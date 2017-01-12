Форвард для Карреры. Почему трансфер Луиса Адриано в «Спартак» - полный провал

В ближайшие дни закончится еще одна мыльная опера – в московский «Спартак» с большой долей вероятности перейдет форвард «Милана» Луис Адриано. Наш обозреватель уверен, что ничего хорошего из этого не получится.

Уже вижу, как в меня летят копья и стрелы болельщиков «красно-белых» и лично тех, кто переживает за тренерский успех Массимо Карреры. Признаться, итальянец мне нравится, да и «Спартак» под его управлением в полном порядке, но возможная покупка Адриано выжигает все добродетели. Этот переход будет провальным.

Русский язык

Судя по всему, главная причина, по которой бразилец перебирается в РФПЛ. Каррера понимает, что языковая составляющая в командном спорте играет одну из определяющих ролей, но опираться исключительно на нее и прошлые заслуги – лучший бомбардир в истории «Шахтера», пента-трик в ворота «БАТЭ» и многое другое – большой риск. Итальянец рисковать привык, к этому он приучал нас последние полсезона, но привыкли ли мы? Еще нет.

Результативность

36 матчей и 6 голов. Для ядерного по меркам украинского футбола нападающего - статистика невпечатляющая. Еще становится немного не по себе, если вспомнить, что забил эти шесть мячей Адриано в прошлом сезоне. В этом игровом году есть масса страйкеров в стенах нашей лиги с нулем в графе «забитые» - Портнягин, Дядюн и остальные - но приглянулся Луис Каррере именно сейчас.

Импульсивный тренер верит в новый вызов для футболиста, диффузию бразильского мастерства и клубных амбиций, наконец, в имя спортсмена. Все хорошо, правда, но забывать об адаптации нельзя. Как быстро химия Карреры подействует на новичка? Сколько потребуется времени для встраивания в схему? Матч? Два? Месяц? Вопрос остается открытым.

Звездность

Серию А в состоянии декаданса Луис потянуть не смог, переезд в Россию – классовый шаг назад для звездного по меркам Европы футболиста. К «Спартаку» среди всех клубов страны по определению приковано больше всего взглядов, информационное поле вокруг команды, особенно сейчас, заряжено настолько, что его можно резать ножом.

Возникает вопрос, ждать ли, кусая локти в ожидании очередного матча, внутрикомандных конфликтов в «Спартаке»? Истории с Хурадо, Тино Костой заставляют настраиваться на худшее. А тут еще приезжает звезда «Милана», автор гола в финале Кубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира… Как от команды «КАМАЗ-мастер» мы традиционно ждём побед на ралли «Дакар», так и здесь уже ждем скандалов.

Мы ведь чахнем, как над златом, над этим «Спартаком», и молимся: только бы ничего внутри не треснуло и не сломалось, только бы чемпионская поступь сохранилась до конца сезона. Так и зачем бить по нашим нервам сильнее, вставляя необкатанную деталь в «красно-белый» движок?

Луис Адриано в «Спартаке» - что это на данном этапе? Для команды - явление темное, но очень светлое для чемпионата. Несколько последних трансферных окон смыли в другие лиги топ-футболистов как излишек, игроков с багажом больших побед почти не осталось. И на кого же смотреть молодежи, у кого учиться бороться за результат?

У таких, как Луис Адриано. Образца донецкого «Шахтера».