур де Ски» выиграл один из этапов Кубка мира, еще в одной гонке завоевал серебро. Но, вроде, ничего не предвещало его столь уверенно выступления в многодневке?
- Предвещало, на самом деле. Причем давно. Сергей на виду последние четыре-пять сезонов. Он отлично проявил себя еще в юниорах, несколько раз выиграв мировые первенства. Потом мощно стартовал на взрослом уровне. Если помните, только падение в финальной гонке лишило Устюгова золота Олимпиады Сочи. Причем тренеры уже тогда говорили - одним спринтом потенциал парня не ограничивается. Что он может отлично бежать на всех дистанциях, быть универсалом. И в прошлом сезоне мы это увидели по-настоящему, когда Сергей и бронзу «Тур де Ски» завоевал, и в целом в Кубке мира смотрелся уверенно. То, что в этом году его прогресс продолжился, было ожидаемым. Но от того не менее приятным. По сути, теперь Устюгов – настоящая суперзвезда.

- Можно говорить об этом уверенно?
- Определенно. У «Тур де Ски» за всю историю всего шесть чемпионов. И Сергей – один из них.

«МОЖНО ПОБОРОТЬСЯ ЗА КУБОК МИРА»

- Преимущество в минуту с лишним над Сундбю перед последним этапом многим казалось недостаточным. Мол, норвежец способен догнать Устюгова за эти заключительные 9 км.
- Так и было. Все дело в трассе – первые 6 км лыжники бегут по равнине, и тут сомнений в силе и скорости Сергея не было. Но заключительные 3 км – почти в отвесную гору, под уклон 28 процентов. А назвать Устюгова элитным «горняком» пока сложно – тут он мог уступить тому же Сундбю. Вспомним предыдущий год – на этих самых трех километрах Мартин в 2016-м отыграл у Сергея 47 секунд! При этом россиянин тогда стартовал четвертым и был сверхмотивирован в борьбе за медаль. Сейчас догоняющим уже выступал Сундбю, а Устюгов оказался в роли зайца. Контролировать отрыв гораздо сложнее, чем пытаться его сократить. Одним словом, шанс у Мартина был. Но Сергей оказался слишком хорош. Безошибочен. Грамотно разложил силы и добился победы.

- Норвежец, по факту, не отыграл почти ничего.
- Он очень старался и на отметке 8 км, незадолго до финиша, подобрался к Устюгову на… 50 секунд. Тогда понял, что догнать уже не получится, и, видимо, решил просто не насиловать самого себя.

- В общем зачете Кубка мира Сергей все равно уступает Мартину почти 200 очков. Сможет побороться за Большой хрустальный глобус?
- Тут многое будет зависеть от ближайшего месяца. Гонок осталось не так много, и следующий этап – уже в предстоящие выходные. Причем этап – спринтерский. Сундбю его точно пропустит – Мартину там ловить нечего. А вот Сергей как раз мог бы набрать немало очков. Но остались ли у него силы? После «Тур де Ски» лидеры выжаты, как лимон. Быстро восстановиться в таких условиях – сложно. Но и отдыхать, получается, времени нет. Тем не менее, думаю, навязать Сундбю борьбу в общем зачете наш парень может. Всю нужное для этого у него есть.


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