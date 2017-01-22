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«Это отмазки для телок!..» Злые фанаты «Спартака» в раздевалке у игроков (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Это отмазки для телок!..» Злые фанаты «Спартака» в раздевалке у игроков (видео)

Вот это жесть! Болельщики «Спартака» пришли в раздевалку к хоккеистам и сказали им всё в глаза перед дерби с ЦСКА.

Честно говоря, такого я еще не видел. Может, фанаты приходили в раздевалку к хоккеистам и раньше, чтобы откровенно и жестко с ними побеседовать.

Но подобное видео попалось мне на глаза впервые.

Сразу скажу: там много мата, поэтому мы не имеем права вставить видео в статью. Только могу дать ссылку – это ЗДЕСЬ.

«Разговор фанатов и ХК «Спартак». 18+»

Не смотрите, если вы не хотите это видеть.

Канал в YouTube называется «Дневник фаната». И там очень много футбольного видео.

Как я понимаю, сейчас – межсезонье в РФПЛ, и вот футбольная торсида пойдет на хоккей. Ведь в понедельник в Москве играют «Спартак» и ЦСКА.

«Спартак» на предпоследнем месте в Западной конференции.

60 очков, 18 – до зоны плей-офф, о котором можно не мечтать.

ЦСКА – второй сверху в конференции. 114 очков и есть шанс опередить СКА.

И вот матерые фанаты  приходят в раздевалку к «Спартаку». Ставлю себя на место хоккеистов – ощущения не для слабонервных!

«Просто вам надо понять, в какой команде вы играете, – говорит один болельщик. – Я понимаю, что у нас не самый лучший бюджет. Но вот команды год не было, и упоминаний о «Спартаке» больше, чем о всех клубах, вместе взятых.

Но если вы все силы отдадите, поверьте мне, трибуны вам ответят взаимностью. Вы можете потом уйти в другую команду. Но на данный момент вы – спартаковцы. Мы вас так воспринимаем, поймите. Унижать и оскорблять не хотим. Хотя у нас к вам есть много неприятных слов по поводу этого сезона…»

«Реально да, стыдно, когда мы приезжаем после игры, поднимаем клюшки болельщикам. Но хочется просто извиниться, – отвечает капитан Максим Потапов. – Играли после Нового года три-четыре матча неплохо. А потом наступила психологическая яма. Обещаем, что будем биться в следующих играх до последнего. Отдадим все!»

«Чтобы вы поняли, – продолжает болельщик. – Вот здесь люди стоят, которые создавали славу спартаковским фанатам. Люди с пластинами в голове. Травмы безумные. Вы таких на стадионе не получите. Вы представляете, что такое массовая драка? Это не потолкаться на льду слегка. Там может прилететь что угодно. Люди за имя, за ромбик, за цвета готовы здоровье класть. Почему провал? Что значит, психологическая яма? Вам зарплату платят. Команда есть. Условия есть. Прекрасное руководство. В чем причина психологических провалов? Это оправдание для телок. Значит, кто-то должен взять и собраться. Сказать: «Мужики, что за ###?»…»

Дальше приводить текст не буду. Это надо смотреть, конечно.

Хотя один момент еще передам, постаравшись убрать весь мат.

«Вот ты что сидишь? – обращение к игроку Артему Воронину. – Не можешь повести за собой, безногий? Улыбаешься тут. Ты – старейший человек в команде, у тебя это должно быть внутри. Что, Тем, не так?»

– Все правильно, – говорит Воронин.

– Психологический провал – это отмазка для телок!... – продолжает болельщик.

Ну и дальше в таком же духе.

К чему я все это привел? Вы должны понимать, что стоит за этим столичным дерби «Спартак» – ЦСКА. Спартачи будут играть так, будто они прижаты к стенке. Закулисье теперь вы знаете.

Матч

Спартак - ЦСКА

Место и дата

23 января 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция

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