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Владимир Зиничев: Плотность матчей – зашкаливает!

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владимир Зиничев: Плотность матчей – зашкаливает!
Источник: ТАСС

Сегодня столичное «Динамо» проведет третий матч групповой стадии Лиги чемпионов – на своей площадке против одноклубниц из Краснодара. Генеральный директор московского клуба Владимир Зиничев рассказал о текущем состоянии команды и планах на вторую часть сезона.

«ФАВОРИТИЗМ ЧАСТО ВЫХОДИТ БОКОМ»

- За последние недели вы на выезде обыграли швейцарский «Волеро» - в Лиге чемпионов, «Динамо-Казань» - в чемпионате России. Команда сейчас на ходу?
- Команда подустала, - вздыхает Зиничев. – Насыщенность календаря зашкаливает. За 10 дней – с 12 по 22 января – нам пришлось сыграть 4 матча. Два из них – на выезде. Жизнь девушек проходит в самолетах, тренироваться некогда. А где, как не на тренировках, решать текущие проблемы? Они ведь есть – нельзя сказать, что «Динамо» показывает идеальный волейбол. Где-то мешают травмы – до сих пор не восстановились Юлия Морозова, Анастасия Маркова, последнюю игру против «Заречья-Одинцово» из-за болезни пропустила Ирина Фетисова. Где-то – отсутствие сыгранности, учитывая, что по ходу сезона состав пополнили две легионерки и пришлось тренерам вносить коррективы в игру. Календарь в этом году неровный – то густо, то пусто. Подстраиваться под него тяжело. Но приходится искать выход из ситуации.

- В любом случае, победы над главными соперниками в Суперлиге и в своей группе Лиги чемпионов – разве не повод для радости?
- Это повод для удовлетворения. Главное, чтобы такое удовлетворение не перешло в самоуверенность. Мы не идеальным образом начали сезон, теперь видна положительная динамика. Однако все может измениться быстро – один-два неудачных матча в каждом турнире, и от нашего лидерства не останется следа.

- Краснодарское «Динамо» вы с осени уже дважды обыграли – в чемпионате России. Причем в обоих случаях не отдали ни сета. Чувствуете себя фаворитами?
- «Динамо-Казань» в эти выходные тоже фаворитом приехало в Екатеринбург. В итоге – получили 1:3 от «Уралочки». Такого рода фаворитизм почти всегда выходит боком. Думать о нем надо в последнюю очередь. Команда из Кубани – серьезный соперник. У них сильный состав…

- И финансовые проблемы – игрокам опять не платят зарплату.
- Есть выражение – в бой надо идти голодным. Сравнение грустное, но верное – уверен, денежные проблемы на мотивацию волейболисток никак не повлияют. Наоборот – возможно, они даже с большим старанием будут выкладываться на площадке, демонстрируя всем – и нынешнему клубу, и возможным будущим командам, в которые смогут перейти – что остаются профессионалами. К тому же, настроиться на встречу с фаворитом гораздо проще.

«НАДЕЕМСЯ НА ПОДДЕРЖКУ БОЛЕЛЬЩИКОВ»

- Пополнением в составе «Динамо» довольны?
- Они были вынужденными. Например, Александр Црнцевич закрыла позицию, на которой у нас к тому моменту просто не хватало игроков – из-за травм. На том этапе она нас серьезно выручила. Мы удовлетворены, в основном, и игрой Бетании де ла Круз , хотя у нее совсем не было времени на адаптацию – она приехала в клуб и сразу сыграла на Кубке России. Конечно, ей еще порой не хватает стабильности, но, надеюсь, что эти проблемы – временные. Она настоящий профессионал и мужественная девушка. В воскресенье пришлось испугаться, когда Бетания по ходу матча с «Заречьем» при столкновении серьезно ушиблась. К счастью, обошлось без травм.

- Цели на сезон остаются прежними?
- Их четко озвучил президент клуба – необходима победа в одном из российских турниров, минимум финал – во втором, а также выход в «Финал четырех» Лиги чемпионов. Проиграв Кубок России – очень обидно, ведь мы были близки к успеху, но не сложилось – «Динамо» сейчас, по сути, отрезало себе пути к отступлению. Суперлигу необходимо выигрывать! Хорошо, что пока мы возглавляем таблицу, но основная борьба еще впереди. Так же, как и в Лиге чемпионов. Важно добавлять в стабильности. У нас действительно были хорошие победы, но они могли быть более внятными. Взять ту же встречу «Волеро» - кто мог подумать после выигранной первой партии 25:17, что все резко перевернется и нам придется пройти по краю, прежде чем взять верх в пяти сетах?

- Зато болельщики, наверное, довольны.
- Если честно, был раздосадован и неприятно удивлен, почитав тут гостевую наших болельщиков. Это звучит дико, но нет практически ни одного игрока, ни одного тренера, которого бы не «прополоскали» и не «пропесочили» в малоцивилизованных выражениях. Критика – это нормально, но она должна быть конструктивной и приличной. Скатываться в грубые и при этом, зачастую, пустые и бессмысленные обвинения, да еще прикрываясь ником, а не по-мужски открыто - некрасиво. У нас женский клуб и девушки тоже это читают – им ведь обидно. Болельщики могут расстраиваться из-за поражений и за что-то ругать, но в первую очередь они все-таки должны поддерживать игроков и команду. Надеюсь, любители «Динамо» меня услышат.

- До сих пор неясно, кто возглавит женскую сборную России. Владимир Кузюткин – по-прежнему кандидат номер один?
- Недавно состоялся экспертный совет ВФВ – там обсуждали его кандидатуру. Правда, состав экспертов, на мой взгляд, довольно странный для обсуждения проблем будущего женской сборной. В состав экспертов вошли – исполком федерации почти в полном составе, много тренеров мужских клубов, а от женских – Панков и Ушаков. Представителей динамовских команд Москвы и Казани – чемпионов всех последних лет, составлявших и пока составляющих костяк национальный команды последнего десятилетия просто не позвали. Очевидно, наше мнение или не интересно или известно - и поэтому неинтересно. Я общался с некоторыми уважаемыми мною людьми из федерации, к опыту и взгляду которых отношусь с большим уважением и могу констатировать – их мнение полностью совпадает с моим: допускать возвращения Кузюткина в сборную нельзя. Его время ушло, никакой пользы от такого назначения не будет. Появятся неразрешимые проблемы, которые уже не удалось преодолеть в бытность его на этом посту, в результате чего он и был уволен. Только потом придется в авральном порядке все менять и искать замену. Хотите пригласить опытного и заслуженного тренера – позовите того, у кого также хватает и заслуг и регалий, но кто до сих пор постоянно работает в клубе. А чтобы научить тренера молодого или передать опыт, к примеру, лучше того же Николая Карполя не найти. Он и сам себе подберет и помощника, и замену на будущее. Или назначьте кого-либо из более молодых, но уже зарекомендовавших себя на серьезном уровне специалистов – к счастью, такие тоже имеются. Надеюсь, президиум ВФВ все-таки не оставит наше мнение без внимания.

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