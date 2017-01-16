Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Дуке-Марино0:6, 1:6Кузнецова
Футбол  Зенит5 : 2Чанчунь Ятай
Футбол  Кот-д'Ивуар0 : 0Того
Теннис  Касаткина0:6, 6:7Пенг
Футбол  Локомотив2 : 0Вердер
Хоккей  Динамо Москва0 : 1Ак Барс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Заморозили» Казань. ЦСКА уверенно переиграл УНИКС

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Заморозили» Казань. ЦСКА уверенно переиграл УНИКС
Источник: ПБК ЦСКА

В матче двух лидеров Единой лиги ВТБ столичный ЦСКА переиграл на выезде казанский УНИКС.

РАСКЛАД

ЦСКА привез в столицу Татарстана не только таланты своих игроков. Но и холодную погоду. Мороз, отпустивший было российскую столицу, теперь накрыл Казань. Правда, «минус 15» на термометре - не повод для фанатов УНИКСа пропустить ключевую встречу второго круга Лиги ВТБ. Холод пугает немногих. Молодые парни встретить друзей у входа в «Баскет-Холл» выбегают из арены в одних майках. И стоят, сколько понадобится. 5 минут, 10.... Заболеть - не страшно. Страшно - не поболеть. Аншлаг опять не собирается, но на трибунах - шумно, людно. Весело.

Встреча двух российских клубов Евролиги между собой - всегда событие. Тем более, когда они лидируют и в Лиге ВТБ. ЦСКА по ходу этого сезона потерпел единственное поражение - от «Локо-Кубани». УНИКС - всего два (опять же, от краснодарцев, и от армейцев в первом круге). На прошлой неделе обе команды ударно отыграли в Евролиге - казанцы опечалили своего бывшего наставника Андреа Тринкьери с его нынешним «Бамбергом», армейцы - прерывали серию из проигранных в турнире трех матчей подряд, уничтожив на родном паркете чемпионов Италии из «Милана» (101:64). В общем - все на ходу, все - в форме.

Тут главное - не смотреть на историю матчей двух клубов. На утро понедельника счет очных встреч выглядел красноречиво. И красиво. Симметрично - 71:17. В пользу ЦСКА.

ТАКТИКА

- ЦСКА - лидер турнира, чемпион Евролиги и Лиги ВТБ. Разумеется, нам будет непросто, - отмечал накануне наставник УНИКСа Евгений Пашутин. Правда, при этом поделился планом на игру: - Наша задача - сохранять концентрацию, играть все 40 минут и проповедовать свой баскетбол, опираясь на защиту. Атаковать так, чтобы у соперников не было свободных зон и легких бросков. Они хорошо забивают - более 80 процентов - и здорово бегут. Когда у армейцев все получается, остановить их сложно. Наша цель - понизить ритм игры, не давать быстро убегать в отрывы. Двигать мяч и стараться максимально провоцировать гостей на игру «один на один».

Димитрис Итудис к этому плану оказался готов.

- УНИКС - клуб Евролиги, обладающий, возможно, лучшим в Европе специалистом по игре «один в один» - Китом Лэнгфордом, - отметил главный тренер ЦСКА. - Стиль казанцев отличается от соперников, с которыми мы встречались в последнее время. У них есть габариты, которые добавляют Кларк и Джонсон, есть атлетизм за счет Каймакоглу, Уильямса, Панина, Антипова, Параховского. Это серьезный соперник и настраиваться нам нужно соответственно.

Жаль, потерь избежать не удалось обеим командам. У УНИКСа из-за травм выбыли Хоаким Колом и Евгений Воронов, что серьезно ударило по задней линии казанцев. ЦСКА не включил в заявку Милоша Теодосича. Но лучшие снайперы Европы этого сезона - Лэнгфорд и Нандо Де Коло - на площадку вышли.

Борьба обещалась интересная.

МАТЧ

Гости берут с места в карьер - пока хозяева пытаются наладить оборону, в их кольцо летит две трешки подряд - от Андрея Воронцевича и Дмитрия Кулагина. Старт 0:6 - холодный душ для УНИКСа. Быстро отрезвляет. И включаются по полной Артем Параховский и Коти Кларк. Ответный рывок казанцев - 10:0 - встряхивает уже красно-синих. Но и Итудиса есть бронебойный вариант - Де Коло, не вышедший в стартовой пятерке. Стоит французу покинуть лавку и начать игру, как все меняется мгновенно. Четыре трешки из пяти попыток! Вернув лидерство, армейцы стараются уйти в отрыв. Делают ставку на дальние броски - включаются и Аарон Джексон, и Виталий Фридзон. Разница растет - небыстро, но все-таки. За минуту до большого перерыва - 53:44 в пользу армейцев. И в третьей четверти, оставшись без Кларка (американец слишком быстро набрал 5 фолов), казанцы, кажется, совсем скисают - 59:76.

Ключевое слово - «кажется». Поскольку защита «по-Пашутину» - тот еще ребус. Сложиться может в любой момент игры. Стоит наладить взаимодействия на своей половине, как УНИКС прочно отсекает ЦСКА - почти 7 минут армейцы не могут забить с игры, набирая редкие очки лишь с линии штрафных! Итог - рывок 16:3 (включаются Кит Лэнгфорд и Орландо Джонс, удачно действует в атаке Вадим Панин). За 6.25 до финальной сирены на табло - 75:79! Надежда на концовку?

Впрочем, в итоге все решает глубина скамейки. Играя ввосьмером, с ЦСКА не справиться. Лэнгфорд «наелся» - результативность Кита падает. Не так проворен под щитами Параховский. Итудис умело оперирует заменами, подключая в нападение весь состав (за исключением Джоэла Фриланда). Точная трешка Хряпы, проход под кольцо Де Коло, умелые действия Джеймса Огастина - разница быстро становится опять двузначной - 78:88.

И сил на еще один рывок казанцам уже не хватает.

Матч

УНИКС - ЦСКА - 91:105

Место и дата

16 января 18:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ЦСКА на выезде обыграл УНИКСМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между УНИКСом и ЦСКА завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 105:91 в пользу ЦСКА.Защитник ЦСКА Теодосич признан лучшим баскетболистом Европы по версии La Gazzetta dello SportЗащитник московского ЦСКА Милош Теодосич признан лучшим игроком Европы в 2016 году. Эту награду ежегодно вручает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.Василий Карасев: В игре с «Пармой» все решилось в первые 4-5 минут третьей четвертиГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев подвел итоги выездного матча против «Пармы» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ (119:86).«Химки» одержали победу в матче с «Астаной»Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Химками» и «Астаной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 83:66 в пользу «Химок».«Автодор» одержал победу над «Енисеем»Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Автодором» и «Енисеем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 94:87 в пользу «Автодора».«Нижний Новгород» дома обыграл «Цмоки-Минск»Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Нижним Новгородом» и «Цмоки-Минск» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 102:95 в пользу «Нижнего Новгорода».«Зенит» обыграл «Парму», набрав рекордные для себя 119 очков«Зенит» в матче Единой лиги ВТБ на выезде обыграл «Парму» со счетом 119:86.«Зенит» на выезде разгромил «Парму»Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Пармой» и «Зенитом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 119:86 в пользу «Зенита».Василий Карасев: Если игроки «Пармы» поймают кураж – у «Зенита» могут быть проблемыГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о ближайшем сопернике команды по регулярному чемпионату Единой лиги ВТБ – пермской «Парме».«Нижний Новгород» продлил контракт со СтребковымГенеральный директор «Нижнего Новгорода» Александр Хайретдинов сообщил, что клуб продлил контракт на два сезона с защитником Иваном Стребковым.Виталий Фридзон: Результат матча с «Миланом» был решен в первой четвертиЗащитник московского ЦСКА Виталий Фридзон считает, что баскетболисты его клуба обеспечили себе победу в матче Евролиги против итальянского «Милана» уже по итогам первой четверти.Семен Антонов: Мы разобрали лидеров «Милана»Форвард московского ЦСКА Семен Антонов считает, что баскетболисты его клуба хорошо разобрали игру лидеров итальянского «Милана» в матче Евролиги.Наставник «Милана»: Такое поражение от ЦСКА – это позорГлавный тренер баскетбольного клуба «Милан» Ясмин Репеша назвал позором разгромное поражение своей команды от московского ЦСКА в матче Евролиги.Виталий Фридзон: Нам надо было после трех поражений вернуться на свой путь в ЕвролигеЗащитник ЦСКА Виталий Фридзон прокомментировал победу над «Миланом» (101:64) в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги.Димитрис Итудис: После трех поражений подряд нам было необходимо реабилитироватьсяДимитрис Итудис: После трех поражений подряд нам было необходимо реабилитироватьсяСмели «Милан». ЦСКА прервал серию поражений в ЕвролигеСмели «Милан». ЦСКА прервал серию поражений в ЕвролигеРазгромив на домашнем паркете гостей из Италии, столичные армейцы одержали первую победу после трех проигранных матчей подряд.ЦСКА разгромил «Милан», прервав серию из трех поражений крядуВ матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА в домашнем матче разгромил «Милан» со счетом 101:64 (27:9, 29:16, 22:21, 23:18)Иван Ургант станет ведущим Матча всех звезд Единой Лиги ВТБПопулярный телеведущий и шоумен Иван Ургант подтвердил свое участие в Матче Всех Звезд Единой Лиги ВТБ, который пройдет 11 февраля в Сочи.Евролига. ЦСКА – «Милан» - 101:64. Как это былоМатч регулярного сезона Евролиги ЦСКА - «Милан» на сайте «Советского спорта».УНИКС обыграл «Бамберг» в ЕвролигеМатч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между УНИКСом и «Бамбергом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 63:58 в пользу УНИКСа.
Главные новости
Футбол
Трансфер Самедова обошелся «Спартаку» в 3,5 миллиона евро
Хоккей
Бэкстрем - первая звезда недели в НХЛ
Баскетбол
ЦСКА на выезде обыграл УНИКС
Футбол
«Локомотив» обыграл молодежную команду «Вердера» благодаря дублю Коре
Футбол
Артем Дзюба: Очень тяжелое решение принял для себя – уезжаю в Китай
Футбол
Форвард «Анжи» Боли продолжит карьеру в ОАЭ (фото)
Футбол
Алексис Санчес получит миллион евро штрафа и условный срок за неуплату налогов в Испании
Хоккей
«Медвешчак» может покинуть КХЛ и перейти в чемпионат Австрии
Футбол
Амир Натхо находится на просмотре в «Локомотиве»
Формула-1
Официально: Новым партнером Хэмилтона в «Мерседесе» стал Боттас
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
УНИКС
УНИКСкалендарьстатистика
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости