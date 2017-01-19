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«Спартак» второй по стоимости состава, «Зенит» – лидер. Рейтинг января-2017

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартак» второй по стоимости состава, «Зенит» – лидер. Рейтинг января-2017
Источник: ФК «Спартак»

«Спартак» вышел на второе место по стоимости состава. Рейтинг «Советского спорта»

Зимнее трансферное окно сделало красно-белый клуб вторым и по общей стоимости футболистов и по среднему ценнику игрока. Это следует из январского рейтинга «Советского спорта», составленного на основе открытых данных о стоимости игроков. 

Активность московского «Спартака» на трансферном рынке уже приносит команде плоды. Пока, правда, результата красно-белые добиваются не на футбольном, а на статистическом поле боя. Но это уже лучше, чем ничего.

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Четыре приобретения в зимнее трансферное окно вывели «народную» команду на второе место в рейтинге стоимости состава, который публикует «Советский спорт». Причем «Спартак» поднялся на вторую строчку сразу по двум показателям: общая стоимость состава и средняя стоимость футболиста. В таблице красно-белые обошли ЦСКА и «Зенит»

Обратимся к первому рейтингу – совокупная оценочная стоимость состава:

Источник: «Советский спорт»

Примечательно, что оценочная стоимость самого дорогого клуба превышает аналогичный показатель самой дешевой команды в 20,1 раза – «Зенит» и «Томь».

Не может не удивлять отрыв первой пятерки. Пятое и шестое места нашего рейтинга, «Рубин» и «Локомотив» разделяет 13 миллионов евро – то есть, целый «Оренбург».

Похожая ситуация сложилась и с местами восемь и девять, «Тереком» и «Анжи». Оценочная стоимость двух команд, идущих бок о бок и в рейтинге и на географической карте Премьер-лиги разнится аж на 12,8 миллионов евро.

Самая маленькая разница между 12-й и 13-й строчками нашего рейтинга, тульским «Арсеналом» и «Уфой», которые разделяют всего 400 тысяч евро.

Теперь второй рейтинг – средняя оценочная стоимость игрока клуба. Вычисляется этот показатель достаточно просто: общая сумма делится на количество игроков.

Источник: «Советский спорт»

Обращают на себя некоторые изменения, произошедшие по сравнению с предыдущим рейтингом. Они связаны с тем, что отдельные клубы, такие, как «Рубин», набрали общую стоимость количеством футболистов, а не их усредненным качеством.

Так, «Зенит» с первого места переместился на третью строчку, уступив первенство ЦСКА, скакнувшему на две строчки вверх. Позиция «Спартака» Осталась неизменной. Поменялись местами и «Рубин» с «Локомотивом»., которые в абсолютных цифрах разделяли сразу 13 миллионов евро.

Сразу на две строчки вверх, как и ЦСКА, поднялась «Уфа». Соответственно одно место потерял «Урал». «Арсенал» и вовсе скатился на три места – на 15-ю строчку. Благодаря этому «Амкар» и «Оренбург» шагнули на одну строчку вверх. Неутешительную стабильность демонстрирует «Томь», в обоих рейтингах занявшая последнюю строчку.

Не может не беспокоить и тот факт, что сразу в трех клубах Премьер-лиги средняя стоимость футболиста не превышает 1 миллиона евро. Учитывая, что в «Анжи» продолжается вторая волна распродаж дорогих игроков, скоро таких команд может стать еще на одну больше.

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