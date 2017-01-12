«Робинью из Амадоры». История участника Кубка Конфедераций Желсона Мартинша

«Советский спорт» рассказывает историю португальского полузащитника «Спортинга» Желсона Мартинша, который сыграет на Кубке Конфедераций.

«НАЧИНАЛ НА УЛИЦАХ, ОБВОДИЛ БУТЫЛКИ»

Наследник Фигу и Роналду, бриллиант «Спортинга», восходящая мегазвезда футбола, - все это про 21-летнегопарня Желсона Мартинша, который обязательно приедет в Россию этим летом, и на которого уже претендуют «Реал» и «Барселона».

Еще полтора года назад полузащитник «Спортинга» был никому неизвестен. Но настолько впечатлил тренера Жорже Жезуша выступлениями на чемпионате мира U-20, что тот взял игрока на предсезонные сборы с первой командой.

В итоге Мартинш обошел и Криштиану Роналду, и Рикардо Куарежму. Оба в свой дебютный сезон за «Спортинг» забили меньше голов, чем Желсон.

Мартинш – выходец из Кабо-Верде, и мог бы представлять сборную этой страны. Но так как еще в детстве переехал в Португалию, о других вариантах даже не задумывался.

«Я начинал играть на улицах, но те времена помню смутно, был еще маленьким, - рассказывал Мартинш о своей жизни на Кабо-Верде в интервью Diario de Noticias. – Тогда футбол был просто развлечением. Гонял мяч с друзьями, обводил камни и бутылки. До сих пор считаю, что дриблингу нельзя научиться, это врожденный талант».

Мартинш никогда не играл в командах из Кабо-Верде, только участвовал в футбольных «разборках» районов городка Прайя. А уже в 12 лет переехал с родителями в Португалию. Тогда же один из новых друзей полузащитника отвел его на тренировку клуба «Фофо» (местный ФК «Бенфика»). Эта команда стала первой в карьере Мартинша.

«ДУМАЛ, ФУТЗАЛ - ЛУЧШИЙ ВЫБОР»

Однако Желсон мог бы и не засверкать в большом футболе, потому что хотел играть… за футзальную команду: «Никто не тянул меня в футзал, сам хотел попробовать силы в этом виде. К тому времени я поиграл на больших полях, на улицах, и думал, что футзал – это лучший выбор для продолжения карьеры. Но когда захотел попасть в команду, от меня почему-то отказались. Я играл в «Фофо», потом пошел в футзальную команду «Спортинга». Вот только там сказали, что не подхожу. А уже намного позже пришел в «Спортинг» ради большого футбола».

«Я ОБОЖАЛ КУАРЕЖМУ»

Очень часто дети с ранних лет выбирают за какой клуб болеть, и где бы они мечтали играть. Но Мартинш – особый случай. На Кабо-Верде у семьи не было телевизора, а потому в детстве Желсон почти не смотрел футбол. Изредка ему удавалось увидеть чемпионат Бразилии, европейские турниры не показывали вообще. «Только когда я переехал в Португалию, обратил внимание на «Спортинг». Не представляете, как я обожал Рикардо Куарежму. И так как он играл за «Спортинг», то я стал симпатизировать команде».

Однако у Желсона был и другой кумир – Робинью. Именно поэтому в команде «Фофо» его прозвали «Робинью из Амадоры» (Амадора – район Лиссабона). «Всегда пытался повторить все финты, все движения, что показывал Робинью в матчах. К тому же я был так же быстр. Когда играли на улице, обводил всю команду соперников в одиночку».

«ЖЕЗУШ СДЕЛАЛ ИЗ МЕНЯ ИГРОКА»

Мартинш признает, что такой быстрый прогресс был бы невозможен без Жорже Жезуша: «Он сделал из меня игрока. Я невероятно прибавил в очень короткие сроки. Жезуш - очень требовательный тренер. Но я всегда чувствую его поддержку. Без Жезуша я бы не находился на том уровне, что показываю сейчас».

На данный момент лучшим в исполнении Мартинша называют первый матч с «Реалом» в Лиге чемпионов. Тогда юный полузащитник создал множество проблем Марсело. Именно после той игры заговорили о возможном переходе Желсона в один из испанских грандов.

«Моя мечта – играть в лучшем клубе из лучших, и я обязательно ее осуществлю», - уверен Мартинш.