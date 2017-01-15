Как поссорились «Бамбук» и Бэбкок. Интервью героя МЧМ-1999 Максима Балмочных

Молодежный чемпионат мира всегда поднимает массу воспоминаний, в том числе - о героях прошлых турниров из числа тех, кому прочили шикарное будущее во взрослом хоккее. Максим Балмочных – несомненно, один из них – два попадания в символическую сборную, гол в победном финале, ранний контракт с «Анахаймом»...

Но потом - как отрезало, ни до взрослой сборной Максим не добрался, ни в НХЛ с КХЛ сколько-нибудь заметного следа не оставил. Однако Балмочных не очень похож на человека, который бы сильно заморачивался по этому поводу. Мы встретились на хоккее, на матче команд администрации города Задонска и «Российской прессы».

– За чемпионатом мира следили?

– А как же! Там всегда задорный, искренний хоккей – намного интереснее, чем иной раз за взрослыми наблюдать, независимо от уровня игы.

– А вы реально ощущали себя в свое время лучшим юниором в мире?

– Вот как раз когда приезжал в сборную, похожее ощущение возникало. Я быстро вспоминал, чему меня учили в России, и вновь чувствовал себя счастливым на площадке. Это была моя игра – не то что в АХЛ.

– Ранний отъезд – роковая ошибка?

– По крайней мере, самая большая в карьере. Никому не советую повторять тот мой опыт – если ехать, то более взрослым и в другом статусе – чтобы тебя не запихнули в фарм-клуб и не бросились отучать от нормального хоккея.

– И как это выглядело?

– Как издевательство над игрой и исполнителями. Если коротко - доезжаешь до синей и тупо вбрасываешь шайбу в зону. Даже через пас в нее нельзя входить, за любую попытку невыполнения задания можешь надолго сесть на лавку. Но я же вроде как форвард, мне иногда рисковать надо! Но шаг влево, шаг вправо был под строжайшим запретом.

– Но вы ведь после победы в 1999-м вернулись домой, в «Ладу»?

– Да, но покорение НХЛ все равно оставалось нереализованной мечтой. Перезарядил батарейки – и назад. И нарвался в «Цинцинати» на Майка Бэбкока. Долго не мог понять его предвзятого к себе отношения, пока он сам однажды не сказал: ты отнял у меня возможность взять титул, когда я работал с молодежной сборной Канады, и я этого тебе никогда не прощу. Такая вот история.

– Да, но вас все же поднимали в «Анахайм»...

– Опять же – в четвертое звено и без малейшего права на импровизацию. Только не поймите, что я жалуюсь – просто всегда и везде старался получать удовольствие от игры, а тут был сплошной антихоккей. И вся эта история затянулась почти на три года.

– А потом потерянного было уже не вернуть?

– Наверное, но что толку жалеть об этом задним числом. Мне очень даже комфортно было играть, например, в родном Липецке, на глазах семьи и друзей. И вообще я на хоккей не обиделся – как видите, с радостью откликаюсь на предложение поучаствовать вот в таких матчах, если только работа позволяет.

– И чем вы сейчас занимаетесь?

– Бизнесом, связанным с металлом.

– Я слышал, что партнеры вас редко называют по имени – в основном зовут «бамбуком»...

– Так это с детства! Я часто ломал клюшки, а тогда почему-то считалось, что их из бамбука делают. Так и приклеилось.

– А как вас звал Майк Бэбкок?

– Да он бы лучше молча играть давал! Встречаются же такие злопамятные люди. Хотя для кого-то он, возможно, чуть не лучший тренер мира, а я рад был бы с ним разминуться. Впрочем, теперь уже все в далеком прошлом. Да, там не получилось, но я хотя бы попробовал. Тоже ведь, согласитесь, опыт.

Задонск – Москва