Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Канада (U-20)5 : 3Россия (U-20)
Хоккей  Лада- : -Салават Юлаев
Футбол  Ливерпуль- : -Сток Сити
Хоккей  Маунтфилд- : -Автомобилист
Хоккей  Ак Барс- : -СКА
Хоккей  Чехия (U-20)- : -Швейцария (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Джикия в «Спартаке», Бериша в «Тереке». Таблица трансферов РФПЛ

Руслан Абушкин
Руслан Абушкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Георгий Джикия и генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов
Георгий Джикия и генеральный директор "Спартака" Сергей РодионовИсточник: ФК «Спартак»

«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.

«СПАРТАК» (Москва)

Пришли: в. Селихов («Амкар»), з. Джикия («Амкар»)
Могут прийти: н. Йоветич («Интер»), н. Эменике («Фенербахче»), з. Ачерби («Сассуоло»), н. Луис Адриано («Милан»), п. Аскасибар («Эстудиантес»), з. К.Комбаров («Томь», из аренды), п. Самедов («Локомотив»), п. Депай («Манчестер Юнайтед»), п. Льяич («Торино»), н. Паскуато («Крылья Советов»), з. Алферов («Зенит» П), з. Шишкин («Локомотив»), п. Ал.Миранчук («Локомотив»), н. Луан («Гремио»), п. Тилеманс («Андерлехт»)

Ушли: 
Могут уйти: п. Промес («Ливерпуль»), п. Попов («Трабзонспор»), з. Таски («Трабзонспор»), п. Ромуло («Фламенго»), з. Боккетти («Галатасарай»), п. Мельгарехо

«ЗЕНИТ» (Санкт-Петербург)

Пришли: п. Эрнани («Атлетико Паранаэнсе») в. Лунев («Уфа»)
Могут прийти: з. Цаллагов («Крылья Советов»), п. Роббен («Бавария»), н. К.Погребняк («Томь»), п. Гудель («Аякс»), з. Хачериди («Динамо» К), з. Полента («Насьональ»), з. Макшо («Норшелланд»), з. Жеромел («Гремио»), п. Ренато Аугусто («Бэйцзинь Гоань»), н. Паскуато («Крылья Советов»), п. Аскасибар («Эстудиантес»), з. Кайо («Сан-Паулу»), п. Майя («Сантос»), п. Молло («Крылья Советов»), з. Зуйков («Волгарь»), з. Бензар («Виторул»), п. Марин («Виторул»)

Ушли:
Могут уйти: п. Маурисио («Сан-Паулу»), п. Витсель («Барселона», «Ювентус», «Шанхай СИПГ»), з. Ломбертс («Гент», «Бешикташ»), з. Кришито («Интер»), н. Кержаков («Локомотив»), п. Рязанцев («Уфа»)

ЦСКА (Москва)

Пришли: т. Гончаренко («Уфа»), з. Васин («Уфа», из аренды), н. Витиньо («Интернасьонал», из аренды)
Могут прийти: н. Ниасс («Эвертон»), н. Марков («Тосно»), н. Муса («Лестер»), н. Боли («Анжи»), н. Панченко («Динамо» М, из аренды), п. Ткачев («Крылья Советов», из аренды)

Ушли: т. Слуцкий
Могут уйти: з. Фернандес («Барселона»), п. Дзагоев («Суонси», «Саутгемптон», «Рома», «Боруссия» Д, «Эвертон», «Вест Хэм»), п. Тошич («Трабзонспор»), н. Страндберг («Брюгге»), п. Ионов («Динамо» М, из аренды), н. Траоре («Монако», из аренды)

«ТЕРЕК» (Грозный)

Пришли: п. Бериша («Анжи»)
Могут прийти: з. Штангль («Зальцбург»), з. Зайцев («Амкар»)

Ушли: 
Могут уйти: п. Иванов («Трабзонспор»), п. Торже («Динамо» Бх)

«КРАСНОДАР»

Пришли: з. Рамирес («Ференцварош»)
Могут прийти: п. Стоцкий («Уфа»), п. Офори (АИК), п. Ал.Миранчук («Локомотив»)

Ушли: 
Могут уйти: н. Смолов («Боруссия» Д), п. Измайлов («Локомотив»), п. Ахмедов («Шаньдун Лунэн»)

«АМКАР» (Пермь)

Пришли: з. Арзуманян («Шахтер» Крг, из аренды), н. Мищенко («Ильичевец», из аренды)
Могут прийти: з. Шахов («Факел»), з. Грицаенко («Луч-Энергия»)

Ушли: в. Селихов («Спартак»), з. Джикия («Спартак»)
Могут уйти: з. Зайцев («Терек»)

«РОСТОВ» (Ростов-на-Дону)

Пришли: з. Нандинью («Кабушкорп»)
Могут прийти:

Ушли: в. Покатилов («Кайрат»)
Могут уйти: з. Навас («Осасуна»), н. Азмун («Боруссия» Д, «Ливерпуль»)

«УФА»

Пришли: 
Могут прийти: т. Семак («Зенит») н. Будковский («Анжи»), п. Пауревич («Хаддерсфилд»), п. Рязанцев («Зенит»), п. Бикфалви («Томь»), п. Дроппа («Уфа»), з. Аподи («Кубань»)

Ушли: т. Гончаренко (ЦСКА) в. Лунев («Зенит»), з. Васин (ЦСКА, из аренды)
Могут уйти: п. Стоцкий («Краснодар», «Рубин»), н. Игбун

«РУБИН» (Казань)

Пришли: 
Могут прийти: п. Стоцкий («Уфа»), п. Ал.Миранчук («Локомотив»), з. Паршивлюк («Анжи»), п. Яковлев («Анжи»)

Ушли: 
Могут уйти: з. Кверквелия («Локомотив»), п. Оздоев («Локомотив»), п. Сонг («Османлыспор»), з. Бурлак («Локомотив»), п. Билялетдинов («Локомотив»), н. Девич, н. Жонатас («Галатасарай»)

«ЛОКОМОТИВ» (Москва)

Пришли: в. Коченков («Томь», из аренды)
Могут прийти: з. Кверквелия («Рубин»), п. Оздоев («Рубин»), з. Бурлак («Рубин»), п. Измайлов («Краснодар»), п. Билялетдинов («Рубин»), н. Мерво («Шленск»), н. Кержаков («Зенит»)

Ушли: 
Могут уйти: п. Ал.Миранчук («Рубин», «Спартак», «Краснодар»), н. Майкон («Бешикташ»), п. Самедов («Спартак»), з. Шишкин («Спартак»), п. Михалик, п. Ндинга, в. Абаев, з. Логашов

«АНЖИ» (Махачкала)

Пришли: в. Дженетов («Балтика», из аренды)
Могут прийти:

Ушли: п. Бериша («Терек»)
Могут уйти: т. Врба, н. Будковский («Уфа»), н. Боли (ЦСКА), з. Паршивлюк («Рубин»), п. Яковлев («Рубин»), в. Беленов, п. Иличевич

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (Самара)

Пришли: –
Могут прийти: –

Ушли: –
Могут уйти: з. Цаллагов («Зенит»), п. Молло («Зенит»), н. Паскуато («Зенит», «Спартак»), п. Ткачев (ЦСКА, из аренды)

«УРАЛ» (Екатеринбург)

Пришли: п. Димитров («Славия»), п. Ломакин («Енисей»)
Могут прийти: п. Широков, п. Бикфалви («Томь»), з. Аподи («Кубань»)

Ушли: з. Фонтанелло, п. Жуков («Кайрат»)
Могут уйти:

«ОРЕНБУРГ»

Пришли:
Могут прийти: п. Бикфалви («Томь»)

Ушли:
Могут уйти: п. Батов («Арсенал»)

«АРСЕНАЛ» (Тула)

Пришли: 
Могут прийти: п. Батов («Оренбург»), з. К.Комбаров («Томь»), з. Дьяков («Томь»), в. Габулов (свободный агент), з. Аподи («Кубань»)

Ушли:
Могут уйти: –

«ТОМЬ» (Томск)

Пришли: 
Могут прийти:

Ушли: з. Враньеш (АЕК), в. Коченков («Локомотив», из аренды), з. Тишкин, з. Жиров, з. Яблонски, п. Дроппа, п. Самодин
Могут уйти: н. К.Погребняк («Зенит»), з. К.Комбаров («Спартак», из аренды, «Арсенал»), з. Дьяков («Арсенал»), п. Бикфалви («Уфа», «Урал», «Оренбург»)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» готов заплатить за Цаллагова 300 тысяч евро«Зенит» предлагает «Крыльям Советов» 300 тысяч евро за защитника Ибрагима Цаллагова, сообщает «Матч ТВ».«Арсенал» может пополниться защитником БатовымТульский «Арсенал» претендует на арендованного «Оренбургом» полузащитника «Рубина» Максима Батова, сообщает ria56.Сесар Навас летом может перейти в «Осасуну»«Советскому спорту» стали известны подробности возможного трансфера защитника «Ростова» Сесара Наваса в испанскую «Осасуну».Александр Мостовой: Луис Адриано сам на себя не похожАлександр Мостовой: Луис Адриано сам на себя не похожКорреспондент «Советского спорта» пообщался с бывшим полузащитником московского «Спартака» Александром Мостовым.«Локомотив» предлагает 3,5 миллиона евро за Кверквелию«Локомотив» проявляет интерес к защитнику «Рубина» Соломону Кверквелии. Пока стороны не сошлись в сумме трансфера.Трансфер мечты. История странного перехода Новосельцева в «Зенит»Трансфер мечты. История странного перехода Новосельцева в «Зенит»Обозреватель «Советского спорта» изучил особенности национальных футбольных трансферов.Джикия посетил музей «Спартака» (фото)Перешедший из «Амкара» в «Спартака» защитник Георгий Джикия посетил клубный музей красно-белых.Будковский может перейти из «Анжи» в «Уфу»Форвард «Анжи» Филипп Будковский может сменить клуб. Интерес к нему проявляет «Уфа».Нападающий «Анжи» Бериша перейдет в «Терек»Нападающий «Анжи» Бернард Бериша в ближайшие дни перейдет в «Терек», сообщает официальный инстаграм грозненцев.Анатолий Бышовец: Возможно, Джикии не хватает опыта, но перспективы в «Спартаке» у него естьЗаслуженный тренер России Анатолий Бышовец – о свершившемся трансфере защитника «Амкара» Георгия Джикии в «Спартак».Красно-белая тройка. Кого выбрать «Спартаку»: Луиc Адриано, Эменике, ЙоветичКрасно-белая тройка. Кого выбрать «Спартаку»: Луиc Адриано, Эменике, ЙоветичНародная команда активно ищет усиление в атакующую линиюСесар Навас ведет переговоры о переходе из «Ростова» в «Осасуну»Защитник «Рубина» Сесар Навас может покинуть «Ростов» и перейти в «Осасуну». Об этом сообщают испанские СМИ.Георгий Джикия: Рассчитываю закрепиться в основе «Спартака»Защитник Георгий Джикия прокомментировал переход из «Амкара» в «Спартак».«Спартак» подтвердил переход Джикии«Спартак» на своем официальном сайте подтвердил переход из «Амкара» защитника Георгия Джикии.Евгений Ловчев: Джикия – это хороший трансфер для «Спартака»Обозреватель «Советского Спорта» Евгений Ловчев – о свершившемся трансфере защитника «Амкара» Георгии Джикии в «Спартак».Джикия подписал контракт со «Спартаком»Защитник Георгий Джикия подписал контракт со «Спараком» в офисе клуба.Гаджи Гаджиев: Не могу идти против решения руководства продать ДжикиюГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал предстоящий переход защитника Георгия Джикии в «Спартак».Армейская экономика. Как ЦСКА планирует зарабатывать на стадионеАрмейская экономика. Как ЦСКА планирует зарабатывать на стадионе«Советский спорт» посчитал, какой доход может приносить в клубную копилку новенький стадион ЦСКА.Президент «Амкара» подтвердил переход Джикии в «Спартак»Президент «Амкара» Геннадий Шилов подтвердил переход защитника Георгия Джикии в «Спартак».Александр Бубнов: Эменике и Адриано в «Спартаке» – это уже переборФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился своим мнением о последних трансферных слухах вокруг московского «Спартака».

Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы
Возможные трансферы
Возможные трансферы