Золотая математика. О фаворитах чемпионата Европы - в числах

В среду в Остраве стартуют соревнования чемпионата Европы по фигурному катанию. О том, кто будет претендовать на медали и почему - в нашем сегодняшнем материале.

Болельщик иногда читает анонсирующие материалы перед крупными соревнованиями и думает - а почему я должен верить тому, что вот этот фигурист претендует на медали, а вон тот уже не очень? Что ж, пришла пора подкрепить слова цифрами.

В нашем превью чемпионата Европы - список тех, кто будет бороться за призовые места. Разумеется, сюрпризы возможны, но крайне маловероятно, что на пьедестал поднимется кто-то, кого мы сегодня забудем упомянуть. Расставлены фамилии по мере убывания лучшей суммы баллов за две программы, которую фигуристы набирали в нынешнем сезоне. То есть это некое свидетельство того, кто как выступал в предшествующие чемпионату Европы месяцы.

Также в списке - максимальные оценки, которые претенденты на медали получали в ходе сезона за отдельные программы. Естественно, если эти оценки сложить, совсем не факт, что сумма получится равной той, что приведена по соседству - так как это могут быть результаты с разных турниров. Откатать максимально чисто не одну программу в ходе одних соревнований, а обе - это главное умение спортсмена, которое, собственно, и делает его фаворитом.

Женщины

Три россиянки против Каролины Костнер - вот главный лейтмотив состязаний одиночниц на чемпионате Европы. Оценки француженки Лорин Лекавалье, лучшей из всех остальных участниц, приведены только для того, чтобы была понятна разница в классе между первой четверкой и «пелотоном».

Стоит учесть, что Костнер в нынешнем сезоне выступала только на одном международном турнире - «Золотом пируэте Загреба». На них бронзовая медалистка Олимпиады-2014, вернувшаяся после дисквалификации за помощь в сокрытии допинга своему другу легкоатлету Алексу Швацеру, получила за средние с технической точки зрения прокаты настолько высокие оценки, что у многих специалистов возникли, так скажем, серьезные сомнения в их адекватности. Совсем не исключено, что итальянке будут накидывать баллы и в Остраве. Отсюда вывод: понятно, что шансы на российский пьедестал отличные, но ошибаться ни Марии, ни Анне, ни даже Евгении не стоит.

Евгения Медведева (Россия)

Короткая программа - 79,21 (Финал Гран-при)

Произвольная программа - 148,45 (Финал Гран-при)

Сумма - 227,66 (Финал Гран-при)

Анна Погорилая (Россия)

Короткая программа - 73,93 (Гран-при России)

Произвольная программа - 143,18 (Финал Гран-при)

Сумма - 216,47 (Финал Гран-при)

Мария Сотскова (Россия)

Короткая программа - 69,96 (Гран-при Японии)

Произвольная программа - 133,05 (Финал Гран-при)

Сумма - 200,35 (Гран-при Франции)

Каролина Костнер (Италия)

Короткая программа - 69,95 («Золотой пируэт Загреба»)

Произвольная программа - 126,28 («Золотой пируэт Загреба»)

Сумма - 196,23 («Золотой пируэт Загреба»)

Лорин Лекавалье (Франция)

Короткая программа - 66,61 (Гран-при Франции)

Произвольная программа - 118,04 (Гран-при Франции)

Сумма - 184,65 (Гран-при Франции)

Мужчины

Претендентов на медали много, и тут как раз есть некий шанс, что кого-то мы в этом обзоре не охватили. Но это вовсе не говорит о том, что средний уровень европейского мужского одиночного катания растет. Следующий после Хавьера Фернандеса фигурист занимает в мировом рейтинге сезона место в конце десятки. Но зато интрига в Остраве обеспечена. И для нас в том числе.

Золото может ускользнуть из рук двукратного чемпиона мира из Испании только в случае какого-то совсем уж непредвиденного стечения обстоятельств, поэтому всерьез россияне претендуют только на серебро и бронзу. И вот расклад в борьбе за эти две медали любопытный. Если сложить лучшие оценки по короткой и произвольной программам, то самым вероятным кандидатом на звание вице-чемпиона Европы из россиян числился бы Максим Ковтун. Однако его нестабильность уже стала привычной - трехкратный чемпион России в нынешнем сезоне без срыва одного из прокатов на соревнованиях нынешнего сезона не обходился. Но вот если Ковтун наконец-то соберется…

Стоит также отметить, что в короткой программе лучший результат Александра Самарина - за прокат без прыжков в четыре оборота, которые в этом сегменте юниорских соревнований не исполняются. То есть потенциально серебряный призер чемпионата России способен набирать больше баллов. Как и, собственно, чемпион России Михаил Коляда, к середине сезона начавший включать в произвольную программу лутц в четыре оборота.

Хавьер Фернандес (Испания)

Короткая программа - 96,57 (Гран-при Франции)

Произвольная программа - 201,43 (Гран-при России)

Сумма - 292,98 (Гран-при России)

Алексей Быченко (Израиль)

Короткая программа - 86,81 (Гран-при России)

Произвольная программа - 168,71 (Гран-при России)

Сумма - 255,52 (Гран-при России)

Михаил Коляда (Россия)

Короткая программа - 90,28 (Гран-при России)

Произвольная программа - 155,02 (Гран-при России)

Сумма - 245,30 (Гран-при России)

Александр Самарин (Россия)

Короткая программа - 81,08 (Финал Гран-при среди юниоров)

Произвольная программа - 160,93 (Этап Гран-при среди юниоров в Таллине)

Сумма - 236,52 (Финал Гран-при среди юниоров)

Максим Ковтун (Россия)

Короткая программа - 88,26 («Финляндия Трофи»)

Произвольная программа - 163,32 («Скейт Америка»)

Сумма - 230,75 («Скейт Америка»)

Йорик Хендрикс (Бельгия)

Короткая программа - 80,34 (Гран-при Франции)

Произвольная программа - 151,14 («Небельхорн Трофи»)

Сумма - 230,47 (Гран-при Франции)

Александр Майоров (Швеция)

Короткая программа - 78,90 (Кубок Варшавы)

Произвольная программа - 150,07 (Кубок Варшавы)

Сумма - 228,97 (Кубок Варшавы)

Михал Бржезина (Чехия)

Короткая программа - 75,86 (Кубок Китая)

Произвольная программа - 157,06 («Скейт Канада»)

Сумма - 227,42 («Скейт Канада»)

Спортивные пары

Победители олимпийского командного турнира и серебряные медалисты Сочи-2014 в парном катании Ксения Столбова и Федор Климов официальной статистики нынешнего сезона пока не имеют, так как из-за травмы партнерши успели выступить только на чемпионате России. Оценки же, полученные на национальных турнирах, мы не приводим ввиду их неофициальности и, так скажем, раздутости (конкретных баллов Столбовой и Климова это, может быть, и не касается, но тем не менее).

И все же понятно, что именно Ксения и Федор, завоевавшие золото чемпионата страны и опередившие победителей финала Гран-при нынешнего сезона Евгению Тарасову и Владимира Морозова, являются точно такими же претендентами на золото чемпионата Европы. Как и Алена Савченко с Брюно Массо, в финале Гран-при не выступавшие. Статистика остальных пар - скорее, для сведения. До медалей они вряд ли дотянутся.

Ксения Столбова/Федор Климов (Россия)

Короткая программа -

Произвольная программа -

Сумма -

Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия)

Короткая программа - 78,60 (Финал Гран-при)

Произвольная программа - 135,25 (Финал Гран-при)

Сумма - 213,85 (Финал Гран-при)

Алена Савченко/Брюно Массо (Германия)

Короткая программа - 77,55 (Гран-при Франции)

Произвольная программа - 138,38 (Гран-при России)

Сумма - 210,59 (Гран-при Франции)

Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция)

Короткая программа - 66,05 (Гран-при Франции)

Произвольная программа - 133,32 («Осенняя классика»)

Сумма - 198,90 («Осенняя классика»)

Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия)

Короткая программа - 71,36 (Гран-при Франции)

Произвольная программа - 128,01 (Гран-при России)

Сумма - 197,77 (Гран-при России)

Валентина Маркеи/Ондрей Хотарек (Италия)

Короткая программа - 67,04 (Кубок Варшавы)

Произвольная программа - 122,22 (Кубок Варшавы)

Сумма - 189,26 (Кубок Варшавы)

Танцы на льду

В танцах, самом политизированном виде фигурного катания, значение имеет все. В том числе, для понимания статистики - статус соревнований, на которых были получены те или иные оценки. Легко заметить, что итальянская пара Джуньяр/Фаббри и израильтяне Тобиас/Ткаченко свои лучшие оценки сезона получили на турнирах, которые не относятся к серии Гран-при, не показываются по телевидению и практически не освещаются в прессе. Нет, мы ничего не утверждаем - просто констатируем факт, что эти оценки заметно превосходят баллы, которые эти пары получали на других стартах. Видимо, при пустых трибунах и без телекамер очень хорошо катались. Или судьям показалось, что хорошо катались.

Но шансы на то, что они так же хорошо прокатаются и в Остраве, не очень велики. Скорее всего, за медали реально будут бороться пять пар. Двукратные чемпионы мира Пападакис и Сизерон, как это легко заметить, фавориты. Шестикратные чемпионы России Боброва и Соловьев имеют отличные шансы на серебро. А за бронзу поспорят экс-чемпионы мира Каппеллини/Ланотте и две другие российские пары, Степанова/Букин и Синицина/Кацалапов.

Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция)

Короткая программа - 78,26 (Гран-при Франции)

Произвольная программа - 115,24 (Гран-при Франции)

Сумма - 193,50 (Гран-при Франции)

Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев (Россия)

Короткая программа - 74,92 (Гран-при России)

Произвольная программа - 111,76 (Гран-при России)

Сумма - 186,68 (Гран-при России)

Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия)

Короткая программа - 72,00 (Гран-при Японии)

Произвольная программа - 109,27 («Скейт Канада»)

Сумма - 180,50 («Небельхорн Трофи»)

Шарлен Джуньяр/Марко Фаббри (Италия)

Короткая программа - 72,46 («Золотой пируэт Загреба»)

Произвольная программа - 107,84 («Золотой пируэт Загреба»)

Сумма - 180,30 («Золотой пируэт Загреба»)

Изабелла Тобиас/Илья Ткаченко (Израиль)

Короткая программа - 71,35 («Таллин Трофи»)

Произвольная программа - 106,45 («Таллин Трофи»)

Сумма - 177,80 («Таллин Трофи»)

Александра Степанова/Иван Букин (Россия)

Короткая программа - 72,09 (Кубок Китая)

Произвольная программа - 105,32 (Кубок Китая)

Сумма - 177,41 (Кубок Китая)

Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия)

Короткая программа - 70,24 (Кубок Китая)

Произвольная программа - 101,70 (Кубок Китая)

Сумма - 171,94 (Кубок Китая)