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Марек Сухи: Кутепов – будущее российского футбола

Сергей Кузовенко, Николай Роганов
Источник:  «Совспорт Футбол»Комментарии
Марек Сухи: Кутепов – будущее российского футбола
Источник: «Советский спорт»

Чешский защитник Марек Сухи в интервью еженедельнику «ССФ» (в продаже со вторника 24 января) рассказал о своем отношении к бывшему тренеру Валерию Карпину, поведал о душевных беседах на русском с Сейду Думбия и назвал имя самого талантливого молодого спартаковца.

- Мурат Якин, помнится, говорил, что когда-нибудь Митрюшкин обязательно станет первым номером в «Спартаке»…
- Про Якина у меня есть история. Однажды позвонил Попов (бывший спортивный директор «Спартака» - прим.ред.): «Дашь номер Якина?». В то время Мурат был моим тренером в «Базеле». Я подошел к Якину: «Тренер, вы не против, если дам ваш телефон людям из «Спартака»?» - «Не проблема». Так что это я дал «Спартаку» номер телефона Якина. И даже вознаграждения не попросил (смеется). Жаль, у него не получилось в Москве. Тренер-то качественный. Видимо, не сумел адаптироваться к новому чемпионату.

- Каким вам запомнился тренер Якин?
- Он очень любил, чтобы команда выходила из обороны через длинные передачи. В «Базеле» эта тактика приносила успех.

- А в «Спартаке» не прижилась.
- Какое это теперь имеет значение? Надо жить настоящим. А в настоящем «Спартак» - лидер чемпионата. Смотрю на таблицу и радуюсь. Еще заметил, как мало команда стала пропускать и как много побед со счетом 1:0. Сразу видно, итальянский тренер! А какие красивые голы забивает Денис Глушаков!

- А лидер обороны – Илья Кутепов. Вы такого игрока помните?
- Конечно. Высокий парень, который знал, как обращаться с мячом. Сильно прибавил, рад за Илью. Он – будущее российского футбола.

- По-вашему, он самый талантливый из спартаковской молодежки?
- Я всегда считал, что самый талантливый из молодых спартаковцев – Жано Ананидзе. Я даже сейчас его как молодого рассматриваю (смеется).

– Жано недавно рассказал о драке стенка на стенку в спартаковской раздевалке. Вы участвовали?
- В Грозном в 2011-м? Нет, я участия не принимал! В конце первого тайма Пареха и Дима Комбаров не смогли договориться, кому бить штрафной. В раздевалке спор продолжился – в итоге все вылилось в драку: русские против легионеров. Кричали что-то, кулаками махали. Но никакой личной неприязни там не было, исключительно эмоции. Не очень, конечно, красиво смотрелось, но в итоге ребята смогли собраться и победить «Терек».

- Летом в «Базель» перешел Сейду Думбия. Подружились?
- С Сейду всегда очень весело! Это тот человек, с которым я чаще всего говорю по-русски. В основном мы используем в беседе очень четкие русские слова.

- Что за четкие слова?
- Матерные!

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