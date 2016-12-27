Джикия в «Спартаке», Бериша в «Тереке». Таблица трансферов РФПЛ

Георгий Джикия и генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов Источник: ФК «Спартак»

«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.

«СПАРТАК» (Москва)

Пришли: в. Селихов («Амкар»), з. Джикия («Амкар»)

Могут прийти: н. Йоветич («Интер»), н. Эменике («Фенербахче»), з. Ачерби («Сассуоло»), н. Луис Адриано («Милан»), п. Аскасибар («Эстудиантес»), з. К.Комбаров («Томь», из аренды), п. Самедов («Локомотив»), п. Депай («Манчестер Юнайтед»), п. Льяич («Торино»), н. Паскуато («Крылья Советов»), з. Алферов («Зенит» П), з. Шишкин («Локомотив»), п. Ал.Миранчук («Локомотив»), н. Луан («Гремио»), п. Тилеманс («Андерлехт»)

Ушли: –

Могут уйти: п. Промес («Ливерпуль»), п. Попов («Трабзонспор»), з. Таски («Трабзонспор»), п. Ромуло («Фламенго»), з. Боккетти («Галатасарай»), п. Мельгарехо

«ЗЕНИТ» (Санкт-Петербург)

Пришли: п. Эрнани («Атлетико Паранаэнсе») в. Лунев («Уфа»)

Могут прийти: з. Цаллагов («Крылья Советов»), п. Роббен («Бавария»), н. К.Погребняк («Томь»), п. Гудель («Аякс»), з. Хачериди («Динамо» К), з. Полента («Насьональ»), з. Макшо («Норшелланд»), з. Жеромел («Гремио»), п. Ренато Аугусто («Бэйцзинь Гоань»), н. Паскуато («Крылья Советов»), п. Аскасибар («Эстудиантес»), з. Кайо («Сан-Паулу»), п. Майя («Сантос»), п. Молло («Крылья Советов»), з. Зуйков («Волгарь»), з. Бензар («Виторул»), п. Марин («Виторул»)

Ушли: –

Могут уйти: п. Маурисио («Сан-Паулу»), п. Витсель («Барселона», «Ювентус», «Шанхай СИПГ»), з. Ломбертс («Гент», «Бешикташ»), з. Кришито («Интер»), н. Кержаков («Локомотив»), п. Рязанцев («Уфа»)

ЦСКА (Москва)

Пришли: т. Гончаренко («Уфа»), з. Васин («Уфа», из аренды), н. Витиньо («Интернасьонал», из аренды)

Могут прийти: н. Ниасс («Эвертон»), н. Марков («Тосно»), н. Муса («Лестер»), н. Боли («Анжи»), н. Панченко («Динамо» М, из аренды), п. Ткачев («Крылья Советов», из аренды)

Ушли: т. Слуцкий

Могут уйти: з. Фернандес («Барселона»), п. Дзагоев («Суонси», «Саутгемптон», «Рома», «Боруссия» Д, «Эвертон», «Вест Хэм»), п. Тошич («Трабзонспор»), н. Страндберг («Брюгге»), п. Ионов («Динамо» М, из аренды), н. Траоре («Монако», из аренды)

«ТЕРЕК» (Грозный)

Пришли: п. Бериша («Анжи»)

Могут прийти: з. Штангль («Зальцбург»), з. Зайцев («Амкар»)

Ушли: –

Могут уйти: п. Иванов («Трабзонспор»), п. Торже («Динамо» Бх)

«КРАСНОДАР»

Пришли: з. Рамирес («Ференцварош»)

Могут прийти: п. Стоцкий («Уфа»), п. Офори (АИК), п. Ал.Миранчук («Локомотив»)

Ушли: –

Могут уйти: н. Смолов («Боруссия» Д), п. Измайлов («Локомотив»), п. Ахмедов («Шаньдун Лунэн»)

«АМКАР» (Пермь)

Пришли: з. Арзуманян («Шахтер» Крг, из аренды), н. Мищенко («Ильичевец», из аренды)

Могут прийти: з. Шахов («Факел»), з. Грицаенко («Луч-Энергия»)

Ушли: в. Селихов («Спартак»), з. Джикия («Спартак»)

Могут уйти: з. Зайцев («Терек»)

«РОСТОВ» (Ростов-на-Дону)

Пришли: з. Нандинью («Кабушкорп»)

Могут прийти: –

Ушли: в. Покатилов («Кайрат»)

Могут уйти: з. Навас («Осасуна»), н. Азмун («Боруссия» Д, «Ливерпуль»)

«УФА»

Пришли: –

Могут прийти: т. Семак («Зенит») н. Будковский («Анжи»), п. Пауревич («Хаддерсфилд»), п. Рязанцев («Зенит»), п. Бикфалви («Томь»), п. Дроппа («Уфа»), з. Аподи («Кубань»)

Ушли: т. Гончаренко (ЦСКА) в. Лунев («Зенит»), з. Васин (ЦСКА, из аренды)

Могут уйти: п. Стоцкий («Краснодар», «Рубин»), н. Игбун

«РУБИН» (Казань)

Пришли: –

Могут прийти: п. Стоцкий («Уфа»), п. Ал.Миранчук («Локомотив»), з. Паршивлюк («Анжи»), п. Яковлев («Анжи»)

Ушли: –

Могут уйти: з. Кверквелия («Локомотив»), п. Оздоев («Локомотив»), п. Сонг («Османлыспор»), з. Бурлак («Локомотив»), п. Билялетдинов («Локомотив»), н. Девич, н. Жонатас («Галатасарай»)

«ЛОКОМОТИВ» (Москва)

«АНЖИ» (Махачкала)

Пришли: в. Дженетов («Балтика», из аренды)

Могут прийти: –

Ушли: п. Бериша («Терек»)

Могут уйти: т. Врба, н. Будковский («Уфа»), н. Боли (ЦСКА), з. Паршивлюк («Рубин»), п. Яковлев («Рубин»), в. Беленов, п. Иличевич

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (Самара)

Пришли: –

Могут прийти: –

Ушли: –

Могут уйти: з. Цаллагов («Зенит»), п. Молло («Зенит»), н. Паскуато («Зенит», «Спартак»), п. Ткачев (ЦСКА, из аренды)

«УРАЛ» (Екатеринбург)

Пришли: п. Димитров («Славия»), п. Ломакин («Енисей»)

Могут прийти: п. Широков, п. Бикфалви («Томь»), з. Аподи («Кубань»)

Ушли: з. Фонтанелло, п. Жуков («Кайрат»)

Могут уйти: –

«ОРЕНБУРГ»

Пришли: –

Могут прийти: п. Бикфалви («Томь») Ушли: –

Могут уйти: п. Батов («Арсенал»)

«АРСЕНАЛ» (Тула)

Пришли: –

Могут прийти: п. Батов («Оренбург»), з. К.Комбаров («Томь»), з. Дьяков («Томь»), в. Габулов (свободный агент), з. Аподи («Кубань»)

Ушли: –

Могут уйти: –

«ТОМЬ» (Томск)