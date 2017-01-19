Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Эррани2:6, 2:3Макарова
Гандбол  Россия- : -Бразилия
Футбол  Локомотив- : -Базель
Теннис  Веснина6:3, 6:3Минелла
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Футбол  Алжир- : -Тунис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Шубенков как нейтральный? Будем рады». Главное о борьбе с допингом в России

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Шубенков как нейтральный? Будем рады». Главное о борьбе с допингом в России
Источник: Reuters

Виталий Мутко объяснил, что происходит в борьбе с допингом прямо сейчас. 

– Мы, в том числе и в разговорах с УЕФА, исходим из того, что никаких государственных допинговых программ в России не было и никогда не будет. Все ведь основано фактически на показаниях одного человека, который вдруг стал добропорядочным свидетелем. А он таковым не является. Он назван лжецом, манипулятором. После первого доклада мы все меры приняли, идет расследование. Если кто-то на государственном уровне был вовлечен – тоже понесут наказания.

По поводу царапин на пробирках, концентрации различных солей и так далее – ответ дадут эксперты. Сама царапина на какой-то склянке – не подтверждение, что пробирка вскрывалась. Нет ни одного свидетельства. 80 процентов российских спортсменов находятся под тотальным контролем.

Что выяснило британское антидопинговое агентство?

– В 2016-м в России работало британское антидопинговое агентство: они планировали свою работу, забирали пробы в разные лаборатории – ясно, какой интерес был к нашим спортсменам. Более трех с половиной тысяч проб взяли они, плюс такое же количество проб взято на международных стартах. Я получил отчет: 21 нарушение антидопинговых правил, из них запрещенные препараты – 10 случаев всего. 10! Когда мы сами контролировали вопрос допинга, мы брали 15 тысяч проб и 200-210 спортсменов каждый год отстраняли. Но это замалчивается.

Наши спортсмены за год подали всего 17 заявок на терапевтическое разрешение, получили 14. В некоторых странах по 250 таких. Речь про препараты, применение которых без такого разрешения ведет к дисквалификации. Других нарушений может быть много: процедура, не вовремя сообщил, где ты находишься, опоздание на пробу. 

Дилемма Шубенкова. О решении легкоатлета выступать под нейтральным флагом

Мог ли Вылегжанин выступать в Удмуртии? 

– Знаю темы, которые волнуют вас. Но не надумывайте: Вылегжанин поучаствовал в соревнованиях в Удмуртии – никто бы и не знал про эти соревнования, но у нас это выносят на первые страницы. Естественно, это читают там. Все взрослые мальчики и девочки: перед тем как бежать, все проконсультировались, получили разрешение.

Позволят ли Шубенкову и другим выступать как нейтральным спортсменам?

– Шубенков – не первый такой спортсмен. Пока ИААФ не спешит восстанавливать наших спортсменов, но они постоянно тестируются по спецпрограмме, и им нужно. Но ребятам надо или заканчивать со спортом, или где-то участвовать. Шубенков – топовый спортсмен, ему равных в России нет.

Мы точно никого не связываем. Если есть шанс поучаствовать – мы и так будем знать, что он россиянин. Если условия только такие, что нужен нейтральный флаг – будем только рады. Только они все равно не допустят, потому что это будет признание: что никаких претензий к Шубенкову нет. Он по 48 раз тестируется. У Легкова было 30 проб до Олимпиады в Сочи. Он пять лет был лидером, не пришел же и выиграл просто так, а потом исчез. Как в некоторых странах, не будем их называть, происходит.

Не нужно формулировать вопрос про патриотизм. Машенька Кучина, например, чемпионка мира: что ей делать? Она хлоп – и взяла два метра с первого раза. Молодец! Ей же нужно соревноваться. Или заканчивать тогда уж. Так что если у кого-то будет возможность выступать – мы это решение только поддержим.

***

Перед подробным разговором о допинге Виталий Мутко подробно рассказал и подготовке к крупнейшим футбольным турнирам.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
При чем здесь Шубенков? Почему наши легкоатлеты должны выступать в любом статусеПри чем здесь Шубенков? Почему наши легкоатлеты должны выступать в любом статусеОбозреватель «Советского спорта» – о дискуссии вокруг подачи российскими легкоатлетами заявок на участие в турнирах в нейтральном статусе.Виталий Мутко: Вы знаете, что если за пять дней до пробы заниматься сексом – мужскую ДНК могут найти?Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал содержание доклада Ричарда МакларенаВ понедельник будет объявлено имя главного тренера молодежной сборной РоссииПрезидент РФС Виталий Мутко сообщил, что федерация определилась с тренером молодежной сборной.Британское антидопинговое агентство обнаружило 21 нарушение допинговых правил у российских спортсменов в 2016-мБританское антидопинговое агентство, обнаружило нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами в 2016 году, сообщил вице-премьер России Виталий Мутко.Александер Чеферин: Мутко поддерживает УЕФА в вопросе реорганизации ЕврокубковПрезидент УЕФА Александр Чеферин рассказал, что президент РФС Виталий Мутко поддерживает реорганизацию еврокубков.Виталий Мутко: Надеюсь, сборная России пройдет испытания Кубком конфедераций, ЧМ-2018 и покажет максимум на Евро-2020Президент РФС Виталий МуткоВиталий Мутко: Проведение чемпионата мира застраховано, никаких опасений нетПрезидент РФС Виталий Мутко рассказал о страховании чемпионата мира-2018Виталий Мутко: Расходы по адаптации стадиона в Петербурге разделят между собой ФИФА, «Зенит» и правительствоПрезидент РФС Виталий Мутко рассказал, кто выделит средства на адаптацию Стадиона на Крестовском острове в Петербурге к чемпионату мира-2018.Виталий Мутко: Россия входит в число стран, способных принять чемпионат мира в новом форматеПрезидент РФС Виталий Мутко поделился мнением об увеличении числа участников чемпионата мира до 48 команд.Виталий Мутко: Если убрать положение «вне игры», футбол станет динамичнееПрезидент РФС Виталий Мутко поделился мнением об инициативах Марко ван Бастена.Дилемма Шубенкова. О решении легкоатлета выступать под нейтральным флагомДилемма Шубенкова. О решении легкоатлета выступать под нейтральным флагомЧемпион мира в беге на 100 м с барьерами собирается подать в ИААФ заявку на участие в международных стартах под нейтральным флагом.Николай Валуев: Каждый спортсмен так или иначе будет смотреть, осуждает общество переход под нейтральный флаг или нетБывший чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал решение чемпиона мира 2015 года в барьерном беге на 110 метров Сергея Шубенкова выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.Светлана Журова: Часть общества будет обвинять Шубенкова в предательствеОлимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение чемпиона мира 2015 года в барьерном беге на 110 метров Сергея Шубенкова выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.Сергей Шубенков: Это меня не красит, но буду соревноваться как нейтральный атлетЧемпион мира 2015 года в барьерном беге на 110 метров Сергей Шубенков прокомментировал свое намерение выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.Виталий Мутко: Ситуация с Легковым еще раз говорит о попытке очернить всю сборную РоссииВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко считает, что ситуация с лыжником Александром Легковым лишний раз доказывает, что глава Независимой комиссии WADA Ричард Макларен просто хотел очернить всю сборную России.Виталий Мутко: Санкт-Петербург – важнейший город с точки зрения проведения Евро-2020Вице-премьер правительства РФ, президент РФС Виталий Мутко рассказал о предстоящем визите главы УЕФА Александера Чеферина в Санкт-Петербург, где представят логотип города для Евро-2020.Виталий Мутко: Елистратов доказал свой профессионализм результатамиВице-премьер Виталий Мутко прокомментировал победу шорт-трекиста Семена Елистратова на чемпионате Европы в Турине.Виталий Мутко: У наших саночников появилась спортивная злость после допингового психозаВице-премьер Виталий Мутко назвал факторы, которые способствовали успешному выступлению сборной России по санному спорту на этапе Кубка мира в Сигулде.Виталий Мутко: Продолжаем работу по организации матча со сборной БразилииВице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко прокомментировал ход переговоров с бразильской федерацией футбола по организации матча между сборными двух стран.Виталий Мутко: Мы ждали победы «КАМАЗ-мастер» и были уверены в ней увереныВице-премьер правительства России Виталий Мутко прокомментировал победу команды «КАМАЗ-мастер» на ралли-марафоне «Дакар».
Главные новости
Биатлон
Гараничев выступит на чемпионате Европы
Олимпиада
Виталий Мутко: Вы знаете, что если за пять дней до пробы заниматься сексом – мужскую ДНК могут найти?
Теннис
Денис Истомин обыграл Джоковича и вышел в третий круг Australian Open
Олимпиада
Британское антидопинговое агентство обнаружило 21 нарушение допинговых правил у российских спортсменов в 2016-м
Футбол
ФК «Анжи»: Яковлев согласился на понижение зарплаты, но из-за агента вопрос с контрактом не решен
Футбол
Никита Симонян: Бушманов возглавит молодежную сборную России по футболу
Футбол
Александр Селихов: В «Спартаке» приняли на редкость тепло
Футбол
«Тосно» объявил о переходе защитника Тетрашвили в «Анжи»
Футбол
Александр Бубнов: Все футболисты «Зенита» чувствуют сейчас большую конкуренцию, потому серьезно относятся к делу
Футбол
Защитник Грицаенко, которым интересуется «Спартак», летит на сбор с «Лучом-Энергией»
все новости
Сергей Шубенков
Сергей Шубенковвсе новости
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости