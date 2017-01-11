Поднятая целина. Кто выиграет от расширения ЧМ до 48 участников

10 января ФИФА утвердила увеличение числа команд-участниц ЧМ до 48-ми начиная с 2026 года. «Советский спорт» уже писал о минусах, в которые это может вылиться. Теперь попробуем найти плюсы.

Коммерция

Чем больше мест в кинозале, тем больше денег окажется в кассе в день премьеры. Этот нехитрый алгоритм, популярный во многих отраслях, работает практически всегда безотказно. А футбол не стал исключением.

При увеличении участников ЧМ до 48-ми, ФИФА получит дополнительный доход в размере 640 миллионов долларов. В действительности сумма окажется большей, ведь пока еще ни один мундиаль не подводил упомянутую выше организацию: федерация всегда оказывалась в плюсе, а прогнозы получались в полтора, а иногда и два, раза ниже реальных цифр.

Рынок

Переезд топ-игроков в Китай, Катар и ОАЭ – это уже тенденция, а не исключение. Трансферы стали катализатором общемировой футбольной обстановки. Акценты в некотором смысле сдвинулись в пользу азиатского региона, где полувековые накопления разорвали местную оболочку и спешат найти привлекательные финансовые модели в виде футбольных клубов («ПСЖ», «Манчестер Сити» и др.)

Как у «КАМАЗ-мастера» ни на секунду не замоклкают моторы на гонке «Ралли Дакар» (ССЫЛКА), так и Джанни Инфантино с коллегами в этом отношении ни секунды не дремлет. Наблюдая за азиатскими турне грандов на протяжении последних 10 лет, в ФИФА сделали правильный вывод – рынок медиа на Востоке невероятно обширен и при этом с точки зрения футбола беден. Математика проста: увеличение частников чемпионата мира повлечет за собой увеличение квот от Азиатской конфедерации, а значит телевизионные права, атрибутика и все остальное принесут ФИФА немалые деньги.

Технологии

Пока можно только поразмышлять, как в 2026 году будет выглядеть футбол. Скорее всего, видео-повторов нам не избежать, дирижабли, защищающие поля от зноя, окажутся реальностью, а вместо лайнсменов офсайд будут фиксировать скоростные камеры. Фантастика? Не уверен.

Но если спуститься с небес на землю, важным технологичным решением окажется гибкое расписание, при котором болельщики, чьи сборные участвуют в турнире, смогут удобно для своего часового пояса посмотреть футбол.

Спорт

Безусловно, спортивная составляющая турнира, где в финале участвует полсотки команд, не велика. Сборные топ-уровня не смогут подойти к ЧМ в оптимальной форме – придется набирать ее по ходу первых матчей, а наблюдать за этим - сомнительное удовольствие. Встречи или череда встреч аутсайдеров не исключены. Скорее даже просто необходимы, чтобы на групповом этапе максимально очистить весь этот праздник футбола от еще недавно случайных гостей.

Новый формат мирового первенства заметно увеличит шансы многих команд на выход в финальную стадию, а значит, увидеть там родную сборную России шансов будет больше, но хорошо ли это?

Хорошо ли видеть свою любимую сборную на ЧМ не потому что добилась, заслужила и стала успешнее, а потому что «теперь такой формат»? Не думаю.

Лучшим командам последних лет такой расклад не понравится. Игровой тонус – штука сложная, порой нужно потратить половину отборочного цикла на его набор, а тут бац – отбор закончился, и условная Италия/Испания/Г ермания/Франция едет на форум в разобранном состоянии.

Остается еще один из главных вопросов – где же провести такой масштабный ЧМ? Где найти 48 баз для сборных, два десятка стадионов экстра-класса? Наверное, только США и Китай могут похвастать этим.

И почему-то мне кажется, что вся эта перестройка и освоение целины затевались именно для вторых.