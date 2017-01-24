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«Он видит Лондон в страшных снах». Реакция россиян на обвинения Жибы в допинге

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Он видит Лондон в страшных снах». Реакция россиян на обвинения Жибы в допинге
Источник: Reuters

Бразильский волейболист Жиба усомнился в честности победы сборной России на Олимпиаде в Лондоне.

Бразилец, который сейчас занимает должность главы комиссии спортсменов в Международной федерации волейбола, в инстаграме выступил с заявлением. 

– На этой неделе я отправлюсь в Швейцарию, в штаб-квартиру FIVB (Международная федерация волейбола – Прим. ред.), чтобы обсудить с антидопинговым и юридическим отделами заявления о допинговых проблемах у российских спортсменов в 2012 году и представить ответы комиссии спортсменов. Затем рассмотрим вопросы о наказании и перераспределении медалей Лондона, – написал Жиба. 

– Как я и говорил, собираюсь посмотреть, что происходит. Узнать, что стоит за заявлениями Макларена. В 30 видах спорта в использовании допинга подозревается тысяча россиян, среди них есть волейболисты. 7, 10, 20 – я не знаю, сколько точно.

Процедура обращения в МОК очень долгая. У людей есть ожидания, и я тоже жду, но нужно успокоиться. Нужно узнать, что происходит. Мы постараемя проанализровать информацию, разобраться с ней. Так что надо успокоиться, – сказал бразилец чуть позже в интервью O Globo. 

Реакция со стороны россиян последовала незамедлительно.

– Странно, я очень удивлен. Насколько я знаю Жибу, это адекватный уважаемый человек, который поиграл в России. Возможно, это какие-то несостыковки в переводе, или его неверно поняли журналисты, – попытался защитить Жибу в интервью «Р-Спорту» Сергей Тетюхин. 

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– Это бред полный, - более категоричен Александр Волков в интервью ТАСС. – Не знаю, что произошло, чтобы он такое сказал, наверное, перегрелся на солнце. Не представляю, что может заставлять человека, который хорошо знает российских игроков и всегда сохранял с ними хорошие отношения, безосновательно обвинять нашу сборную. 

– Жиба – не та величина, чтобы влиять на перераспределение медалей или что-то переоценивать. Напомню, что Жиба страдал когда-то и был какое-то время дисквалифицирован за марихуану. Вот это официальный факт. Пускай Жиба об этом подумает, – посоветовал бразильцу в интервью «Р-Спорту» главный тренер россиян на играх в Лондоне Владимир Алекно.

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Алексей Вербов тогда в команде не был и олимпийским чемпионом не стал, но тоже не понял Жибу. Либеро решил обратиться к бразильцу прямо в комментариях в инстаграме.

– Ты играл в России и знаешь, что мы думаем о допинге. Кому нужен риск получить дисквалификацию? И как допинг может помочь в волейболе? Если только пить водку, чтобы не дрожали руки. Ты знаешь меня, Тетюхина, Волкова, Абрамова, уверен, что хочешь обвинить нас в чем-либо? Вы выиграли в Рио, потому что были сильнее всех. Сборная России победила в Лондоне по той же причине. Парни верили до последнего, Тетюхин верил до конца! А вы стали слишком рано праздновать победу, вы знаете, что это так. Ты хочешь сказать, что Тетюхин выиграл из-за допинга или Волков с его коленом?! Странно услышать это от тебя, мой друг, – написал Вербов. 

Делать какой-то вывод бессмысленно, просто вспомним факты с участием Жибы в финальном матча лондонской Олимпиады.  

Ветеран впервые появился на площадке в том матче при счете 2:0 и 23:22 в пользу Бразилии. С его подачи россияне сразу же смогли сняться и сравнять счет. Также Жиба оставался на площадке в проигранном бразильцами четвертом сете.

– Может, у него осталась какая-то обида на россиян, – предположил Тарас Хтей в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге». – Как раз при его непосредственном участии финальный матч перевернулся с ног на голову. Наверняка те эпизоды снятся Жибе в страшных снах. 

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