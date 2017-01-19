«Шубенков как нейтральный? Будем рады». Главное о борьбе с допингом в России

Виталий Мутко объяснил, что происходит в борьбе с допингом прямо сейчас.

– Мы, в том числе и в разговорах с УЕФА, исходим из того, что никаких государственных допинговых программ в России не было и никогда не будет. Все ведь основано фактически на показаниях одного человека, который вдруг стал добропорядочным свидетелем. А он таковым не является. Он назван лжецом, манипулятором. После первого доклада мы все меры приняли, идет расследование. Если кто-то на государственном уровне был вовлечен – тоже понесут наказания.



По поводу царапин на пробирках, концентрации различных солей и так далее – ответ дадут эксперты. Сама царапина на какой-то склянке – не подтверждение, что пробирка вскрывалась. Нет ни одного свидетельства. 80 процентов российских спортсменов находятся под тотальным контролем.

Что выяснило британское антидопинговое агентство?

– В 2016-м в России работало британское антидопинговое агентство: они планировали свою работу, забирали пробы в разные лаборатории – ясно, какой интерес был к нашим спортсменам. Более трех с половиной тысяч проб взяли они, плюс такое же количество проб взято на международных стартах. Я получил отчет: 21 нарушение антидопинговых правил, из них запрещенные препараты – 10 случаев всего. 10! Когда мы сами контролировали вопрос допинга, мы брали 15 тысяч проб и 200-210 спортсменов каждый год отстраняли. Но это замалчивается.

Наши спортсмены за год подали всего 17 заявок на терапевтическое разрешение, получили 14. В некоторых странах по 250 таких. Речь про препараты, применение которых без такого разрешения ведет к дисквалификации. Других нарушений может быть много: процедура, не вовремя сообщил, где ты находишься, опоздание на пробу.

Мог ли Вылегжанин выступать в Удмуртии?

– Знаю темы, которые волнуют вас. Но не надумывайте: Вылегжанин поучаствовал в соревнованиях в Удмуртии – никто бы и не знал про эти соревнования, но у нас это выносят на первые страницы. Естественно, это читают там. Все взрослые мальчики и девочки: перед тем как бежать, все проконсультировались, получили разрешение.

Позволят ли Шубенкову и другим выступать как нейтральным спортсменам?

– Шубенков – не первый такой спортсмен. Пока ИААФ не спешит восстанавливать наших спортсменов, но они постоянно тестируются по спецпрограмме, и им нужно. Но ребятам надо или заканчивать со спортом, или где-то участвовать. Шубенков – топовый спортсмен, ему равных в России нет.

Мы точно никого не связываем. Если есть шанс поучаствовать – мы и так будем знать, что он россиянин. Если условия только такие, что нужен нейтральный флаг – будем только рады. Только они все равно не допустят, потому что это будет признание: что никаких претензий к Шубенкову нет. Он по 48 раз тестируется. У Легкова было 30 проб до Олимпиады в Сочи. Он пять лет был лидером, не пришел же и выиграл просто так, а потом исчез. Как в некоторых странах, не будем их называть, происходит.

Не нужно формулировать вопрос про патриотизм. Машенька Кучина, например, чемпионка мира: что ей делать? Она хлоп – и взяла два метра с первого раза. Молодец! Ей же нужно соревноваться. Или заканчивать тогда уж. Так что если у кого-то будет возможность выступать – мы это решение только поддержим.

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Перед подробным разговором о допинге Виталий Мутко подробно рассказал и подготовке к крупнейшим футбольным турнирам.