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Лучший матч сезона от русских звезд: Карасев обыграл Шведа, а «Зенит» – «Химки»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Лучший матч сезона от русских звезд: Карасев обыграл Шведа, а «Зенит» – «Химки»
Источник: БК «Зенит»

224 очка, мощная интрига и крутая концовка личной дуэли – в главных ролях сюжета Сергей Карасев и Алексей Швед.

Кто первым вернется в НБА?

«Зенит» против «Химок» – в первую очередь дуэль Сергея Карасева и Алексея Шведа, которые вернулись в Россию из НБА. В январе, задолго до плей-офф, уж точно.

Швед играет в лиге уже второй сезон, в Химках его все устраивает, но периодически Алексей намекает, что продолжает следить за НБА и его возвращению в лучшую лигу мира вполне вероятно. Его противник по этому матчу Сергей Карасев и вовсе не скрывает, что вернулся в Россию только чтобы восстановить уверенность в себе и приехать в НБА игроком, который способен в одиночку решать исход матчей.

Последний раз «Зенит» побеждал химчан два года назад, когда ни Карасева, ни Шведа в командах не было, а та встреча закончилась со счетом 65:63. На этот раз уже в первой четверти становится понятно, что такого нерезультативного матча ждать не стоит уже 29:30 и 13:5 в личной дуэли ведет Швед.

Если честно, по ходу матча смотрел за результативностью Шведа, – признается уже после матча Карасев-младший. – Но в то же время понимал, что победа команды важнее.

«Я не такой, а Леха – такой. И это его сильная черта»

Во второй четверти команды продолжают забивать почти все, что летит в сторону кольца. К российским снайперам добавляются еще и иностранцы – Яннис Тимма со Стефаном Марковичем и Нобель Бунгу-Коло с Джейкобом Пулленом.

Лидером на большой перерыв уходит уже «Зенит» 58:53, в личном противостоянии все еще ведет Швед – 20:13.

Время Карасева во второй половине: 22 очка, в их числе дальний бросок через руки Роулэнда и два штрафных, забитых за 10 секунд до конца основного времени. У Шведа справиться с нервами не получается: оба штрафных в концовке летят мимо, победа за «Зенитом» 114:110.

Уступает Швед и Карасеву – 29:35. Если этот матч просматривали скауты НБА, Сергей взвинтил свои шансы вернуться: у него личный рекорд результативности.

Хорошее получилось у нас противостояние с Лешей, анализирует после матча главный герой встречи. Думаю, раз мы считаемся сильными игроками, которые должны тащить за собой, брать львиную долю атак, должны не только забивать, но и отрабатывать в защите, выводить партнеров на свободные атаки. 

– Не было такого, что смотрели за Шведом, хотелось в следующей атаке взять игру на себя, сыграть против него?
– Я не такой игрок, а Леха такой и это – его сильная черта. Я больше командный.

«Швед – один из лучших игроков Европы по технической оснащенности»

После матча большая часть вопросов для Василия Карасева как раз о лидерах команд.

Это был лучший матч Карасева после травмы. Можно сказать, что он уже набрал форму или будет еще лучше?
Сложно сказать, скрывая улыбку, отвечает главный тренер. Заметно, что ему нравится похвала сына. Понятно, он много потерял из-за травмы, а бросковое плечо его до сих пор беспокоит. У нас просто нет легких игр, через которые он бы мог набрать форму. Хорошо, что он сегодня так сыграл. Буду надеяться, теперь пойдет только лучше.

Справилась ли команда с тем, чтобы закрыть Шведа? Он все-таки набрал 29 очков.
Швед – индивидуально очень сильный, один из лучших в Европе по техническому оснащению. Те игроки, которые работали против него, несмотря на эти очки, сделали все на максимуме. Возможно, последние 2-3 броска, которые он не попал, как раз и случились из-за того, что он подустал.

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