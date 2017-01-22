«Нас судили безобразно!» Что возмутило главного тренера российских гандболистов

Дмитрий Торгованов, главный тренер мужской сборной России по гандболу, которая уступила в 1/8 финала чемпионата мира словенцам, дал возмущенное интервью по окончании этого матча российским журналистам. По его мнению, судейство было необъективным и такого безобразия он не видел на чемпионатах мира никогда.

– Словения выиграла? Ну и пусть идет.... Дальше. Знаете, это такая победа... Соотношение двухминутных удалений 7:2 не в нашу пользу, плюс у нас 8 раз забрали мяч в атаке. Это что вообще такое? Все спорные моменты были решены в пользу соперника. До сегодняшнего дня мне нравился чемпионат мира во Франции, но от последней игры остался один негатив. Те, кто понимает в гандболе, сами все видели – мне совсем не нужно перед ними оправдываться и что-то объяснять. Я был на многих чемпионатах мира, но такого безобразного судейства не видел никогда.

– Что вы сказали ребятам в раздевалке после матча?

– Все ребята удручены. Но я просил их не нагнетать обстановку.

– Как вы думаете, чем вызвано предвзятое отношение к нашей команде?

– Мне тоже это интересно. Может, мы чем-то судьям не понравились.

– Вам нравится практика назначения судей-женщин на мужские матчи?

– Нет, не нравится. Тем более мне не нравится назначение таких судей.

– Каких? Это же вроде известные арбитры, которые судили финал женского чемпионата мира.

– Для меня это неизвестные судьи. Эта женская пара вообще не должна судить мужские игры. Да, они работали на финале женского чемпионата мира, но это нельзя сравнивать.

– Какие конкретно у вас к ним претензии?

– Какие конкретно? Вот выходит Дима Киселев. Ему разбивают лицо в кровь, а она показывает, что ничего не было. Может, я ему на скамейке лицо разбил?

– Вы пытались как-то повлиять на поведение судей?

– Как я могу на это повлиять, если сразу подходит делегат и дает желтую карточку?

Да, вообще я должен был заниматься другим – говорить ребятам, как играть. Но я не могу я объяснить людям, как играть, если у них восемь раз забирают мяч. Как я это должен был сделать?

– Прокомментируйте эпизод с удалением Дибирова, когда ему сначала дали две минуты, потом еще две.

– Да, что тут комментировать – одна из сестер показала две минуты, другая решила добавить, потому что он возмутился.

– Вы что-то эмоционально говорили Тимуру после этого. Что?

– Я сказал, что несмотря ни на что надо держать себя в руках. Тогда у нас еще оставалось время, мы могли отыграться. Говорите, я эмоциональный был? Да я еще сам Льва Геннадьевича успокаивал (Лев Воронин – тренер сборной России – Прим. ред.). Вещи, которые творились на наших глазах, были необъяснимы.

– По игре в первом тайме можно сделать вывод, что потолок нашей команды на этом чемпионате мира объективно другой.

– Да, и это точно не 1/8 финала. Но если в первом тайме я еще мог как-то понять происходящее, то во втором стало совсем грустно.

– В команде ряд возрастных игроков и у нас объективно существует необходимость обновления сборной. Есть из кого выбирать?

– Это сложный вопрос, но однозначно, сборная играет только тогда, когда дают результат юниорские команды, а у нас там все не слишком хорошо.



