Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -ХК Сочи
Хоккей  ЦСКА- : -Металлург Нк
Футбол  Ювентус- : -Аталанта
Хоккей  СКА- : -Авангард
Баскетбол  Зенит- : -Летувос Ритас
Футбол  Барселона- : -Атлетик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Поднятая целина. Кто выиграет от расширения ЧМ до 48 участников

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Поднятая целина. Кто выиграет от расширения ЧМ до 48 участников
Источник: Associated Press

10 января ФИФА утвердила увеличение числа команд-участниц ЧМ до 48-ми начиная с 2026 года. «Советский спорт» уже писал о минусах, в которые это может вылиться. Теперь попробуем найти плюсы.

Коммерция

Чем больше мест в кинозале, тем больше денег окажется в кассе в день премьеры. Этот нехитрый алгоритм, популярный во многих отраслях, работает практически всегда безотказно. А футбол не стал исключением.

При увеличении участников ЧМ до 48-ми, ФИФА получит дополнительный доход в размере 640 миллионов долларов. В действительности сумма окажется большей, ведь пока еще ни один мундиаль не подводил упомянутую выше организацию: федерация всегда оказывалась в плюсе, а прогнозы получались в полтора, а иногда и два, раза ниже реальных цифр.

Рынок

Переезд топ-игроков в Китай, Катар и ОАЭ – это уже тенденция, а не исключение. Трансферы стали катализатором общемировой футбольной обстановки. Акценты в некотором смысле сдвинулись в пользу азиатского региона, где полувековые накопления разорвали местную оболочку и спешат найти привлекательные финансовые модели в виде футбольных клубов («ПСЖ», «Манчестер Сити» и др.)

Как у «КАМАЗ-мастера» ни на секунду не замоклкают моторы на гонке «Ралли Дакар» (ССЫЛКА), так и Джанни Инфантино с коллегами в этом отношении ни секунды не дремлет. Наблюдая за азиатскими турне грандов на протяжении последних 10 лет, в ФИФА сделали правильный вывод – рынок медиа на Востоке невероятно обширен и при этом с точки зрения футбола беден. Математика проста: увеличение частников чемпионата мира повлечет за собой увеличение квот от Азиатской конфедерации, а значит телевизионные права, атрибутика и все остальное принесут ФИФА немалые деньги.

Технологии

Пока можно только поразмышлять, как в 2026 году будет выглядеть футбол. Скорее всего, видео-повторов нам не избежать, дирижабли, защищающие поля от зноя, окажутся реальностью, а вместо лайнсменов офсайд будут фиксировать скоростные камеры. Фантастика? Не уверен.

Но если спуститься с небес на землю, важным технологичным решением окажется гибкое расписание, при котором болельщики, чьи сборные участвуют в турнире, смогут удобно для своего часового пояса посмотреть футбол.

Спорт

Безусловно, спортивная составляющая турнира, где в финале участвует полсотки команд, не велика. Сборные топ-уровня не смогут подойти к ЧМ в оптимальной форме – придется набирать ее по ходу первых матчей, а наблюдать за этим - сомнительное удовольствие. Встречи или череда встреч аутсайдеров не исключены. Скорее даже просто необходимы, чтобы на групповом этапе максимально очистить весь этот праздник футбола от еще недавно случайных гостей.

Новый формат мирового первенства заметно увеличит шансы многих команд на выход в финальную стадию, а значит, увидеть там родную сборную России шансов будет больше, но хорошо ли это?

Хорошо ли видеть свою любимую сборную на ЧМ не потому что добилась, заслужила и стала успешнее, а потому что «теперь такой формат»? Не думаю.

Лучшим командам последних лет такой расклад не понравится. Игровой тонус – штука сложная, порой нужно потратить половину отборочного цикла на его набор, а тут бац – отбор закончился, и условная Италия/Испания/Германия/Франция едет на форум в разобранном состоянии.

Остается еще один из главных вопросов – где же провести такой масштабный ЧМ? Где найти 48 баз для сборных, два десятка стадионов экстра-класса? Наверное, только США и Китай могут похвастать этим.

И почему-то мне кажется, что вся эта перестройка и освоение целины затевались именно для вторых.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Испанская Ла Лига оспорит в суде увеличение количества команд на чемпионате мираПредставители испанской Ла Лиги не согласны с расширением числа участников чемпионата мира по футболу. Они хотят добиться отмены этого решения.Джанни Инфантино: При распределении квот будем смотреть на спортивную составляющую и на развитиеПрезидент ФИФА Джанни Инфантино рассказал журналистам, что решение по распределению мест конфедераций пока не принято.Виталий Мутко: Нам был симпатичен вариант с 40 командамиВице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко прокомментировал решение совета ФИФА об увеличении участников ЧМ-2026 до 48 команд.Александр Шмурнов: Новый формат чемпионат мира представляется мне близким к оптимальномуКомментатор «Матч ТВ» Александр Шумурнов поделился своим мнением об изменении формата чемпионата мира. Он считает, что это близкий к оптимальному вариант.Инфантино хочет провести ЧМ-2026 с участием 48 команд, поделенных на 16 группПрезидент ФИФА Джанни Инфантино рассматривает возможность серьезной реформы формата чемпионата мира. В частности, он предлагает увеличить количество участников до 48 команд.Чемпионат мира-2026 пройдет не в Европе, США – фаворитЧемпионат мира по футболу 2026 года, вероятнее всего, пройдет за пределами Европы. Об этом свидетельствует заявление ФИФА.Джанни Инфантино: Совет ФИФА обсуждал вопрос приема заявок на ЧМ-2026Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о вопросах, которые обсуждались в первый день работы совета ФИФА в Мексике.Джанни Инфантино: Выборы страны-хозяйки ЧМ-26 пройдут в 2020 годуПрезидент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация гарантировала, что выборы страны, в которой пройдет чемпионат мира 2026 года, буду чистыми и прозрачными.Мексика подаст заявку на проведение ЧМ-2026Мексика готова претендовать на проведение чемпионата мира 2026 года.Джанни Инфантино: В ЧМ-2026 должно участвовать 40 командКандидат на пост президента ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в 2026 году в чемпионате мира должно участвовать 40 команд.ФИФА обсудит предложение увеличить число участников чемпионата мира до 40 командПредложение о расширении числа участников чемпионата мира по футболу до 40 сборных команд будет рассмотрено ФИФА. Об этом сообщает ВВС.Заявочная кампания на чемпионат мира 2026 отложена из-за коррупционного скандала в ФИФАЗаявочная кампания на чемпионат мира 2026 отложена из-за коррупционного скандала в ФИФАФИФА рассмотрит заявки на чемпионат мира 2026 года позже, чем планировалось ранее. Причина – коррупционный скандал в организации.Йозеф Блаттер: Чемпионат мира-2026 пройдет в АфрикеПо информации египетских СМИ, президент ФИФА Йозеф Блаттер выразил уверенность в том, что чемпионат мира 2026 года пройдет в Африке.Казахстан не обращался к России за помощью в подготовке заявки к ЧМ-2026Казахстан не обращался к России с просьбой о помощи в организации заявки на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году.Казахстан хочет провести ЧМ-2026 по футболуКазахстан хочет подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году, сообщает Vesti.kz.
Главные новости
Футбол
«Зенит» интересуется защитником «Бенфики» Лысцовым
Футбол
«Рубин» хочет арендовать Эменике на полгода
Футбол
«Партизан» отстранен от еврокубков на три года за нарушения финансового фэйр-плей
Ралли
Видео дня: «КАМАЗ» Дмитрия Сотникова взлетает над дюнами
Временно отстраненные гребцы Дьяченко и Подольская включены в состав сборной России
Футбол
ФК «Орел» лишен профессионального статуса и снят с первенства ПФЛ
Футбол
Нобель Арустамян: Каррера наложил вето на покупку Самедова более чем за три миллиона евро
Футбол
День в истории. Денису Колодину - 35!
Футбол
Мурат Якин пригласил своего брата Хакана в тренерский штаб «Шаффхаузена»
Ралли
Организаторы «Дакара» огласили подробности отмены девятого этапа
все новости