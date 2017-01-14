Лукаш Тесак: Мы уезжали на матчи, а Аршавин все тренировался на базе

Как Аршавин доказал президенту «Кайрата», что готов играть; чем Кирьяков похож на Аленичева и почему сборной Словакии не нужны российские футболисты. Об этом и не только в интервью «Советскому спорту» рассказал защитник тульского «Арсенала» Лукаш Тесак.

«КИРЬЯКОВ – ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРЕНЕР»

- Вы оказались в числе 13-и футболистов «Арсенала», которые были переведены в молодежную команду. Будете искать новый клуб?

- Пока занимаюсь лечением травмы спины, поэтому не могу ничего конкретного сказать. Хочу сначала вылечиться, а потом принимать решение, - говорит Тесак.

- Вы травмировались еще в конце октября – в игре 12-го тура с «Уфой».

- Травма была и раньше, но после той игры она стала сильно беспокоить. И до сих пор не дает играть. Пробовал восстановиться, но теперь думаю оперироваться. Иначе боли вновь могут вернуться в любой момент – не хочу рисковать. Есть большая вероятность, что весну пропущу. Может, успею к концу сезона восстановиться.

- Контракт у вас до лета 2018 года – хоть какая-то стабильность.

- Да, она есть. Хотя все может неожиданно поменяться, поэтому пока буду заниматься здоровьем, а дальше – посмотрим. Никто не говорил, что я не могу вернуться в основной состав.

- Как на команду повлияла смена тренера по ходу сезона?

- Лично на меня – хорошо. Видно, что пришел тренер с европейским подходом. Правда, результаты остались такими же – одна победа и пара ничьих. Но нельзя все сваливать на тренера. Он может что-то показать, рассказать, но на поле выходят игроки. И именно футболисты, в первую очередь, виноваты в таком результате.

- В чем заключается европейский подход?

- В методиках тренировок. Они отличаются от тех, что были при Сергее Павлове. И чем-то напоминают тренировки Аленичева. Видно, что наш тренер играл в Европе, и у него есть большой игроцкий опыт. Если честно, у меня никогда не было проблем с тренерами. Не знаю, откуда все эти выдумки, что меня отправили в молодежку из-за разногласий с руководством и тренером. Дошла до меня такая новость… Нет никакого конфликта. Единственная моя проблема сейчас – это травма.



Фото: ФК «Арсенал» (Тула)

«АРШАВИН ОТПУСТИЛ СИТУАЦИЮ СО СБОРНОЙ»

- До возвращения в Тулу вы стабильно играл в казахстанском «Кайрате». Но вам пришлось уйти из-за того, что у клуба возникли сложности с лимитом на легионеров. Какое впечатление оставил чемпионат Казахстана?

- «Кайрат» – очень хороший клуб. В нем невероятные условия для работы: одна из трех, наверное, лучших баз в мире, современнейшее оборудование, обученные специалисты, игроки очень хорошего уровня. Да и чемпионат непростой. Хотя Андрей Аршавин говорил, что он не такой сложный, но он-то поиграл в командах другого уровня. Ему есть, с чем сравнивать. В Казахстане играть надо по максимуму.

- Говорят, есть проблемы с посещаемостью.

- У «Кайрата» с этим проблем не было. Это народная команда, как «Спартак» или «Зенит» в России, у которых всегда много болельщиков, где бы они ни играли. Стадион «Кайрата» вмещает 22 тысячи зрителей. И меньше 13-14 тысяч на домашних матчах никогда не было – даже при плохой погоде. На выездах тоже было много болельщиков, потому что в «Кайрате» играли такие игроки, как Аршавин, Толя Тимощук – на них ходил народ. На матчах других команд я не присутствовал, но не думаю, что есть большая разница в посещаемости между середняками РФПЛ и чемпионата Казахстана.

- В России считалось, что Аршавину уже не хватет «физики». А в Казахстане он как?

- Не скажу, что Аршавин был не в форме. Да, приехал он не в лучшем состоянии, но у Андрея была договоренность с президентом клуба: ему дается специальный тренировочный план, который Андрей должен выполнить. И только когда выполнит, будет рассматриваться заключение контракта. Аршавин целый месяц тренировался отдельно от команды по два-три раза в день. Почти без выходных. Случалось, что команда уезжала на игры, а он оставался на базе и работал по плану. В итоге доказал, что функционально готов хорошо и подписал контракт.

- Неудивительно, что Аршавин стал лучшим игроком Казахстана 2016 года по мнению журналистов.

- Ну, бывало и такое, что большие звезды, переходя в чемпионат послабее, потухали в нем. Но Аршавин действительно доказал, что он великий игрок.

- Сборной России пригодился бы?

- Тяжело отвечать на такой вопрос. Мне кажется, Аршавин отпустил эту ситуацию. И сейчас просто наслаждается футболом. На него ничего не давит – вызовут его или нет, как сборная будет играть. Отстранился от этого давления и, возможно, поэтому показывает хороший футбол. А что было бы, будь он в сборной на Евро-2016, никто не знает. Могло быть и лучше, и хуже.

- Фримпонг, пересекавшийся с Аршавиным в «Арсенале», рассказывал, что тот всегда улыбался.

- Да, конечно, Андрей позитивный человек. Никакой звездной болезни у него не заметил. Может, она была раньше, но я этого не почувствовал. А то, что в раздевалке к такому игроку особенное отношение – это нормально. Это уважение и авторитет.



Фото: kazfootball.kz

«ДОЛЛАР ЗА ПРОИГРАННОЕ ПАРИ БОРОДЮК ПОКА НЕ ВЕРНУЛ»

- Прошлый сезон в «Кайрате» главным тренером начинал Александр Бородюк, но после стартовых туров подал в отставку. Почему у него не получилось в Казахстане?

- Не знаю. Но Бородюка не хотели отпускать ни президент клуба, ни команда. Все были за него. Но тренер принял такое решение. Может, почувствовал, что не получается, раз нет результата. И решил вовремя уйти, чтобы встряхнуть этим команду. Так и получилось. Из этого тоже складывается уровень тренера, когда он знает, как действовать на благо команды в подобных ситуациях.

- Для команды его уход был неожиданным?

- Когда в пяти стартовых турах нет результата – это не очень хорошо. В этом плане всегда можно ожидать чего угодно, но мы не верили, что все дойдет до такой степени.

- Не считаете, что Бородюк поторопился с уходом?

- Да, считаю. За других говорить не могу. Было ощущение, что мы набираем форму. Команда много мячом владела, создавала много опасных моментов, но мяч не шел в ворота. И, к сожалению, Александр Генрихович ушел.

- Созванивались после его угода?

- Пару раз пересекались.

- Вернул Александр Генрихович доллар, который проиграл вам в пари на матч Словакия – Россия на Евро-2016?

- Нет. Но он все прекрасно помнит. Да и, если честно, то, что он пригласил меня в «Кайрат», значит для меня гораздо больше, чем один доллар. Он уважает меня как игрока. Это важно.

«А ЧТО, АЛЕНИЧЕВ ДОЛЖЕН БЫЛ ЗАПИРАТЬ СПАРТАКОВЦЕВ В КЛЕТКЕ?»

- Знаете, что такое «багаж Аленичева»?

- Да.

- Как относитесь к этой теме?

- Столько разговоров про это... Не знаю, что еще сказать. Факт: Аленичев готовил команду к чемпионату. И какая-то его доля в текущих успехах «Спартака» в любом случае есть.

- Форвард тульского «Арсенала» Сергей Маслов недавно высказал мнение, что поначалу «Спартак» играл в футбол Аленичева, но потом что-то сломалось.

- Все зависит от результата. Если он есть, даже при отсутствии спартаковского футбола, никто бы ничего не говорил. Например, у «Зенита» есть результаты и голы, и про Халка уже никто не вспоминает. И без него есть, кому забивать. Результат определяет все.

- Но даже в Туле Аленичев не гнался за результатом, стараясь играть в атаку.

- Это доказывает, что он хороший тренер, который гнет свою линию. В «Арсенале» нам немного не хватило мастерства – и одного очка не хватило до стыков. Хотя после первой половины сезона в нас вообще никто не верил. На финише мы проиграли несколько важных матчей, уступать в которых было нельзя. Но опять же: в первую очередь за это ответственны игроки, они выходили на поле.

- Аленичев – самый интеллигентный из тех, с кем приходилось работать?

- Чтобы он когда-то матерился – такого точно не слышал. Просто он хорошо воспитан, всегда держит себя в руках.

- Это не мешает игрокам? Спартаковцы, например, говорили, мол, им дисциплины не хватало.

- Ну, если они так говорят… А что, нужно было их в тюрьму закрывать, чтобы дисциплина была? Аленичев может сказать делать то-то и то-то, но если игроки не выполняют, разве тренер виноват? Если он скажет: «Ешьте картошку, а не рис». А они все равно будут есть рис, это же не от него зависит. Разве за футболистами как за детьми нужно следить? Все же взрослые люди.

Не знаю, может, в этом и была какая-то проблема. И нужно было где-то покричать. Но не скажу, что это ошибка. В любом случае, надо оставаться собой. Тем более и без криков у Аленичева большой авторитет, его все уважают.



Фото: «Советский спорт»

«В СЛОВАКИИ ХВАТАЕТ И СВОИХ ИГРОКОВ»

- Непопадание в итоговый список сборной Словакии на Евро-2016 было ударом для вас?

- Когда ехал на сбор перед турниром, понимал, что может не получиться. Все-таки из 27 футболистов должны были взять 23. Но к концу сбора появилась вера, что могу поехать. Тем более, случилась травма у Губочана и еще одного защитника, но тренеры решили не брать меня. Мне не на что обижаться, только на себя. Наверное, не показал то, что хотели видеть. Буду дальше работать – впереди чемпионат мира в России.

- Как в Словакии оценили выступление сборной на Евро?

- Хорошо. Мы первый раз вышли на чемпионат Европы. Наша команда хотела выйти из группы – и вышла. К сожалению, попали на немцев. Тут надо реально оценивать свои силы, они были однозначно лучше.

- В конце 2015 года вы смело заявили: «А чего нам бояться сборную России?». Как в воду глядели.

- В квалификации к Евро мы обыграли испанцев, украинцев. У нас сильная сборная. Да и слабых уже не осталось. Посмотрите, какие результаты в отборочных матчах – пять-шесть лет назад все бы очень такому удивились. Даже Мальта потихоньку отжимает очки у сильных сборных. Раньше такого не было. И это хорошо для футбола.

- В России есть игроки, которых бы вы, не задумываясь, взяли в сборную Словакии?

- У нас достаточно хороших игроков в стране. Нужно все-таки рассчитывать на себя. А то в последнее время пошла мода паспорта делать.

- В Словакии не хотят по такому пути идти?

- У нас своих хватает. Сейчас молодежь очень хорошая появилась – молодежная сборная выиграла группу с командами Голландии, Турции и вышла на Евро-2017. Главный тренер национальной сборной потихоньку привлекает ребят. Например, 21-летнего защитника из «Сампдории», который уже второй год играет в Италии, брали на Евро. Он сыграл весь матч против немцев (Милан Шкриньяр – Прим. ред.).

- В Словакии бывают истории, как с Мамаевым, Кокориным и шампанским в России?

- Во-первых, я не верю, что они так сделали. Во-вторых, в Словакии о таком не слышал. Страна у нас маленькая – все всех знают, поэтому сложно что-то такое сделать.