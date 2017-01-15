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«Нас ждет огонь смертельный…» Наши забили шведкам, когда трибуны запели (видео)

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Нас ждет огонь смертельный…» Наши забили шведкам, когда трибуны запели (видео)
Источник: IIHF

Россиянки забили решающий гол в битве за «бронзу» на МЧМ, когда на трибунах грянули военную песню из кинофильма «Белорусский вокзал».

Эти кадры просто обречены войти в историю. Посмотрите, как наши выиграли этот «бронзовый» матч. Начинается второй период. Опять шведки. Опять тяжелая очень равная борьба на площадке. И воспоминания о том, что год назад мы уступили этим же самым соперницам медаль в таком же трудном матче.

Наши идут в атаку… Чем помочь команде?!

И тут происходит невероятное!

Зрителей на трибунах немного. Но там точно есть россияне. И вот кто-то затягивают нашу любимую всем народом военную песню из кинофильма «Белорусский вокзал».

Ее подхватывают. И вот под сводами чешской арены уже звучит в полный голос:

Нас ждет огонь смертельный,

И все ж бессилен он.

Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный,

Десятый наш десантный батальон….

И наши долбят шведок в зоне. Феноменально, в это трудно поверить, но именно, когда на трибуне затягивают припев: «А значит нам нужна одна победа! Одна на всех…» Именно под эти слова в ворота «Тре Крунур» влетает первая шайба, которая в итоге и окажется победной. Вот это сила народного духа в действии!

Вторую шведки пропустят при двойном меньшинстве, когда начнут удаляться, когда у них уже сдадут нервы.

Вот это пример того самого фактора, когда болельщик на трибуне – шестой полевой игрок на льду. И вот вроде немного их было… Но «песня взлетела, и голос окреп». И наши возвращаются домой с медалью. В ранге сильнейшей команды Европы.

Посмотрите, как интересно все складывается.

Молодежный женский чемпионат мира практически полностью повторил январский турнир среди мужчин (для игроков до 20 лет).

По крайней мере, в том, что касается лидеров.

Те же самые полуфиналы, в которых россияне уступили США, а шведы – Канаде. Ну разве что разница в том, что юниорам для победы не хватило совсем чуть-чуть.

И точно такая же американцы победили канадцев в полуфинале. Только не 5:4, 3:1. А наши одолели шведок в поединке за бронзовые награды. Только в основное время 2:0, а не в овертайме – 2:1.

И ведь даже сам матч за третье место наши девчонки играли словно по лекалам Валерия Брагина!

Первый период провели в обороне, вчистую уступили соперникам по броскам – 9:18. Во втором периоде ситуацию переломили – 14:1! И дожали соперника в концовке.

Еще раз с удовольствием повторю: на обоих молодежных чемпионатах мира – и мужском, и женском – наши команды оказались лучшими в Европе и самыми грамотными в тактике.

Это внушает оптимизм. Потому что куда двигаться – понятно. А в том, что движение уже идет – тоже никаких сомнений нет.

Напомню, МЧМ среди девушек (до 18 лет) проводятся всего десять лет. И совсем недавно Россия играла на молодежных первенствах планеты во втором дивизионе или занимала последние места в элитном.

Ну а сейчас мы доказываем, что не только петь хорошо умеем.

Молодцы!

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