«Заморозили» Казань. ЦСКА уверенно переиграл УНИКС

В матче двух лидеров Единой лиги ВТБ столичный ЦСКА переиграл на выезде казанский УНИКС.

РАСКЛАД

ЦСКА привез в столицу Татарстана не только таланты своих игроков. Но и холодную погоду. Мороз, отпустивший было российскую столицу, теперь накрыл Казань. Правда, «минус 15» на термометре - не повод для фанатов УНИКСа пропустить ключевую встречу второго круга Лиги ВТБ. Холод пугает немногих. Молодые парни встретить друзей у входа в «Баскет-Холл» выбегают из арены в одних майках. И стоят, сколько понадобится. 5 минут, 10.... Заболеть - не страшно. Страшно - не поболеть. Аншлаг опять не собирается, но на трибунах - шумно, людно. Весело.

Встреча двух российских клубов Евролиги между собой - всегда событие. Тем более, когда они лидируют и в Лиге ВТБ. ЦСКА по ходу этого сезона потерпел единственное поражение - от «Локо-Кубани». УНИКС - всего два (опять же, от краснодарцев, и от армейцев в первом круге). На прошлой неделе обе команды ударно отыграли в Евролиге - казанцы опечалили своего бывшего наставника Андреа Тринкьери с его нынешним «Бамбергом», армейцы - прерывали серию из проигранных в турнире трех матчей подряд, уничтожив на родном паркете чемпионов Италии из «Милана» (101:64). В общем - все на ходу, все - в форме.

Тут главное - не смотреть на историю матчей двух клубов. На утро понедельника счет очных встреч выглядел красноречиво. И красиво. Симметрично - 71:17. В пользу ЦСКА.

ТАКТИКА

- ЦСКА - лидер турнира, чемпион Евролиги и Лиги ВТБ. Разумеется, нам будет непросто, - отмечал накануне наставник УНИКСа Евгений Пашутин. Правда, при этом поделился планом на игру: - Наша задача - сохранять концентрацию, играть все 40 минут и проповедовать свой баскетбол, опираясь на защиту. Атаковать так, чтобы у соперников не было свободных зон и легких бросков. Они хорошо забивают - более 80 процентов - и здорово бегут. Когда у армейцев все получается, остановить их сложно. Наша цель - понизить ритм игры, не давать быстро убегать в отрывы. Двигать мяч и стараться максимально провоцировать гостей на игру «один на один».

Димитрис Итудис к этому плану оказался готов.

- УНИКС - клуб Евролиги, обладающий, возможно, лучшим в Европе специалистом по игре «один в один» - Китом Лэнгфордом, - отметил главный тренер ЦСКА. - Стиль казанцев отличается от соперников, с которыми мы встречались в последнее время. У них есть габариты, которые добавляют Кларк и Джонсон, есть атлетизм за счет Каймакоглу, Уильямса, Панина, Антипова, Параховского. Это серьезный соперник и настраиваться нам нужно соответственно.

Жаль, потерь избежать не удалось обеим командам. У УНИКСа из-за травм выбыли Хоаким Колом и Евгений Воронов, что серьезно ударило по задней линии казанцев. ЦСКА не включил в заявку Милоша Теодосича. Но лучшие снайперы Европы этого сезона - Лэнгфорд и Нандо Де Коло - на площадку вышли.

Борьба обещалась интересная.

МАТЧ

Гости берут с места в карьер - пока хозяева пытаются наладить оборону, в их кольцо летит две трешки подряд - от Андрея Воронцевича и Дмитрия Кулагина. Старт 0:6 - холодный душ для УНИКСа. Быстро отрезвляет. И включаются по полной Артем Параховский и Коти Кларк. Ответный рывок казанцев - 10:0 - встряхивает уже красно-синих. Но и Итудиса есть бронебойный вариант - Де Коло, не вышедший в стартовой пятерке. Стоит французу покинуть лавку и начать игру, как все меняется мгновенно. Четыре трешки из пяти попыток! Вернув лидерство, армейцы стараются уйти в отрыв. Делают ставку на дальние броски - включаются и Аарон Джексон, и Виталий Фридзон. Разница растет - небыстро, но все-таки. За минуту до большого перерыва - 53:44 в пользу армейцев. И в третьей четверти, оставшись без Кларка (американец слишком быстро набрал 5 фолов), казанцы, кажется, совсем скисают - 59:76.

Ключевое слово - «кажется». Поскольку защита «по-Пашутину» - тот еще ребус. Сложиться может в любой момент игры. Стоит наладить взаимодействия на своей половине, как УНИКС прочно отсекает ЦСКА - почти 7 минут армейцы не могут забить с игры, набирая редкие очки лишь с линии штрафных! Итог - рывок 16:3 (включаются Кит Лэнгфорд и Орландо Джонс, удачно действует в атаке Вадим Панин). За 6.25 до финальной сирены на табло - 75:79! Надежда на концовку?

Впрочем, в итоге все решает глубина скамейки. Играя ввосьмером, с ЦСКА не справиться. Лэнгфорд «наелся» - результативность Кита падает. Не так проворен под щитами Параховский. Итудис умело оперирует заменами, подключая в нападение весь состав (за исключением Джоэла Фриланда). Точная трешка Хряпы, проход под кольцо Де Коло, умелые действия Джеймса Огастина - разница быстро становится опять двузначной - 78:88.

И сил на еще один рывок казанцам уже не хватает.