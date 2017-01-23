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Ольга Забелинская: Как-то сын спросил: «Ты правда такая знаменитая?»

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ольга Забелинская: Как-то сын спросил: «Ты правда такая знаменитая?»
Источник: «Советский спорт»

Чемпионат и первенство России по велоспорту проводились в одно время в одном месте. Трехкратный призер Олимпийских игр Ольга Забелинская (на фото слева) была самым популярным человеком на территории питерского велотрека «ЛОКОСФИНКС».

- Ольга, какие цели вы ставили на этом чемпионате России?
- Вернуться на трек после 20-летних гонок на шоссе. Здесь появились новые дисциплины, а, значит, перспектива завоевания медалей на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Треком-то у нас не так много женщин занимаются.

- Ощущения трека вернулись?
- Скажем так – возвращаются. Здесь более короткие, по сравнению с шоссейными, гонки. Поэтому нужно выкладываться быстрее и жестче.

- Можно считать, что вы сменили шоссе на трек?
- Нет, буду стараться гоняться и там, и там. Шоссе остается моей основной специализацией.

- Вы идете по стопам нашего легендарного гонщика, а ныне президента федерации велоспорта Вячеслава Екимова, который завоевывал олимпийские медали и на треке, и на шоссе. Причем, золотые!
- Нет, он менял трек на шоссе, а я – наоборот.

- Вы в свое время гонялись на треке в «Крылатском» или за границей?
- Какая заграница, о чем вы (смеется)? Только в «Крылатском». Питерского трека еще даже в проекте не было, а за рубеж я первый раз выехала только на первенство мира. Зимой на юга выезжали, тренировались на шоссе.

- На этом чемпионате России вы завоевали золотую и бронзовую медали, а также заняли четвертое место. Довольны результатами?
- Вполне. Ведь после 20 лет шоссейных гонок пришлось привыкать к другой посадке на велосипеде. Это – два похожих, но очень разных вида спорта. Как, к примеру, лыжи и биатлон. Первые дни было совсем тяжело, но постепенно привыкала. Еще дней 10 и я совсем освоилась бы (смеется) и начала побеждать.

- Как вы чувствуете себя в роли главной звезды чемпионата России?
- Вижу, как на меня по-особому смотрят. Странно это. В мое время чемпионов было значительно больше и их появление на таких соревнованиях ажиотажа не вызывало. Я прекрасно помню себя в возрасте сегодняшних юниоров и юношей. Сижу с ними в раздевалке слушаю разговоры – то не понятно, другое. А сама думаю: чего здесь может вызывать сомнения. И только позже вспоминаю: я же - призер Олимпиад

Источник: «Советский спорт»

- Молоды душой?
- Я бы даже сказала: застряла в детстве (смеется).

Ольга – мать троих очаровательных детишек. Богдану – 12 лет, Виталику – 8, Эвелине – 3 годика.

- Ваши дети катаются на велосипеде?
- Конечно.

- Сразу на «Кольнаго» или «Пинарелло»?
- Старший да, катается на хороших. А зачем покупать, если у меня есть?

- Начинали-то на трехколесных?
- А как иначе? По-другому не научишься.

- Они все будут велосипедистами?
- Этого никто не знает. Даже они. Захотят – будут, не захотят – заставлять не стану. Без желания нет смысла заниматься.

- Но они же всю жизнь прожили или внутри, или рядом с велокараванами.
- Немного не так. Когда сын попал со мной на соревнования в Германии, то увидел, как люди берут автографы. Потом он спрашивает: «Мама, ты что, такая знаменитая?» Отвечаю – да. Он сразу плечи расправил, видно было, что гордится. Это был день его рождения. А я как раз выиграла гонку и взяла его с собой на пьедестал. Счастью не было предела.

- После этого попросился в велосекцию?
- Наоборот, сказал, что он занимается тхэквондо и его не нужно трогать. Но он еще маленький.

- А старший занимается велоспортом?
- Да, он два года ездил в летний лагерь, в котором еще я тренировалась. Вернулся, выиграл одну гонку и сказал, что будет заниматься еще серьезнее. Но сами понимаете: в таком возрасте говорят и сразу забывают, как начинаются сложности.

- Эвелина катается на велике?
- Не слезает с него!

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