Золотая математика. О фаворитах чемпионата Европы - в числах
В среду в Остраве стартуют соревнования чемпионата Европы по фигурному катанию. О том, кто будет претендовать на медали и почему - в нашем сегодняшнем материале.
Болельщик иногда читает анонсирующие материалы перед крупными соревнованиями и думает - а почему я должен верить тому, что вот этот фигурист претендует на медали, а вон тот уже не очень? Что ж, пришла пора подкрепить слова цифрами.
В нашем превью чемпионата Европы - список тех, кто будет бороться за призовые места. Разумеется, сюрпризы возможны, но крайне маловероятно, что на пьедестал поднимется кто-то, кого мы сегодня забудем упомянуть. Расставлены фамилии по мере убывания лучшей суммы баллов за две программы, которую фигуристы набирали в нынешнем сезоне. То есть это некое свидетельство того, кто как выступал в предшествующие чемпионату Европы месяцы.
Также в списке - максимальные оценки, которые претенденты на медали получали в ходе сезона за отдельные программы. Естественно, если эти оценки сложить, совсем не факт, что сумма получится равной той, что приведена по соседству - так как это могут быть результаты с разных турниров. Откатать максимально чисто не одну программу в ходе одних соревнований, а обе - это главное умение спортсмена, которое, собственно, и делает его фаворитом.
Женщины
Три россиянки против Каролины Костнер - вот главный лейтмотив состязаний одиночниц на чемпионате Европы. Оценки француженки Лорин Лекавалье, лучшей из всех остальных участниц, приведены только для того, чтобы была понятна разница в классе между первой четверкой и «пелотоном».
Стоит учесть, что Костнер в нынешнем сезоне выступала только на одном международном турнире - «Золотом пируэте Загреба». На них бронзовая медалистка Олимпиады-2014, вернувшаяся после дисквалификации за помощь в сокрытии допинга своему другу легкоатлету Алексу Швацеру, получила за средние с технической точки зрения прокаты настолько высокие оценки, что у многих специалистов возникли, так скажем, серьезные сомнения в их адекватности. Совсем не исключено, что итальянке будут накидывать баллы и в Остраве. Отсюда вывод: понятно, что шансы на российский пьедестал отличные, но ошибаться ни Марии, ни Анне, ни даже Евгении не стоит.
Евгения Медведева (Россия)
Короткая программа - 79,21 (Финал Гран-при)
Произвольная программа - 148,45 (Финал Гран-при)
Сумма - 227,66 (Финал Гран-при)
Анна Погорилая (Россия)
Короткая программа - 73,93 (Гран-при России)
Произвольная программа - 143,18 (Финал Гран-при)
Сумма - 216,47 (Финал Гран-при)
Мария Сотскова (Россия)
Короткая программа - 69,96 (Гран-при Японии)
Произвольная программа - 133,05 (Финал Гран-при)
Сумма - 200,35 (Гран-при Франции)
Каролина Костнер (Италия)
Короткая программа - 69,95 («Золотой пируэт Загреба»)
Произвольная программа - 126,28 («Золотой пируэт Загреба»)
Сумма - 196,23 («Золотой пируэт Загреба»)
Лорин Лекавалье (Франция)
Короткая программа - 66,61 (Гран-при Франции)
Произвольная программа - 118,04 (Гран-при Франции)
Сумма - 184,65 (Гран-при Франции)
Мужчины
Претендентов на медали много, и тут как раз есть некий шанс, что кого-то мы в этом обзоре не охватили. Но это вовсе не говорит о том, что средний уровень европейского мужского одиночного катания растет. Следующий после Хавьера Фернандеса фигурист занимает в мировом рейтинге сезона место в конце десятки. Но зато интрига в Остраве обеспечена. И для нас в том числе.
Золото может ускользнуть из рук двукратного чемпиона мира из Испании только в случае какого-то совсем уж непредвиденного стечения обстоятельств, поэтому всерьез россияне претендуют только на серебро и бронзу. И вот расклад в борьбе за эти две медали любопытный. Если сложить лучшие оценки по короткой и произвольной программам, то самым вероятным кандидатом на звание вице-чемпиона Европы из россиян числился бы Максим Ковтун. Однако его нестабильность уже стала привычной - трехкратный чемпион России в нынешнем сезоне без срыва одного из прокатов на соревнованиях нынешнего сезона не обходился. Но вот если Ковтун наконец-то соберется…
Стоит также отметить, что в короткой программе лучший результат Александра Самарина - за прокат без прыжков в четыре оборота, которые в этом сегменте юниорских соревнований не исполняются. То есть потенциально серебряный призер чемпионата России способен набирать больше баллов. Как и, собственно, чемпион России Михаил Коляда, к середине сезона начавший включать в произвольную программу лутц в четыре оборота.
Хавьер Фернандес (Испания)
Короткая программа - 96,57 (Гран-при Франции)
Произвольная программа - 201,43 (Гран-при России)
Сумма - 292,98 (Гран-при России)
Алексей Быченко (Израиль)
Короткая программа - 86,81 (Гран-при России)
Произвольная программа - 168,71 (Гран-при России)
Сумма - 255,52 (Гран-при России)
Михаил Коляда (Россия)
Короткая программа - 90,28 (Гран-при России)
Произвольная программа - 155,02 (Гран-при России)
Сумма - 245,30 (Гран-при России)
Александр Самарин (Россия)
Короткая программа - 81,08 (Финал Гран-при среди юниоров)
Произвольная программа - 160,93 (Этап Гран-при среди юниоров в Таллине)
Сумма - 236,52 (Финал Гран-при среди юниоров)
Максим Ковтун (Россия)
Короткая программа - 88,26 («Финляндия Трофи»)
Произвольная программа - 163,32 («Скейт Америка»)
Сумма - 230,75 («Скейт Америка»)
Йорик Хендрикс (Бельгия)
Короткая программа - 80,34 (Гран-при Франции)
Произвольная программа - 151,14 («Небельхорн Трофи»)
Сумма - 230,47 (Гран-при Франции)
Александр Майоров (Швеция)
Короткая программа - 78,90 (Кубок Варшавы)
Произвольная программа - 150,07 (Кубок Варшавы)
Сумма - 228,97 (Кубок Варшавы)
Михал Бржезина (Чехия)
Короткая программа - 75,86 (Кубок Китая)
Произвольная программа - 157,06 («Скейт Канада»)
Сумма - 227,42 («Скейт Канада»)
Спортивные пары
Победители олимпийского командного турнира и серебряные медалисты Сочи-2014 в парном катании Ксения Столбова и Федор Климов официальной статистики нынешнего сезона пока не имеют, так как из-за травмы партнерши успели выступить только на чемпионате России. Оценки же, полученные на национальных турнирах, мы не приводим ввиду их неофициальности и, так скажем, раздутости (конкретных баллов Столбовой и Климова это, может быть, и не касается, но тем не менее).
И все же понятно, что именно Ксения и Федор, завоевавшие золото чемпионата страны и опередившие победителей финала Гран-при нынешнего сезона Евгению Тарасову и Владимира Морозова, являются точно такими же претендентами на золото чемпионата Европы. Как и Алена Савченко с Брюно Массо, в финале Гран-при не выступавшие. Статистика остальных пар - скорее, для сведения. До медалей они вряд ли дотянутся.
Ксения Столбова/Федор Климов (Россия)
Короткая программа -
Произвольная программа -
Сумма -
Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия)
Короткая программа - 78,60 (Финал Гран-при)
Произвольная программа - 135,25 (Финал Гран-при)
Сумма - 213,85 (Финал Гран-при)
Алена Савченко/Брюно Массо (Германия)
Короткая программа - 77,55 (Гран-при Франции)
Произвольная программа - 138,38 (Гран-при России)
Сумма - 210,59 (Гран-при Франции)
Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция)
Короткая программа - 66,05 (Гран-при Франции)
Произвольная программа - 133,32 («Осенняя классика»)
Сумма - 198,90 («Осенняя классика»)
Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия)
Короткая программа - 71,36 (Гран-при Франции)
Произвольная программа - 128,01 (Гран-при России)
Сумма - 197,77 (Гран-при России)
Валентина Маркеи/Ондрей Хотарек (Италия)
Короткая программа - 67,04 (Кубок Варшавы)
Произвольная программа - 122,22 (Кубок Варшавы)
Сумма - 189,26 (Кубок Варшавы)
Танцы на льду
В танцах, самом политизированном виде фигурного катания, значение имеет все. В том числе, для понимания статистики - статус соревнований, на которых были получены те или иные оценки. Легко заметить, что итальянская пара Джуньяр/Фаббри и израильтяне Тобиас/Ткаченко свои лучшие оценки сезона получили на турнирах, которые не относятся к серии Гран-при, не показываются по телевидению и практически не освещаются в прессе. Нет, мы ничего не утверждаем - просто констатируем факт, что эти оценки заметно превосходят баллы, которые эти пары получали на других стартах. Видимо, при пустых трибунах и без телекамер очень хорошо катались. Или судьям показалось, что хорошо катались.
Но шансы на то, что они так же хорошо прокатаются и в Остраве, не очень велики. Скорее всего, за медали реально будут бороться пять пар. Двукратные чемпионы мира Пападакис и Сизерон, как это легко заметить, фавориты. Шестикратные чемпионы России Боброва и Соловьев имеют отличные шансы на серебро. А за бронзу поспорят экс-чемпионы мира Каппеллини/Ланотте и две другие российские пары, Степанова/Букин и Синицина/Кацалапов.
Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция)
Короткая программа - 78,26 (Гран-при Франции)
Произвольная программа - 115,24 (Гран-при Франции)
Сумма - 193,50 (Гран-при Франции)
Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев (Россия)
Короткая программа - 74,92 (Гран-при России)
Произвольная программа - 111,76 (Гран-при России)
Сумма - 186,68 (Гран-при России)
Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия)
Короткая программа - 72,00 (Гран-при Японии)
Произвольная программа - 109,27 («Скейт Канада»)
Сумма - 180,50 («Небельхорн Трофи»)
Шарлен Джуньяр/Марко Фаббри (Италия)
Короткая программа - 72,46 («Золотой пируэт Загреба»)
Произвольная программа - 107,84 («Золотой пируэт Загреба»)
Сумма - 180,30 («Золотой пируэт Загреба»)
Изабелла Тобиас/Илья Ткаченко (Израиль)
Короткая программа - 71,35 («Таллин Трофи»)
Произвольная программа - 106,45 («Таллин Трофи»)
Сумма - 177,80 («Таллин Трофи»)
Александра Степанова/Иван Букин (Россия)
Короткая программа - 72,09 (Кубок Китая)
Произвольная программа - 105,32 (Кубок Китая)
Сумма - 177,41 (Кубок Китая)
Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия)
Короткая программа - 70,24 (Кубок Китая)
Произвольная программа - 101,70 (Кубок Китая)
Сумма - 171,94 (Кубок Китая)