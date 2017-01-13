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Николай Панкратов: Прапорщик Бабиков никогда не сломается

Руслан Карманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Николай Панкратов
Николай ПанкратовИсточник: ЦСКА

Сегодня в немецком Рупольдинге пройдет мужской спринт. В гонке будут участвовать три представителя ЦСКА – прапорщики Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Максим Цветков. Накануне спринта тренер команды ЦСКА по биатлону майор Николай Панкратов встал на защиту своего подчиненного – Бабикова, который два дня назад упустил победу на последнем этапе эстафеты. 

- Николай Владимирович, почему на последних метрах дистанции Бабиков, как заявил Эмиль Хегле Свендсен, практически остановился?
- Антон не сказал после гонки журналистам главную причину своей неудачи. Перед Новым годом Бабиков выполнил огромный объем тренировочной работы. На фоне усталости организм, как говорят спортсмены,полностью «закислился» и Антон «встал» на последних метрах дистанции в Рупольдинге. Сработала защитная реакция организма.

- Подождите, но ведь у другого армейца Матвея Елисеева ничего не «закислилось» на третьем этапе той же эстафеты.
- Надо понимать, что эти спортсмены работают по разным тренировочным планам. Прапорщики Максим Цветков, Матвей Елисеев исполняют планы подготовки тренерского тандема Рикко Гросс - Владимир Брагин.Антон Бабиков осваивает нагрузки согласно тренерскому плану наставника Андрея Падина.

- Выходит, что на предыдущем этапе в Оберхофе Бабиков выступал сразу после запредельных нагрузок, освоенных перед Новым годом. Тем не менее, там в Оберхофе Антон выступил лучше всех россиян, заняв шестое место в пасьюте и восьмое в масс-старте…
- А в первой же гонке следующего этапа в Рупольдинге наелся. Хорошо, что тренерский штаб сборной России дал отдохнуть Максиму Цветкову, и он пропустил эстафету. Нельзя бежать все этапы подряд, тем более, на фоне такой усталости. Надеюсь, Бабиков восстановится к самым важным стартам сезона.

- Цитирую мнение олимпийского чемпиона по биатлону Сергей Тарасова, по поводу неудачного финиша Бабикова в эстафете: «Он хотел уйти в отрыв, а на высоте, если мощно начинаешь первый круг, то на финише тебя прибивает».
- Трасса в Рупольдинге находится на высоте 666 метров над уровнем моря, в Оберхофф на 804 м, в Хохфильцене – 964 м… Поэтому «высотная причина» в данном случае не тема для обсуждений. В Антхольце, где пройдет следующий этап Кубка мира, высота над уровнем моря вообще 1634 м.

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- Прапорщика Бабикова может психологически сломать эта неудача в эстафете?

- Ни в коем случае. Знаю Антона как несокрушимого бойца. Такие никогда не ломаются. И корить себя после неудачной гонки он не будет.

- Почему?
- Потому что Антон всегда выкладывается по полной программе, в каждой гонке. Если не хватило сил для победы, какой смысл себя корить? Надо просто становиться сильнее…

- Антон Шипулин сказал, что Бабиков уступил в эстафете Свендсену из-за проблем в голове.
- Никогда не замечал, что у Бабикова проблемы в голове. Это уверенный в своих силах военнослужащий Российской армии. Антон сказал после эстафеты: «Верю, что когда наберу свою лучшую форму, никто уже не увидит от меня таких послаблений». И в этом парне я уверен. Он уже показал, на что способен. Бабиков пока один из биатлонистов мужской сборной России, кому в этом сезоне удалось выиграть золото на этапе Кубка мира.

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