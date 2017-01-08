Лучший матч сезона от русских звезд: Карасев обыграл Шведа, а «Зенит» – «Химки»

224 очка, мощная интрига и крутая концовка личной дуэли – в главных ролях сюжета Сергей Карасев и Алексей Швед.



Кто первым вернется в НБА?

«Зенит» против «Химок» – в первую очередь дуэль Сергея Карасева и Алексея Шведа, которые вернулись в Россию из НБА. В январе, задолго до плей-офф, уж точно.

Швед играет в лиге уже второй сезон, в Химках его все устраивает, но периодически Алексей намекает, что продолжает следить за НБА и его возвращению в лучшую лигу мира вполне вероятно. Его противник по этому матчу Сергей Карасев и вовсе не скрывает, что вернулся в Россию только чтобы восстановить уверенность в себе и приехать в НБА игроком, который способен в одиночку решать исход матчей.

Последний раз «Зенит» побеждал химчан два года назад, когда ни Карасева, ни Шведа в командах не было, а та встреча закончилась со счетом 65:63. На этот раз уже в первой четверти становится понятно, что такого нерезультативного матча ждать не стоит – уже 29:30 и 13:5 в личной дуэли ведет Швед.

– Если честно, по ходу матча смотрел за результативностью Шведа, – признается уже после матча Карасев-младший. – Но в то же время понимал, что победа команды важнее.

«Я не такой, а Леха – такой. И это его сильная черта»

Во второй четверти команды продолжают забивать почти все, что летит в сторону кольца. К российским снайперам добавляются еще и иностранцы – Яннис Тимма со Стефаном Марковичем и Нобель Бунгу-Коло с Джейкобом Пулленом.

Лидером на большой перерыв уходит уже «Зенит» – 58:53, в личном противостоянии все еще ведет Швед – 20:13.

Время Карасева во второй половине: 22 очка, в их числе дальний бросок через руки Роулэнда и два штрафных, забитых за 10 секунд до конца основного времени. У Шведа справиться с нервами не получается: оба штрафных в концовке летят мимо, победа за «Зенитом» – 114:110.

Уступает Швед и Карасеву – 29:35. Если этот матч просматривали скауты НБА, Сергей взвинтил свои шансы вернуться: у него личный рекорд результативности.

– Хорошее получилось у нас противостояние с Лешей, – анализирует после матча главный герой встречи. – Думаю, раз мы считаемся сильными игроками, которые должны тащить за собой, брать львиную долю атак, должны не только забивать, но и отрабатывать в защите, выводить партнеров на свободные атаки.

– Не было такого, что смотрели за Шведом, хотелось в следующей атаке взять игру на себя, сыграть против него?

– Я не такой игрок, а Леха такой и это – его сильная черта. Я больше командный.

«Швед – один из лучших игроков Европы по технической оснащенности»

После матча большая часть вопросов для Василия Карасева как раз о лидерах команд.

– Это был лучший матч Карасева после травмы. Можно сказать, что он уже набрал форму или будет еще лучше?

– Сложно сказать, – скрывая улыбку, отвечает главный тренер. Заметно, что ему нравится похвала сына. – Понятно, он много потерял из-за травмы, а бросковое плечо его до сих пор беспокоит. У нас просто нет легких игр, через которые он бы мог набрать форму. Хорошо, что он сегодня так сыграл. Буду надеяться, теперь пойдет только лучше.

– Справилась ли команда с тем, чтобы закрыть Шведа? Он все-таки набрал 29 очков.

– Швед – индивидуально очень сильный, один из лучших в Европе по техническому оснащению. Те игроки, которые работали против него, несмотря на эти очки, сделали все на максимуме. Возможно, последние 2-3 броска, которые он не попал, как раз и случились из-за того, что он подустал.